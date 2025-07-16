MEXCでは、ユーザー様の資産の安全性を確保するため、携帯電話番号、メールアドレス、Google Authenticatorのうち少なくとも2つをアカウントに連携する2段階認証を採用しています。 携帯電話の買い替えは一般的です。MEXCアカウントに2段階認証の一部としてGoogle Authenticatorが搭載されており、新しい携帯電話でMEXCアカウントにログインする際にGoogle AutMEXCでは、ユーザー様の資産の安全性を確保するため、携帯電話番号、メールアドレス、Google Authenticatorのうち少なくとも2つをアカウントに連携する2段階認証を採用しています。 携帯電話の買い替えは一般的です。MEXCアカウントに2段階認証の一部としてGoogle Authenticatorが搭載されており、新しい携帯電話でMEXCアカウントにログインする際にGoogle Aut
学ぶ/初心者向けガイド/ユーザーガイド/MEXCのGoog...話に移行する方法

MEXCのGoogle Authenticatorを新しい携帯電話に移行する方法

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#初級#初心者
RWAX
APP$0.00167-12.51%
PlaysOut
PLAY$0.04607-4.59%

MEXCでは、ユーザー様の資産の安全性を確保するため、携帯電話番号、メールアドレス、Google Authenticatorのうち少なくとも2つをアカウントに連携する2段階認証を採用しています。


携帯電話の買い替えは一般的です。MEXCアカウントに2段階認証の一部としてGoogle Authenticatorが搭載されており、新しい携帯電話でMEXCアカウントにログインする際にGoogle Authenticatorのコードを入力したい場合は、事前に古い携帯電話から新しい携帯電話にGoogle Authenticatorを移行する必要があります。

新しい携帯電話へのGoogle Authenticatorのエクスポートおよび移行方法


このチュートリアルでは、iOS端末を例に具体的な手順を説明します。Android端末の場合、ボタンのレイアウトが異なる場合がありますが、全体的な手順は同様です。

1. 新しい携帯電話にGoogle Authenticatorをダウンロードしてインストールします。

iOSユーザーは、App Storeにログインし、「Google Authenticator」を検索して、以下の画像のようにダウンロードできます。

Androidユーザーは、Google Playストアにログインし、「Google Authenticator」を検索してダウンロードしてください。


2. 古い携帯電話でGoogle Authenticatorを開き、左上の[≡]をタップします。



3. [アカウントを移行]をタップし、[続行]を選択し、顔認証またはパスワードの入力に進みます。


4. エクスポートする認証コードを選択します。デフォルトではすべての認証コードが選択されています。左側の[✓]をタップすると、エクスポートしないコードを選択解除できます。[エクスポート]をタップします。


5. 新しい携帯電話で Google Authenticator を開き、右下の[ + ]をタップして[QR コードをスキャン]を選択し、古い携帯電話の Google AuthenticatorからQRコードをスキャンします。


スキャンが完了したら、古い携帯電話で[次へ]をタップし、認証コードデータの保存形式を選択します。大量の認証コードデータをエクスポートする場合は、異なるQRコードを複数回スキャンする必要があります。


アカウントのセキュリティのため、[エクスポートしたアカウントをすべて削除（推奨）]を選択し、[完了]をタップすることをお勧めします。こうすることで、エクスポートした認証コードデータが古い携帯電話のGoogle Authenticatorから削除されます。


6. 新しい携帯電話のGoogle AuthenticatorでQRコードの読み取りが完了したら、[OK]をタップして Google Authenticatorのデータ移行が完了します。


Google Authenticatorをご利用になったことがない方で、Google Authenticatorの連携について詳しく知りたい方は、「MEXC学ぶ」 の「Google Authenticatorの連携」の記事をクリックしてご覧ください。


人気記事

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

関連記事

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

先物取引における利確と損切りの完全ガイド：初心者のための必須リスク管理と実践的ヒント

先物取引における利確と損切りの完全ガイド：初心者のための必須リスク管理と実践的ヒント

暗号資産市場では価格変動が非常に激しく、利益や損失が瞬時に生じる可能性があります。先物取引を行うトレーダーにとって、利確注文と損切り注文はリスク管理に欠かせないツールであると同時に、取引成功率を高め、感情に左右されない判断を行うための重要な手段となります。*BTN-先物取引の旅を始めよう&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/ja-JP/futures/BTC_USDT*

利益最大化か強制決済か：資本効率を極限まで引き出す先物レバレッジ取引の核心

利益最大化か強制決済か：資本効率を極限まで引き出す先物レバレッジ取引の核心

暗号資産およびデリバティブ市場において、先物取引のレバレッジは非常に強力である反面、高リスクな取引手段です。比較的少額の資金で大きなポジションを保有できるため、利益を大きく増幅できる一方で、損失も同様に拡大し、最悪の場合は全額が強制決済される可能性があります。本ガイドでは、レバレッジ取引の仕組み、その利点と内在するリスク、実際の活用シナリオ、そして実証済みのリスクコントロール戦略について正確かつ詳

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得