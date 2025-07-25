1. トークン化株式とは？ トークン化株式とは、実際の株式の所有権または権利を表すデジタルトークンのことです。これらのトークンは通常、ブロックチェーン上で発行され、株式の所有権をブロックチェーン技術によって記録、移転、管理できるようにします。投資家は実際の株券を保有するのではなく、それに対応するデジタルトークンを保有します。一部のトークン化株式は、価格の上昇、配当、その他の利益など、基礎となる株式1. トークン化株式とは？ トークン化株式とは、実際の株式の所有権または権利を表すデジタルトークンのことです。これらのトークンは通常、ブロックチェーン上で発行され、株式の所有権をブロックチェーン技術によって記録、移転、管理できるようにします。投資家は実際の株券を保有するのではなく、それに対応するデジタルトークンを保有します。一部のトークン化株式は、価格の上昇、配当、その他の利益など、基礎となる株式
学ぶ/初心者向けガイド/現物取引/MEXCでトークン化株式を取引する方法

MEXCでトークン化株式を取引する方法

初級
2025/7/25MEXC
0m
#業界最新ニュース
Allo
RWA$0.003813+1.49%
Tesla xStock
TSLAX$429.91+0.79%
McDonald s xStock
MCDX$311.49-0.08%
Amazon.com xStock
AMZNX$232.57+1.22%
Circle xStock
CRCLX$80.35+8.34%

1. トークン化株式とは？


トークン化株式とは、実際の株式の所有権または権利を表すデジタルトークンのことです。これらのトークンは通常、ブロックチェーン上で発行され、株式の所有権をブロックチェーン技術によって記録、移転、管理できるようにします。投資家は実際の株券を保有するのではなく、それに対応するデジタルトークンを保有します。一部のトークン化株式は、価格の上昇、配当、その他の利益など、基礎となる株式と同等の権利を保有者に提供する場合があります。

2. トークン化株式の利点


従来の株式取引と比べて、トークン化株式にはいくつかの重要な利点があります：

グローバルなアクセス性：地域や従来の市場営業時間の制限なしに、24時間365日取引可能。 高い流動性：投資のハードルが低く、少額からの購入が可能。 透明性：取引は改ざん不可能な台帳に記録され、信頼性と監査性が向上。 効率の向上：スマートコントラクトによりプロセスが自動化され、決済時間と運用コストが削減。

トークン化株式は、ブロックチェーン技術の透明性と従来の証券の価値基盤を組み合わせ、地理的・時間的な制約を取り払いながら、資産の流動性と相互運用性（しばしば「金融版レゴ」とも呼ばれる）を大幅に向上させます。
RWA.xyzのデータによると、トークン化株式市場は2025年初頭以降も拡大を続けており、7月9日時点で市場規模は$4億を超えています。将来的には、数兆ドル規模への成長も見込まれています。



3. トークン化株式の構造


現在、業界においてトークン化株式を実現する主なモデルは以下の2つです：

1）1:1の資産担保型セキュリティトークン：xStocksのようなプラットフォームが代表例です。このモデルでは、トークン（例：TSLAX＝テスラ株を表す）は、法的枠組みに基づいて実際の株式（TSLA）への所有権または請求権を直接的または間接的に反映します。この方式は、実在する株式のオンチェーン上の表現を生み出すものであり、原資産の真正性と透明性に重点を置いています。

2）デリバティブ型トークンコントラクト：Robinhoodのようなプラットフォームが代表例です。このモデルでは、トークン化株式は基礎となる株式の法的所有権を表すものではありません。その代わりに、ユーザーとRobinhood Europeなどの事業体との間のデリバティブ（金融派生商品）コントラクトを反映し、株価を追跡します。法的にはこれは店頭（OTC）デリバティブに該当し、オンチェーンのトークンはそのコントラクト内の権利を示すデジタル証明書に過ぎません。

4. MEXCでトークン化株式を取引する方法


MEXCの現物取引では、現在xStocksがサポートする米国のトークン化株式（ TSLAX, MCDX, AMZNX, CRCLX, COINX, NVDAX, AAPLX, HOODX, GOOGLX, METAX, DFDVX, MSTRX, SPYXなど）を取り扱っています。これらの米国株トークンは、MEXCのマーケットページ内の「トークン化株式」のセクションで確認できます。
MEXCのトークン化株式取引の対応により、投資家はUSDTを使用して世界的に有名な企業の株式に簡単にアクセスでき、迅速かつ柔軟なグローバル投資の機会が得られます。


[トークン化株式] セクションに直接アクセスし、[取引] ボタンをクリックすることで、現物取引ページに移動できます。または、検索バーにトークン名（例：TSLAX）を入力することで、該当の現物取引画面に直接アクセスすることも可能です。

*BTN-今すぐ取引&BTNURL=https://www.mexc.com/ja-JP/exchange/TSLAX_USDT*


取引ニーズに最適な注文タイプを選択して、トークン化株式を購入し、取引を完了させましょう。現在、MEXCではトークン化株式の取引手数料が0となっており、参入障壁が大幅に下がり、より多くのユーザーが高品質な世界の株式への投資に参加しやすくなっています。

関連記事：

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

人気記事

アカウントに関するよくある質問

アカウントに関するよくある質問

1. ログイン1.1 携帯電話番号もメールアドレスも使用できない場合のログイン方法アカウントのログインパスワードを覚えている場合：ウェブサイト：公式ログインページで、ユーザー様のアカウントとパスワードを入力し、[ホーム] ページの右上にある [人型アイコン] - [セキュリティ] に進みます。モバイル認証またはメール認証右側の [変更] をクリックし、[セキュリティ認証のリセット] をクリックし、

ビットコインの送金方法は？完全なステップバイステップガイド

ビットコインの送金方法は？完全なステップバイステップガイド

ビットコインの送金は最初は複雑に見えるかもしれませんが、基本を理解すれば実際には非常にシンプルです。 このガイドでは、ビットコインを安全かつ効率的に送金するために知っておくべきすべてのことを説明します。 必要なツール、取引を段階的に完了する方法、および資金を保護するための重要な安全対策について学びます。 重要なポイント ビットコインを送金する前に、ビットコインウォレット、受取人のアドレス、および取

ビットコイン vs ゴールド:価値保存手段としてどちらの資産が優れているか?

ビットコイン vs ゴールド:価値保存手段としてどちらの資産が優れているか?

2025年に両資産が歴史的な評価額に達したことで、ビットコイン vs ゴールドの議論が激化しています。 ゴールドは1オンスあたり3,000ドルを超えて大幅に上昇し、ビットコインは100,000ドルを超えて取引されており、投資家はどちらの資産が本当にポートフォリオに値するのか疑問に思っています。 本ガイドでは、パフォーマンス、ボラティリティ、アクセシビリティ、投資ポテンシャルの観点から、ビットコイン

ビットコインはなぜ価値があるのか?価格の背後にある5つの主要な理由

ビットコインはなぜ価値があるのか?価格の背後にある5つの主要な理由

ビットコインは数セントから数万ドルまで上昇しましたが、物理的な裏付けのないデジタル通貨がどのようにして価値を持つのか、多くの人が疑問に思っています。 本記事では、固定供給量から機関投資家による採用の増加まで、ビットコインに価値をもたらす核心的な要因を説明します。 世界中の何百万人もの人々がBTCを正当な価値保存手段として見なす理由と、それが従来の通貨とどのように比較されるかを理解できるでしょう。

関連記事

ファントークン（Fan Tokens）とは？80種類のトークンが世界中のファンを繋ぎ、日次取引高が5200万ドルを突破

ファントークン（Fan Tokens）とは？80種類のトークンが世界中のファンを繋ぎ、日次取引高が5200万ドルを突破

MEXCでスポーツ界の巨人が支援するファントークンを発見：主要イベント開催中ファントークンは、スポーツ界の公式デジタル資産クラスです。Chiliz Chain上で発行され、CHZを搭載し、PSG、バルセロナ、マンチェスター・シティなど、世界屈指のビッグチームによってローンチされたファントークンは、SportFiシーズン開幕に向けて、さらに大きな飛躍を遂げる準備が整っています。 ファン トークンにつ

JESSEとは？Baseコアチームが開発した分散型コンテンツコインの徹底分析

JESSEとは？Baseコアチームが開発した分散型コンテンツコインの徹底分析

要約1) JESSEは、Baseネットワークの主要開発者であるJesse Pollakによって作成された個人トークンです。2) JESSEは「コンテンツコイン」と位置付けられ、クリエイターとオーディエンスを直接つなぎます。3) この革新的なトークンは、最先端技術と分散化の理念を融合し、Web3コンテンツ経済を切り開きます。4) JESSEは2025年11月20日にBase App上で正式にローンチ

MEXC招待アンバサダープログラム完全ガイド：レベルをアップグレードして高報酬とパッシブ収益を獲得

MEXC招待アンバサダープログラム完全ガイド：レベルをアップグレードして高報酬とパッシブ収益を獲得

MEXC招待アンバサダープログラムは、すべてのユーザー向けに設計された長期的でコミュニティ主導型のインセンティブ制度です。本ガイドでは、プログラムの構造、レベルアップのルール、報酬配布、および主要なメリットについて説明します。*BTN-今すぐMEXCのアンバサダーになる&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/ja-JP/invite*1. MEXC 招待アンバサダープログ

期待高まる新興レイヤー1：Monadは市場を揺るがす存在となるか？

期待高まる新興レイヤー1：Monadは市場を揺るがす存在となるか？

Monadは、高いパフォーマンスとスケーラビリティを実現しつつ、イーサリアム仮想マシン（EVM）との完全な互換性を維持しながら、イーサリアムのような従来のブロックチェーンのトランザクション処理能力とスケーラビリティの限界を克服するために設計された高性能レイヤー1ブロックチェーンプロジェクトです。1. Monad の誕生背景ブロックチェーン技術の進化とともに、DeFi、NFT、ブロックチェーンベース

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得