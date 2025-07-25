MEXCでトークン化株式を取引する方法









トークン化株式とは、実際の株式の所有権または権利を表すデジタルトークンのことです。これらのトークンは通常、ブロックチェーン上で発行され、株式の所有権をブロックチェーン技術によって記録、移転、管理できるようにします。投資家は実際の株券を保有するのではなく、それに対応するデジタルトークンを保有します。一部のトークン化株式は、価格の上昇、配当、その他の利益など、基礎となる株式と同等の権利を保有者に提供する場合があります。









従来の株式取引と比べて、トークン化株式にはいくつかの重要な利点があります：





グローバルなアクセス性：地域や従来の市場営業時間の制限なしに、24時間365日取引可能。 高い流動性：投資のハードルが低く、少額からの購入が可能。 透明性：取引は改ざん不可能な台帳に記録され、信頼性と監査性が向上。 効率の向上：スマートコントラクトによりプロセスが自動化され、決済時間と運用コストが削減。





トークン化株式は、ブロックチェーン技術の透明性と従来の証券の価値基盤を組み合わせ、地理的・時間的な制約を取り払いながら、資産の流動性と相互運用性（しばしば「金融版レゴ」とも呼ばれる）を大幅に向上させます。

















現在、業界においてトークン化株式を実現する主なモデルは以下の2つです：





1）1:1の資産担保型セキュリティトークン：xStocksのようなプラットフォームが代表例です。このモデルでは、トークン（例：TSLAX＝テスラ株を表す）は、法的枠組みに基づいて実際の株式（TSLA）への所有権または請求権を直接的または間接的に反映します。この方式は、実在する株式のオンチェーン上の表現を生み出すものであり、原資産の真正性と透明性に重点を置いています。





2）デリバティブ型トークンコントラクト：Robinhoodのようなプラットフォームが代表例です。このモデルでは、トークン化株式は基礎となる株式の法的所有権を表すものではありません。その代わりに、ユーザーとRobinhood Europeなどの事業体との間のデリバティブ（金融派生商品）コントラクトを反映し、株価を追跡します。法的にはこれは店頭（OTC）デリバティブに該当し、オンチェーンのトークンはそのコントラクト内の権利を示すデジタル証明書に過ぎません。









MEXCのトークン化株式取引の対応により、投資家はUSDTを使用して世界的に有名な企業の株式に簡単にアクセスでき、迅速かつ柔軟なグローバル投資の機会が得られます。









[トークン化株式] セクションに直接アクセスし、[取引] ボタンをクリックすることで、現物取引ページに移動できます。または、検索バーにトークン名（例：TSLAX）を入力することで、該当の現物取引画面に直接アクセスすることも可能です。













取引ニーズに最適な注文タイプを選択して、トークン化株式を購入し、取引を完了させましょう。現在、MEXCではトークン化株式の取引手数料が0となっており、参入障壁が大幅に下がり、より多くのユーザーが高品質な世界の株式への投資に参加しやすくなっています。





