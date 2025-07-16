MEXC は、MEXCerの皆様が先物取引をより快適に行なっていただけるよう、先物計算機の機能を開発しました。先物取引を行っている最中や取引を計画する際に先物計算機を使用すると、ポジションのオープン、決済に必要な情報を提供することができます。皆様の効果的な資金管理、リスクコントロール、慎重な取引をサポートします。本記事では、対応する機能を紹介し、それらを使用するための具体的な手順を説明します。 1MEXC は、MEXCerの皆様が先物取引をより快適に行なっていただけるよう、先物計算機の機能を開発しました。先物取引を行っている最中や取引を計画する際に先物計算機を使用すると、ポジションのオープン、決済に必要な情報を提供することができます。皆様の効果的な資金管理、リスクコントロール、慎重な取引をサポートします。本記事では、対応する機能を紹介し、それらを使用するための具体的な手順を説明します。 1
MEXC は、MEXCerの皆様が先物取引をより快適に行なっていただけるよう、先物計算機の機能を開発しました。先物取引を行っている最中や取引を計画する際に先物計算機を使用すると、ポジションのオープン、決済に必要な情報を提供することができます。皆様の効果的な資金管理、リスクコントロール、慎重な取引をサポートします。本記事では、対応する機能を紹介し、それらを使用するための具体的な手順を説明します。

1. 概要



  • 先物計算機は、MEXCの先物取引のページにある製品機能で、損益、目標計算、強制決済価格、最大オープン、オープン価格、資金調達手数料の6種類の情報を取得できます。

  • 先物計算機は、先物の利確/損切りと推定される現在の資金調達手数料を含む公式に基づいて設計されています。したがって関連する計算原理を理解してさえいれば、先物計算機を使用し、手動で計算する手間を省くことができます。

注意事項

計算結果は参考のためのものであり、実際の数値とは異なる場合があります。

1.1 [損益]


  • [損益] 機能を使用する場合、ポジションをオープンする前または後に、先物の公正価格が自身の判断した価格ポイントに達した場合に発生する利益または損失を知りたいということを意味します。

  • ここでは、5つの異なる情報を入力する必要があります。[ロング/ショート]、レバレッジ、オープン価格、決済価格、先物取引数量です。

1.2 [目標計算]


  • [目標計算] 機能を使用する場合、ポジションをオープンする前または後に、期待するリターン率を達成するために先物契約が到達する必要がある公正価格を知りたいということを意味します。

  • ここでは、5つの異なる情報を入力する必要があります。[ロング/ショート]、レバレッジ、オープン価格、利回り、先物取引数量です。

1.3 [強制決済価格]


  • [強制決済価格] 機能を使用する場合、ポジションをオープンする前または後に、強制決済が発生する場合の先物契約の公正価格を知りたいということを意味します。

  • ここでは、5つの異なる情報を入力する必要があります。[分離/クロス]、[ロング/ショート]、レバレッジ、オープン価格、先物取引数量です。

1.4 [最大オープン]


  • [最大オープン] 機能を使用する場合、現在の利用可能な証拠金の条件下でオープンすることができる最大のポジションを知りたいということを意味します。

  • ここでは、4つの異なる情報を入力する必要があります。[ロング/ショート]、レバレッジ、オープン価格、利用可能な証拠金です。

1.5 [オープン価格]


  • [オープン価格] 機能を使用する場合、すでにポジションを持っており、新たにポジションをオープンする場合、平均オープン価格がいくらになるかを知りたいということを意味します。

  • ここでは、2つの異なる情報を入力する必要があります。オープン価格と先物取引数量です。

1.6 [資金調達手数料]


  • [資金調達手数料] 機能を使用する場合、現在の市場状況で、先物契約の資金調達手数料率がいくらで、ロング側かショート側かどちらに支払われるかを知りたいということを意味します。

  • ここでは、4つの異なる情報を入力する必要があります。[ロング/ショート]、公正価格、ポジション数量、資金調達率です。

2. 操作ガイド


2.1 MEXCウェブサイト


2.1.1 MEXCウェブサイトから [USDT-M 無期限先物] ページに入ります。



2.1.2 下図の通り、先物取引ページの右上にある先物計算機を見つけます



2.1.3 6つの異なるセクションをそれぞれクリックします。本記事の概要に従って、対応する詳細を入力し、これらの6つのデータカテゴリの結果を計算します。



2.2 MEXCアプリ


2.2.1 MEXC アプリのトップページから [先物取引] ページに入ります。




2.2.2 下図の通り、先物取引ページの右上にある電卓を見つけます。






2.2.3 6 つの異なるセクションをそれぞれタップします。本記事の概要に従って、対応する詳細を入力し、これらの6つのデータカテゴリの結果を計算します。



3. 結び


MEXCの先物計算機は、取引ページに位置していることで大きなメリットを提供し、損益、目標計算、強制決済価格、最大オープン、オープン価格、資金調達手数料といった6つの重要な機能を提供します。これらの機能は、先物契約の利益と現在の資金調達手数料率の計算に基づいており、ユーザー様に関連するデータを提供します。これにより、正確な損益の見積もり、目標設定、リスクコントロールが容易になり、全体的な取引効率と精度が向上します。ユーザー様は、より情報に基づいた合理的な取引判断を行うことができ、最終的に取引体験を向上させることができます。

免責事項：本資料は、投資、税務、法務、財務、会計、コンサルティング、またはその他の関連サービスに関するアドバイスの提供とは関係なく、いかなる資産の購入、売却、または保有を推奨するものではありません。MEXC学ぶは、情報のみを提供し、金融アドバイスを提供するものではありません。ユーザー様は、投資する前に、関連するリスクを完全に理解していることを確認する必要があります。


