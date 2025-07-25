ユーザー様の自身の取引履歴や資金調達履歴を迅速にエクスポートできるよう、MEXCはセルフサービスのアカウントデータエクスポート機能を導入しました。これにより、過去540日間のデータを簡単にエクスポートできるようになりました。 1. アカウントデータエクスポート機能の主な特徴 ワンストップソリューション：すべてのデータエクスポート作業を一つのページで実行でき、セルフサービスで簡単かつ便利に行えます。ユーザー様の自身の取引履歴や資金調達履歴を迅速にエクスポートできるよう、MEXCはセルフサービスのアカウントデータエクスポート機能を導入しました。これにより、過去540日間のデータを簡単にエクスポートできるようになりました。 1. アカウントデータエクスポート機能の主な特徴 ワンストップソリューション：すべてのデータエクスポート作業を一つのページで実行でき、セルフサービスで簡単かつ便利に行えます。
MEXCのアカウントデータエクスポート機能の使い方

ユーザー様の自身の取引履歴や資金調達履歴を迅速にエクスポートできるよう、MEXCはセルフサービスのアカウントデータエクスポート機能を導入しました。これにより、過去540日間のデータを簡単にエクスポートできるようになりました。

1. アカウントデータエクスポート機能の主な特徴


  • ワンストップソリューション：すべてのデータエクスポート作業を一つのページで実行でき、セルフサービスで簡単かつ便利に行えます。
  • 柔軟な選択肢：最大540日分のデータエクスポートに対応し、カスタマイズ可能なフィルタリングオプションを備えています。
  • 迅速なアクセス：手動でダウンロードするか、紐付けされているユーザー様の電子メールにデータを送信することで、いつでも簡単にアクセスできます。

2. MEXCのアカウントデータエクスポート機能の使い方


MEXC公式ウェブサイトにアクセスし、ログインします。ホームページを一番下までスクロールし、[ヘルプセンター]をクリックします。


ヘルプセンターのページで、[セルフサービス]の中の[アカウントデータエクスポート]をクリックします。


アカウントデータエクスポートページで、ユーザー様の状況に応じてデータをエクスポートする理由を選択し、[次へ]をクリックします。


エクスポートするデータの種類を選択してください：先物、現物、資金調達履歴、法定通貨、Earn。以下は先物データをエクスポートする方法の例です。

1）エクスポートする先物データを選択します。これには、先物ポジション履歴、先物注文履歴、先物取引履歴、先物資金フロー、先物明細、コピートレード注文履歴が含まれます。
2）データエクスポートの時間範囲を設定します。各レポートは（前日までの）過去540日間のデータに対応しています。
3）使用シーンに合わせて、エクスポート形式をエクセルまたはPDFからお選びください。注：エクセル形式ではファイルの暗号化がサポートされています。
4）[生成後にメールで送信]を選択すると、ユーザー様のアカウントに紐付けられた電子メールにエクスポートされたデータが送信されます。選択されていない場合、または電子メールが紐付けられていない場合は、[エクスポート履歴]ページからデータをダウンロードすることができます。
5）先物データページで必要情報を入力したら、[エクスポート]をクリックします。現物取引、先物取引、資金調達履歴のそれぞれについて、暦月に10回までエクスポートすることができます。


エクスポート後、MEXCから電子メールまたはSMSで通知が届きます。ダウンロードリンクの有効期限は7日間ですので、必ず期間内にダウンロードしてください。


MEXCのアカウントデータエクスポート機能を使用すると、簡単に取引履歴や資金調達履歴をエクスポートすることができます。特定のトークンペアや注文タイプなど、よりパーソナライズされたデータをエクスポートしたい場合は、[現物取引]、[先物取引]、または[資金調達履歴]のページからエクスポート可能です。

3. よくある質問（FAQ）


3.1 データが生成できない場合はどうすればよいですか？
ページを更新して再度エクスポートを試みるか、カスタマーサービスにご連絡いただき手動エクスポートのサポートを受けてください。

3.2 エクスポートされたデータファイルはどこでダウンロードできますか？
[ヘルプセンター] - [アカウントデータエクスポート] - [エクスポート履歴]に進んでくださいリンクの有効期限は7日間です。

3.3 現在利用できないエクスポートデータをリクエストするにはどうすればよいですか？
特殊なデータエクスポートのニーズについては、カスタマーサービスまでお問い合わせください。MEXCでは、ユーザー様からのフィードバックを大切にし、サービス向上のためのご提案を常に歓迎しています。

3.4 540日を超えるデータをエクスポートしたい場合はどうすればよいですか？
過去の取引データへのアクセスが重要であることは、私たちも十分に理解しております。現在、プラットフォームでは直近540日分の履歴のエクスポートに対応しております。それ以前のデータについては、現時点ではご利用いただけません。今後もすべての取引履歴にアクセスできるよう、定期的なバックアップを行っていただくことをおすすめいたします。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

