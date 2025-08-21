MEXC AIの使用方法（ウェブサイト）





MEXC AIツールには、AIランキング、AIニュースレーダー、MEXC-AIという3つのコアモジュールが含まれています。各機能はAIによって駆動され、公開市場情報およびプラットフォームデータに基づいて包括的な分析を行い、結論を導き出します。本サービスは、ユーザーに便利で効率的な暗号資産市場分析と投資判断のサポートを提供することを目的としています。









AIランキングは、公開市場情報およびプラットフォームデータを知能的に分析し、ロング／ショートデータのランキングを生成します。これには、さまざまな暗号資産の現物市場および先物市場でのパフォーマンスが含まれます。また、関連するキーワードを強調表示し、ユーザーが市場のセンチメントやトレンドを迅速に把握できるよう支援します。なお、この情報は参考用であり、手動による検証は行われておらず、投資助言を構成するものではありません。





使い方：

4) ページ内容を「現物取引」または「先物取引」リストに切り替え、現在の市場における各取引ペアのロング／ショート情報やシグナルタグを確認します。

















AIランキングから得られる洞察を他の情報源からの市場データと組み合わせ、包括的に分析したうえで投資判断を行うことができます。









MEXC-AIは自然言語による会話を提供し、ユーザーが暗号資産市場、政策分析、取引戦略などについてAIに直接質問することを可能にします。公開されている市場データおよび独自の知能分析能力に基づき、MEXC-AIは詳細な回答とパーソナライズされた提案を提供し、投資判断をより科学的かつ効率的にすることを支援します。





使い方:

3) 現物取引ページで、取引ペア名の下に表示される「AI分析」プロンプトをクリックすると、AIボットの会話インターフェースに入り、そのトークンの価格変動に関する客観的な分析や理由を取得できます。









MEXC-AIは、情報取得の効率を高めるだけでなく、より包括的で深い市場インサイトをユーザーに提供し、暗号資産投資における知能的アシスタントとして機能します。





MEXC AIは、暗号資産投資家に効率的で知能的かつ便利な市場分析と投資判断のサポートを提供することに専念しています。市場動向の洞察、速報ニュースの更新、パーソナライズされたAIによるFAQなど、MEXC AIは投資の旅を守る存在です。なお、すべてのコンテンツは公開市場情報に基づいてAIが生成したものであり、その結論は参考目的であり、投資助言を構成するものではありません。









免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。



