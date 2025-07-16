Nillionは「ブラインドコンピューテーション」によってデータセキュリティの常識を覆し、暗号化されたデータを復号せずに処理できるネットワークを実現しています。現在、Nillionの開発の一環としてテストネットが公開されており、ユーザーはテストNILトークンを取得・使用することでエコシステムに参加できます。 このガイドでは、テストNILトークンの取得方法、送金、ステーキング方法など、NillionNillionは「ブラインドコンピューテーション」によってデータセキュリティの常識を覆し、暗号化されたデータを復号せずに処理できるネットワークを実現しています。現在、Nillionの開発の一環としてテストネットが公開されており、ユーザーはテストNILトークンを取得・使用することでエコシステムに参加できます。 このガイドでは、テストNILトークンの取得方法、送金、ステーキング方法など、Nillion
Nillionテストネットの使い方ガイド

2025/7/16
Nillionは「ブラインドコンピューテーション」によってデータセキュリティの常識を覆し、暗号化されたデータを復号せずに処理できるネットワークを実現しています。現在、Nillionの開発の一環としてテストネットが公開されており、ユーザーはテストNILトークンを取得・使用することでエコシステムに参加できます。

このガイドでは、テストNILトークンの取得方法、送金、ステーキング方法など、Nillionテストネットの利用に必要なすべてのステップを解説します。

1. Nillionとは？


Nillion Network（NIL）は、秘匿マルチパーティ計算（MPC）などの先端暗号技術を用いてデータプライバシーを強化する分散型ネットワークです。これにより、複数ノード間でデータの中身を開示することなく安全に処理でき、金融・医療・AIトレーニングといった機密性の高い領域に適しています。

NILトークンはエコシステムの中心であり、ステーキング、ガバナンス、取引手数料などに使用されます。現在はテストネット段階ですが、ユーザーはテストNILトークンを使ってその機能を体験できます。

2. Nillionテストネットを使う理由


Nillionテストネットに参加するメリット：
  • メインネット公開前に、セキュリティ重視のネットワーク基盤を体験できる
  • 金銭的リスクなしでトランザクションやステーキングを試せる
  • 今後の発展に向けたアーリーアクセスの機会が得られる可能性
  • ブラインドコンピューテーションの仕組みを実際に体験し、データプライバシーへの影響を理解できる

3. Nillionテストネットの使い方ガイド


ステップ1：Nillionウォレットを設定する


まずは対応ウォレットを用意します。現在、KeplrウォレットまたはLeapウォレットが対応しています。Keplrを持っていない場合は、Keplrのインストールガイドに従って導入してください。


Keplrウォレットの設定完了後、以下の手順に従ってNillionテストネットを追加してください。
1) Keplr Chains List にアクセス
2) 「Nillion Testnet」で検索し、[Add to Keplr] をクリック


3) Keplr上でNillion Testnetのアドレスをコピー

ステップ2：テストNILトークンを請求する


ウォレットが準備できたら、Nillion Faucetで無料のテストNILトークンを請求します。


1) Nillion Faucet にアクセス
2) [START] ボタンをクリック
3) KeplrでコピーしたNillionテストネットウォレットアドレスを貼り付け
4) キャプチャ認証を行い [Continue] をクリック
5) 数秒待つとNILトークンがウォレットに送付されます
注：テストNILトークンは24時間に1回のみ請求可能

ステップ3：NILトークンを送金する


テストネット上の送金機能を試すには、他のテストネットユーザーにNILを送ってみましょう。


1) Nillion Testnet Explorer にアクセス
2) 任意のバリデータ名をクリックしてウォレットアドレスを確認


3) アドレスをコピー
4) Keplrウォレットを開き [Send] をクリックし、宛先アドレスを入力
5) 数量を指定してトランザクションを実行

ステップ4：NILトークンをステーキングする


ステーキングはネットワークのセキュリティを支える重要な役割です。以下の手順でテストNILをステーキングできます。


1) Nillion Staking Page にアクセス
2) 右上の [Connect Wallet] をクリック
3) [Delegate] を選択し、リストからバリデータを選ぶ
4) ステーキングしたいNILトークンの数量を入力し、確認して完了

4. MEXCでNILを入金して報酬を獲得


MEXC Airdrop+は、NILトークンの入金や、タスクの達成で報酬を獲得できる専用プラットフォームです。NILトークンを入金して取引するだけで、プロジェクトに早期アクセスし、270,000 USDTの豊富な賞金プールを山分けするチャンスが得られます！

NILを入金して報酬獲得

5. まとめ：Nillionテストネットに参加すべき理由


Nillionテストネットは、最先端の暗号技術を実体験できる貴重な機会です。参加することで、将来のメインネット立ち上げに備えながら、ステーキングや送金機能の仕組み、ネットワークのセキュリティ設計をリスクなく学べます。

  • 金銭的リスクなし： 取引はテストNILトークンを使用
  • 秘匿MPCベースのセキュリティ体験
  • メインネット開始時の先行者メリットが得られる可能性

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


