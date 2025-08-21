MEXC AIツールには、AIランキング、AIニュースレーダー、MEXC-AIという3つのコアモジュールが含まれています。各機能はAIによって駆動され、公開市場情報およびプラットフォームデータに基づいて包括的な分析を行い、結論を導き出します。本サービスは、ユーザーに便利で効率的な暗号資産市場分析と投資判断のサポートを提供することを目的としています。 1. AIランキング AIランキングは、公開市場MEXC AIツールには、AIランキング、AIニュースレーダー、MEXC-AIという3つのコアモジュールが含まれています。各機能はAIによって駆動され、公開市場情報およびプラットフォームデータに基づいて包括的な分析を行い、結論を導き出します。本サービスは、ユーザーに便利で効率的な暗号資産市場分析と投資判断のサポートを提供することを目的としています。 1. AIランキング AIランキングは、公開市場
学ぶ/初心者向けガイド/現物取引/MEXC AIの使用方法（ウェブサイト）

MEXC AIの使用方法（ウェブサイト）

2025/8/21MEXC
0m
Sleepless AI
AI$0.05085-4.12%

MEXC AIツールには、AIランキングAIニュースレーダーMEXC-AIという3つのコアモジュールが含まれています。各機能はAIによって駆動され、公開市場情報およびプラットフォームデータに基づいて包括的な分析を行い、結論を導き出します。本サービスは、ユーザーに便利で効率的な暗号資産市場分析と投資判断のサポートを提供することを目的としています。

1. AIランキング


AIランキングは、公開市場情報およびプラットフォームデータを知能的に分析し、ロング／ショートデータのランキングを生成します。これには、さまざまな暗号資産の現物市場および先物市場でのパフォーマンスが含まれます。また、関連するキーワードを強調表示し、ユーザーが市場のセンチメントやトレンドを迅速に把握できるよう支援します。なお、この情報は参考用であり、手動による検証は行われておらず、投資助言を構成するものではありません。

使い方：
1) MEXC公式ウェブサイトを開き、ログインします。
2) 上部ナビゲーションバーの市場をクリックし、市場ページに入ります。
3) ページをスクロールダウンし、厳選 AIをクリックします。
4) ページ内容を「現物取引」または「先物取引」リストに切り替え、現在の市場における各取引ペアのロング／ショート情報やシグナルタグを確認します。


また、MEXC公式ウェブサイトのホームページをスクロールダウンし、「最多の人気トークン」セクションの下にある厳選 AIをクリックすることで、現在の市場における各取引ペアのロング／ショート情報やシグナルタグを確認できます。


AIランキングから得られる洞察を他の情報源からの市場データと組み合わせ、包括的に分析したうえで投資判断を行うことができます。

2. MEXC-AI


MEXC-AIは自然言語による会話を提供し、ユーザーが暗号資産市場、政策分析、取引戦略などについてAIに直接質問することを可能にします。公開されている市場データおよび独自の知能分析能力に基づき、MEXC-AIは詳細な回答とパーソナライズされた提案を提供し、投資判断をより科学的かつ効率的にすることを支援します。

使い方:
1) MEXC公式ウェブサイトを開き、ログインします。
2) 上部ナビゲーションバーの「現物取引」をクリックします。
3) 現物取引ページで、取引ペア名の下に表示される「AI分析」プロンプトをクリックすると、AIボットの会話インターフェースに入り、そのトークンの価格変動に関する客観的な分析や理由を取得できます。


MEXC-AIは、情報取得の効率を高めるだけでなく、より包括的で深い市場インサイトをユーザーに提供し、暗号資産投資における知能的アシスタントとして機能します。

MEXC AIは、暗号資産投資家に効率的で知能的かつ便利な市場分析と投資判断のサポートを提供することに専念しています。市場動向の洞察、速報ニュースの更新、パーソナライズされたAIによるFAQなど、MEXC AIは投資の旅を守る存在です。なお、すべてのコンテンツは公開市場情報に基づいてAIが生成したものであり、その結論は参考目的であり、投資助言を構成するものではありません。

おすすめ記事:


免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

人気記事

アカウントに関するよくある質問

アカウントに関するよくある質問

1. ログイン1.1 携帯電話番号もメールアドレスも使用できない場合のログイン方法アカウントのログインパスワードを覚えている場合：ウェブサイト：公式ログインページで、ユーザー様のアカウントとパスワードを入力し、[ホーム] ページの右上にある [人型アイコン] - [セキュリティ] に進みます。モバイル認証またはメール認証右側の [変更] をクリックし、[セキュリティ認証のリセット] をクリックし、

ビットコインの送金方法は？完全なステップバイステップガイド

ビットコインの送金方法は？完全なステップバイステップガイド

ビットコインの送金は最初は複雑に見えるかもしれませんが、基本を理解すれば実際には非常にシンプルです。 このガイドでは、ビットコインを安全かつ効率的に送金するために知っておくべきすべてのことを説明します。 必要なツール、取引を段階的に完了する方法、および資金を保護するための重要な安全対策について学びます。 重要なポイント ビットコインを送金する前に、ビットコインウォレット、受取人のアドレス、および取

ビットコイン vs ゴールド:価値保存手段としてどちらの資産が優れているか?

ビットコイン vs ゴールド:価値保存手段としてどちらの資産が優れているか?

2025年に両資産が歴史的な評価額に達したことで、ビットコイン vs ゴールドの議論が激化しています。 ゴールドは1オンスあたり3,000ドルを超えて大幅に上昇し、ビットコインは100,000ドルを超えて取引されており、投資家はどちらの資産が本当にポートフォリオに値するのか疑問に思っています。 本ガイドでは、パフォーマンス、ボラティリティ、アクセシビリティ、投資ポテンシャルの観点から、ビットコイン

ビットコインはなぜ価値があるのか?価格の背後にある5つの主要な理由

ビットコインはなぜ価値があるのか?価格の背後にある5つの主要な理由

ビットコインは数セントから数万ドルまで上昇しましたが、物理的な裏付けのないデジタル通貨がどのようにして価値を持つのか、多くの人が疑問に思っています。 本記事では、固定供給量から機関投資家による採用の増加まで、ビットコインに価値をもたらす核心的な要因を説明します。 世界中の何百万人もの人々がBTCを正当な価値保存手段として見なす理由と、それが従来の通貨とどのように比較されるかを理解できるでしょう。

関連記事

アカウントに関するよくある質問

アカウントに関するよくある質問

1. ログイン1.1 携帯電話番号もメールアドレスも使用できない場合のログイン方法アカウントのログインパスワードを覚えている場合：ウェブサイト：公式ログインページで、ユーザー様のアカウントとパスワードを入力し、[ホーム] ページの右上にある [人型アイコン] - [セキュリティ] に進みます。モバイル認証またはメール認証右側の [変更] をクリックし、[セキュリティ認証のリセット] をクリックし、

ビットコインの送金方法は？完全なステップバイステップガイド

ビットコインの送金方法は？完全なステップバイステップガイド

ビットコインの送金は最初は複雑に見えるかもしれませんが、基本を理解すれば実際には非常にシンプルです。 このガイドでは、ビットコインを安全かつ効率的に送金するために知っておくべきすべてのことを説明します。 必要なツール、取引を段階的に完了する方法、および資金を保護するための重要な安全対策について学びます。 重要なポイント ビットコインを送金する前に、ビットコインウォレット、受取人のアドレス、および取

ビットコイン vs ゴールド:価値保存手段としてどちらの資産が優れているか?

ビットコイン vs ゴールド:価値保存手段としてどちらの資産が優れているか?

2025年に両資産が歴史的な評価額に達したことで、ビットコイン vs ゴールドの議論が激化しています。 ゴールドは1オンスあたり3,000ドルを超えて大幅に上昇し、ビットコインは100,000ドルを超えて取引されており、投資家はどちらの資産が本当にポートフォリオに値するのか疑問に思っています。 本ガイドでは、パフォーマンス、ボラティリティ、アクセシビリティ、投資ポテンシャルの観点から、ビットコイン

ビットコインはなぜ価値があるのか?価格の背後にある5つの主要な理由

ビットコインはなぜ価値があるのか?価格の背後にある5つの主要な理由

ビットコインは数セントから数万ドルまで上昇しましたが、物理的な裏付けのないデジタル通貨がどのようにして価値を持つのか、多くの人が疑問に思っています。 本記事では、固定供給量から機関投資家による採用の増加まで、ビットコインに価値をもたらす核心的な要因を説明します。 世界中の何百万人もの人々がBTCを正当な価値保存手段として見なす理由と、それが従来の通貨とどのように比較されるかを理解できるでしょう。

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得