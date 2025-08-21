MEXC AIの使用方法（アプリ）





MEXC AIツールには、AIランキング、AIニュースレーダー、MEXC-AIという3つのコアモジュールが含まれています。各機能はAIによって駆動され、公開市場情報およびプラットフォームデータに基づき包括的な分析を行い、結論を生成します。本サービスは、ユーザーに便利かつ効率的な暗号資産市場分析と投資判断のサポートを提供することを目的としています。









AIランキングは、公開市場情報とプラットフォームデータを知能的に分析し、ロング／ショートデータランキングを生成します。これには、さまざまな暗号資産の現物および先物市場でのパフォーマンスが含まれます。また、関連するキーワードを強調表示し、ユーザーが市場のセンチメントやトレンドを素早く把握できるよう支援します。なお、この情報は参考目的であり、手動による検証は行われておらず、投資助言を構成するものではありません。





使い方：

1) MEXCアプリを開き、ログインします。

2) ホームページカルーセル下のクイックアクセスボタンから「厳選」をタップします。

3) ページ内容を「現物取引」または「先物取引」リストに切り替えることで、現在の市場における各取引ペアのロング／ショート情報やシグナルラベルを確認できます。









AIランキングから得られる洞察を他の情報源の市場データと組み合わせ、包括的に分析したうえで投資判断を行うことができます。









AIニュースレーダーは、公開市場情報をAIがフィルタリングして特定した重要なニュースを収集し、暗号資産の価格変動を引き起こす可能性のあるイベントや動向に焦点を当てます。ユーザーはこれらのアップデートを通じて市場の変化を素早く把握でき、ワンタップで関連トークンの取引画面に移動し、迅速かつ便利に売買を行うことができます。





使い方：

1) MEXCアプリを開き、ログインします。

2) ホームページ下部の「発見」ボタンをタップします。

3) ページが「ニュースレーダー」に展開され、最新かつ最重要の市場ニュースや動向が表示されます。









AIニュースレーダーは、市場のホットスポットを即座に捉えるだけでなく、ワンタップでトークン取引にアクセスできるため、投資機会をタイムリーに掴むことができます。さらに「フィード購読」機能を利用すれば、最新のアップデートを即座に受け取ることができ、重要な市場動向を見逃すことがありません。





購読ユーザーにはプッシュ通知が届きます。プラットフォームは毎日、重要なニュースや分析をまとめて購読者に送信します。アップデートが多すぎると感じた場合は、「購読解除」をタップするだけで受信を停止できます。









MEXC-AIは自然言語での会話を提供し、ユーザーが暗号資産市場、政策分析、取引戦略などについてAIに直接質問することができます。MEXC-AIは、公開されている市場データと独自の知能分析能力に基づき、詳細な回答とパーソナライズされた提案を行い、より科学的かつ効率的な投資判断を支援します。





使い方：

1) MEXCアプリを開き、ログインします。

2) ホームページ下部のフローティングボタンをタップし、MEXC-AIページに入ります。

3) MEXC-AIページで質問を入力し、AIアシスタントとの会話を開始します。

4) MEXC-AIは最新の市場情報に基づき、専門的な回答を提供します。





注意: ホームページのフローティングボタンが気になる場合は、長押ししてオフにすることができます。





MEXC-AIは情報取得の効率を高めるだけでなく、ユーザーにより包括的かつ深い市場洞察を提供し、暗号資産投資における知能的アシスタントとして機能します。





MEXC AIは、暗号資産投資家に効率的で知能的かつ便利な市場分析と投資判断のサポートを提供することに専念しています。市場動向の洞察、速報ニュースの更新、パーソナライズされたAIによるFAQなど、MEXC AIは投資の旅を守る存在です。なお、すべてのコンテンツは公開市場情報に基づいてAIが生成したものであり、結論は参考用であり、投資助言を構成するものではありません。









免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。



