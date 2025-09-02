MXを使用して取引手数料を控除する方法

種類
現物取引手数料率
イベント
手数料率
（MX保有なし）
MX保有者の手数料率
（500 MX保有で50％オフ）
MX控除の手数料率
（MX控除で20％オフ）
メイカー
0%
0%
0%
テイカー
0.05%
0.025%
0.04%
種類
先物取引手数料率
イベント
手数料率
（MX保有なし）
MX保有者の手数料率
（500 MX保有で50％オフ）
MX控除の手数料率
（MX控除で20％オフ）
メイカー
0.01%
0.005%
0.008%
テイカー
0.04%
0.02%
0.032%
KickstarterおよびLaunchpoolイベントは、MX保有者限定の無料エアドロップイベントです。MX保有者の積極的な参加を促し、報酬を増やすため、MEXCはKickstarterおよびLaunchpoolイベントのレベル報酬係数のルールを調整しました。調整内容は以下の通りです：調整前：イベントでより多くのMXを投票すればするほど、対応する投票係数が高くなり、山分けされる報酬が多くなります
1. Kickstarterイベントとは？Kickstarterイベントは、プロジェクトの上場の前段階のイベントで、MEXC上で上場するための投票を開始し、投票に成功したユーザー様全員にそのトークンを無料でエアドロップするものです。このイベントは、より優れたプロジェクトをMEXCへ上場し、MEXCユーザー様に無料でエアドロップを提供することを目的としています。2. 参加方法と報酬の増額方法 ステッ
MEXCプラットフォームでは、MX保有者限定の無料エアドロップイベントを提供しており、さまざまなプロジェクトからエアドロップ報酬を獲得することができます。MX保有者の積極的な参加を促し、エアドロップ報酬を増やすために、MEXCは9月に参加要件を引き下げ、エアドロップイベントの報酬係数を調整しました。この改訂プランにより、ユーザー様はエアドロップイベントにより迅速に参加できるようになり、報酬係数を増
10月、MEXCは2024年第3四半期のMX買戻し＆バーンデータを発表し、合計2,480,000MXトークンがバーンされました。この取り組みは、MX保有者の信頼を強化することを目的としています。MXトークンを保有することで、毎月の限定イベントに参加し、無料のエアドロップ報酬を獲得することもできます。MXを保有するメリットについて詳しくは、「MX保有の3大メリット」をお読みください。1