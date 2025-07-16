MEXCのGoogle Authenticatorを新しい携帯電話に移行する方法





MEXCでは、ユーザー様の資産の安全性を確保するため、携帯電話番号、メールアドレス、Google Authenticatorのうち少なくとも2つをアカウントに連携する2段階認証を採用しています。





携帯電話の買い替えは一般的です。MEXCアカウントに2段階認証の一部としてGoogle Authenticatorが搭載されており、新しい携帯電話でMEXCアカウントにログインする際にGoogle Authenticatorのコードを入力したい場合は、事前に古い携帯電話から新しい携帯電話にGoogle Authenticatorを移行する必要があります。









このチュートリアルでは、iOS端末を例に具体的な手順を説明します。Android端末の場合、ボタンのレイアウトが異なる場合がありますが、全体的な手順は同様です。





1. 新しい携帯電話にGoogle Authenticatorをダウンロードしてインストールします。





iOSユーザーは、App Storeにログインし、「Google Authenticator」を検索して、以下の画像のようにダウンロードできます。





Androidユーザーは、Google Playストアにログインし、「Google Authenticator」を検索してダウンロードしてください。





2. 古い携帯電話でGoogle Authenticatorを開き、左上の[≡]をタップします。













3. [アカウントを移行]をタップし、[続行]を選択し、顔認証またはパスワードの入力に進みます。









4. エクスポートする認証コードを選択します。デフォルトではすべての認証コードが選択されています。左側の[✓]をタップすると、エクスポートしないコードを選択解除できます。[エクスポート]をタップします。









5. 新しい携帯電話で Google Authenticator を開き、右下の[ + ]をタップして[QR コードをスキャン]を選択し、古い携帯電話の Google AuthenticatorからQRコードをスキャンします。





スキャンが完了したら、古い携帯電話で[次へ]をタップし、認証コードデータの保存形式を選択します。大量の認証コードデータをエクスポートする場合は、異なるQRコードを複数回スキャンする必要があります。





アカウントのセキュリティのため、[エクスポートしたアカウントをすべて削除（推奨）]を選択し、[完了]をタップすることをお勧めします。こうすることで、エクスポートした認証コードデータが古い携帯電話のGoogle Authenticatorから削除されます。









6. 新しい携帯電話のGoogle AuthenticatorでQRコードの読み取りが完了したら、[OK]をタップして Google Authenticatorのデータ移行が完了します。



