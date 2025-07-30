外国為替無期限先物は、暗号資産を実際に保有・送金することなく、その価格の上昇や下落に対して両方向で投資できる金融デリバティブ商品です。 1. 外国為替無期限先物取引の主な特徴 従来の外国為替取引と比べて、外国為替無期限先物には以下のような利点があります： 低い参入障壁：アカウント開設が簡単で、少額から取引を始められます 高い流動性と24時間365日の取引：暗号資産市場は常に開いており、いつでも取引外国為替無期限先物は、暗号資産を実際に保有・送金することなく、その価格の上昇や下落に対して両方向で投資できる金融デリバティブ商品です。 1. 外国為替無期限先物取引の主な特徴 従来の外国為替取引と比べて、外国為替無期限先物には以下のような利点があります： 低い参入障壁：アカウント開設が簡単で、少額から取引を始められます 高い流動性と24時間365日の取引：暗号資産市場は常に開いており、いつでも取引
学ぶ/初心者向けガイド/先物取引/MEXCで外国為...を取引する方法

MEXCで外国為替無期限先物を取引する方法

初級
2025/7/30MEXC
0m
#先物#初心者
EUR
EUR$1.16+0.07%
BRL
BRL$0.1866+0.21%

外国為替無期限先物は、暗号資産を実際に保有・送金することなく、その価格の上昇や下落に対して両方向で投資できる金融デリバティブ商品です。

1. 外国為替無期限先物取引の主な特徴


従来の外国為替取引と比べて、外国為替無期限先物には以下のような利点があります：

低い参入障壁：アカウント開設が簡単で、少額から取引を始められます
高い流動性と24時間365日の取引：暗号資産市場は常に開いており、いつでも取引が可能です
両方向取引対応：ロング（上昇予測）またはショート（下落予測）で、どちらの市場状況でも利益を狙えます
レバレッジ対応：少額の資金で大きなポジションを取れるため、利益の最大化が可能です

2. MEXCで外国為替無期限先物を見つける方法


MEXCのホームページで、画面上部のナビゲーションバーにある [市場] タブをクリックしてください。ページを下にスクロールすると、[先物取引] カテゴリの中に [外国為替] セクションが表示されます。


現在MEXCでは、以下の主要通貨に対する外国為替無期限先物取引をサポートしています：
ユーロ（EUR）、英ポンド（GBP）、オーストラリアドル（AUD）、トルコリラ（TRY）、スイスフラン（CHF）、ブラジルレアル（BRL）、日本円（JPY）、カナダドル（CAD

注：外国為替無期限先物取引は、一部の国または地域では利用できない場合があります。正確かつ最新の提供状況については、取引ページに表示されている情報をご確認ください。

3. MEXCで外国為替無期限先物を取引する方法


[取引] ボタンをクリックすると、該当する外国為替無期限先物の取引ページに移動します。注文パネルでは、希望する注文タイプを選択し、レバレッジ倍率を調整、数量を入力して [ロング] または [ショート] を選択することでポジションオープンができます。

先物取引に関する詳細は、以下のガイドをご覧ください：


または、取引したい外国為替無期限先物の名称を検索バーに直接入力し、該当ペアをクリックすると、その取引ページにアクセスできます。そこから注文を行ってください。


MEXCプラットフォームでは、外国為替取引は「先物取引」と「現物取引」の両方でご利用いただけます。先物取引の価格変動リスクが気になる場合は、通常リスクの低い現物取引を選ぶことも可能です。いずれの取引方法を選んでも、MEXCでは多様なオプションと包括的なガイドを提供しており、市場機会を逃さず資産を成長させるサポートを行っています。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

人気記事

アカウントに関するよくある質問

アカウントに関するよくある質問

1. ログイン1.1 携帯電話番号もメールアドレスも使用できない場合のログイン方法アカウントのログインパスワードを覚えている場合：ウェブサイト：公式ログインページで、ユーザー様のアカウントとパスワードを入力し、[ホーム] ページの右上にある [人型アイコン] - [セキュリティ] に進みます。モバイル認証またはメール認証右側の [変更] をクリックし、[セキュリティ認証のリセット] をクリックし、

ビットコインの送金方法は？完全なステップバイステップガイド

ビットコインの送金方法は？完全なステップバイステップガイド

ビットコインの送金は最初は複雑に見えるかもしれませんが、基本を理解すれば実際には非常にシンプルです。 このガイドでは、ビットコインを安全かつ効率的に送金するために知っておくべきすべてのことを説明します。 必要なツール、取引を段階的に完了する方法、および資金を保護するための重要な安全対策について学びます。 重要なポイント ビットコインを送金する前に、ビットコインウォレット、受取人のアドレス、および取

ビットコイン vs ゴールド:価値保存手段としてどちらの資産が優れているか?

ビットコイン vs ゴールド:価値保存手段としてどちらの資産が優れているか?

2025年に両資産が歴史的な評価額に達したことで、ビットコイン vs ゴールドの議論が激化しています。 ゴールドは1オンスあたり3,000ドルを超えて大幅に上昇し、ビットコインは100,000ドルを超えて取引されており、投資家はどちらの資産が本当にポートフォリオに値するのか疑問に思っています。 本ガイドでは、パフォーマンス、ボラティリティ、アクセシビリティ、投資ポテンシャルの観点から、ビットコイン

ビットコインはなぜ価値があるのか?価格の背後にある5つの主要な理由

ビットコインはなぜ価値があるのか?価格の背後にある5つの主要な理由

ビットコインは数セントから数万ドルまで上昇しましたが、物理的な裏付けのないデジタル通貨がどのようにして価値を持つのか、多くの人が疑問に思っています。 本記事では、固定供給量から機関投資家による採用の増加まで、ビットコインに価値をもたらす核心的な要因を説明します。 世界中の何百万人もの人々がBTCを正当な価値保存手段として見なす理由と、それが従来の通貨とどのように比較されるかを理解できるでしょう。

関連記事

MEXC先物Earnとは？

MEXC先物Earnとは？

1. MEXC先物Earnとは？先物Earnは、MEXCが先物ユーザー向けに提供する金融商品です。有効化すると、先物アカウント内の対象資金が自動的にこの専用Earn商品に登録され、通常の先物取引に影響を与えずに毎日利息を得られます。これにより、アカウントの資産を効率的に増やすことができます。2. MEXC先物Earnのルール解説2.1 先物Earnの基本ルール先物Earnの対象となる資産は元本と呼

MEXC株式先物の取引方法

MEXC株式先物の取引方法

暗号資産ベースの株式先物は、米国株式（米国上場企業の株式）と暗号資産市場を先物取引によって統合した金融デリバティブ商品です。この商品を利用することで、投資家は原資産を保有することなく、USDTなどの暗号資産を証拠金として使用し、米国株式の価格変動に対して取引を行うことが可能になります。1. MEXC株式先物の主な特徴1) 実際の取引時間については、取引ページに表示されている時間をご参照ください。2

強制決済とは？

強制決済とは？

1. 強制決済とは強制決済は、ユーザー様の証拠金が維持証拠金の水準に達し、ポジションを決済する必要がある場合に発生し、その結果、維持証拠金がすべて失われます。このプロセスは、公正価格が強制決済価格に達したときに発動されます。このプロセスのことを一般的に「強制決済」といいます。 強制決済は通常、市場のボラティリティが高い時期に先物取引において発生します。資産価格が大きく変動すると、トレーダーのアカウ

予測先物とは？シンプルでわかりやすい先物取引方法

予測先物とは？シンプルでわかりやすい先物取引方法

暗号資産の先物取引は、高いレバレッジと上昇・下落両方の市場で利益を狙える仕組みによって、数多くの投資家を惹きつけています。しかし、証拠金、レバレッジ、強制決済価格といった複雑な仕組みが初心者にとって大きな障壁となることもあります。そこでMEXCは、参入障壁を下げるために予測先物を導入しました。この機能は従来の先物取引の複雑さを排除し、「価格が上昇するか下落するかを予測する」という本質的な仕組みに戻

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得