MEXCで外国為替無期限先物を取引する方法





外国為替無期限先物は、暗号資産を実際に保有・送金することなく、その価格の上昇や下落に対して両方向で投資できる金融デリバティブ商品です。









従来の外国為替取引と比べて、外国為替無期限先物には以下のような利点があります：





低い参入障壁：アカウント開設が簡単で、少額から取引を始められます

高い流動性と24時間365日の取引：暗号資産市場は常に開いており、いつでも取引が可能です

両方向取引対応：ロング（上昇予測）またはショート（下落予測）で、どちらの市場状況でも利益を狙えます

レバレッジ対応：少額の資金で大きなポジションを取れるため、利益の最大化が可能です









MEXCのホームページで、画面上部のナビゲーションバーにある [市場] タブをクリックしてください。ページを下にスクロールすると、[先物取引] カテゴリの中に [外国為替] セクションが表示されます。









現在MEXCでは、以下の主要通貨に対する外国為替無期限先物取引をサポートしています：





注：外国為替無期限先物取引は、一部の国または地域では利用できない場合があります。正確かつ最新の提供状況については、取引ページに表示されている情報をご確認ください。









[取引] ボタンをクリックすると、該当する外国為替無期限先物の取引ページに移動します。注文パネルでは、希望する注文タイプを選択し、レバレッジ倍率を調整、数量を入力して [ロング] または [ショート] を選択することでポジションオープンができます。





先物取引に関する詳細は、以下のガイドをご覧ください：









または、取引したい外国為替無期限先物の名称を検索バーに直接入力し、該当ペアをクリックすると、その取引ページにアクセスできます。そこから注文を行ってください。









MEXCプラットフォームでは、外国為替取引は「先物取引」と「現物取引」の両方でご利用いただけます。先物取引の価格変動リスクが気になる場合は、通常リスクの低い現物取引を選ぶことも可能です。いずれの取引方法を選んでも、MEXCでは多様なオプションと包括的なガイドを提供しており、市場機会を逃さず資産を成長させるサポートを行っています。





免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。