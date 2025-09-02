MXを使用して取引手数料を控除する方法

















現在、プラットフォームのユーザー様は、MXを使用することで、現物およびUSDT-M無期限先物の取引手数料を20％オフにすることができます。直近24時間以内に現物アカウントに500 MX以上を保有している場合、現物および先物の両方で、取引手数料が50％オフとなります。





メインアカウントとサブアカウントの特典は独立しており、共有することはできませんのでご注意ください。なお、現物アカウントでのMX保有数量による手数料の割引は、MX控除による割引と併用することはできず、MX保有による割引、すなわち割引率の高い方を優先して適用します。





現物取引：MX控除機能を有効にすると、MEXCの現物取引手数料が20%オフとなります。利用可能なMX残高が取引手数料をカバーするのに不十分な場合、システムは自動的にプラットフォームの標準手数料率に切り替わります。また、直近24時間以内に現物アカウントで500MX以上を保有している場合、取引手数料は50%オフとなります。





先物取引：MXを先物アカウントに振替すると、MX控除機能が有効になります。USDT-M先物取引で発生した手数料は、MXを使用して控除され、取引手数料が20％オフとなります。ユーザー様のMX残高がなくなると、この機能は無効となります。また、直近24時間以内に現物アカウントに500 MX以上を保有している場合、取引手数料は50%オフとなります。先物アカウントに先物ボーナスがある場合、取引手数料を控除するために優先して使用され、取引手数料の割引は適用されませんのでご注意ください。





種類 現物取引手数料率 イベント 手数料率 （MX保有なし） MX保有者の手数料率 （500 MX保有で50％オフ） MX控除の手数料率 （MX控除で20％オフ） メイカー 0% 0% 0% テイカー 0.05% 0.025% 0.04%





種類 先物取引手数料率 イベント 手数料率 （MX保有なし） MX保有者の手数料率 （500 MX保有で50％オフ） MX控除の手数料率 （MX控除で20％オフ） メイカー 0.01% 0.005% 0.008% テイカー 0.04% 0.02% 0.032%













ここでは、MXを使用して現物取引手数料を控除する方法について説明します。先物取引手数料も同様です。

















[今すぐ有効にする]をクリックすると、MX控除による取引手数料割引が有効になります。













1) MEXCアプリのホームで、左上の[人型アイコン]をタップします。

2) [手数料設定]をタップします。

3) [手数料設定]ページで、[最大50%の取引手数料割引を享受]をタップします。

4) [今すぐ有効にする]をタップすると、MX控除による取引手数料割引が有効になります。









免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。