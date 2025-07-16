Nillionテストネットの使い方ガイド





Nillionは「ブラインドコンピューテーション」によってデータセキュリティの常識を覆し、暗号化されたデータを復号せずに処理できるネットワークを実現しています。現在、Nillionの開発の一環としてテストネットが公開されており、ユーザーはテストNILトークンを取得・使用することでエコシステムに参加できます。





このガイドでは、テストNILトークンの取得方法、送金、ステーキング方法など、Nillionテストネットの利用に必要なすべてのステップを解説します。













NILトークンはエコシステムの中心であり、ステーキング、ガバナンス、取引手数料などに使用されます。現在はテストネット段階ですが、ユーザーはテストNILトークンを使ってその機能を体験できます。









Nillionテストネットに参加するメリット：

メインネット公開前に、セキュリティ重視のネットワーク基盤を体験できる

金銭的リスクなしでトランザクションやステーキングを試せる

今後の発展に向けたアーリーアクセスの機会が得られる可能性

ブラインドコンピューテーションの仕組みを実際に体験し、データプライバシーへの影響を理解できる





















Keplrウォレットの設定完了後、以下の手順に従ってNillionテストネットを追加してください。

Keplr Chains List にアクセス 1)

2) 「Nillion Testnet」で検索し、[Add to Keplr] をクリック









3) Keplr上でNillion Testnetのアドレスをコピー









ウォレットが準備できたら、Nillion Faucetで無料のテストNILトークンを請求します。









2) [START] ボタンをクリック

3) KeplrでコピーしたNillionテストネットのウォレットアドレスを貼り付け

4) キャプチャ認証を行い [Continue] をクリック

5) 数秒待つとNILトークンがウォレットに送付されます

注：テストNILトークンは24時間に1回のみ請求可能









テストネット上の送金機能を試すには、他のテストネットユーザーにNILを送ってみましょう。









Nillion Testnet Explorer にアクセス 1)

2) 任意のバリデータ名をクリックしてウォレットアドレスを確認









3) アドレスをコピー

4) Keplrウォレットを開き [Send] をクリックし、宛先アドレスを入力

5) 数量を指定してトランザクションを実行









ステーキングはネットワークのセキュリティを支える重要な役割です。以下の手順でテストNILをステーキングできます。









Nillion Staking Page にアクセス 1)

2) 右上の [Connect Wallet] をクリック

3) [Delegate] を選択し、リストからバリデータを選ぶ

4) ステーキングしたいNILトークンの数量を入力し、確認して完了





















Nillionテストネットは、最先端の暗号技術を実体験できる貴重な機会です。参加することで、将来のメインネット立ち上げに備えながら、ステーキングや送金機能の仕組み、ネットワークのセキュリティ設計をリスクなく学べます。





金銭的リスクなし： 取引はテストNILトークンを使用

秘匿MPCベースのセキュリティ体験

メインネット開始時の先行者メリットが得られる可能性





免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。