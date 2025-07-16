MEXCアカウントの種類の見分け方





新しいユーザー、特にMEXCの利用を始めたばかりの初心者にとって、複数のアカウントの存在は混乱を招くことがあります。この記事では、MEXCのアカウントの種類とその関係を説明します。









MEXCには、現物、先物、法定通貨、コピートレードの4種類のアカウントがあります。









現物アカウントは、現物取引に使用するアカウントです。MEXCプラットフォームで現物取引をする場合、使用する暗号資産はこの現物アカウントから得られます。









先物アカウントは、先物取引に使用するアカウントです。MEXCプラットフォームでUSDT-MとCOIN-M先物の両方を含む先物取引をする場合、使用する暗号資産はこの先物アカウントから得られます。









法定通貨アカウントは、入金と出金に使用するアカウントです。法定通貨を暗号資産に交換するとき、または暗号資産を法定通貨に戻すとき、これらの取引はこの法定通貨アカウントを使用して完了します。









先物取引では、コピートレードと呼ばれる取引方法があります。コピートレードとは、他のプロのトレーダーの取引に追随することを指します。フォローしたトレーダーがリードトレードを開始すると、システムはトレーダーと同じ戦略に基づいて注文を発注します。その結果、トレーダーは利益の一部を受け取ることになります。コピートレードで先物取引を行う場合、この方法に関連する資産はコピートレードアカウントに保有されます。コピートレードが先物取引の一形態であるにもかかわらず、コピートレードに関連する資産はコピートレードアカウントに保管されることに注意が必要です。













ユーザーの資金がMEXCプラットフォームに入ってから出るまでの流れに沿って、これらのアカウント間の関係を紹介します。





取引を開始する際、法定通貨を暗号資産に変換する必要があります。変換された暗号資産は、ユーザーの法定通貨アカウントに保管されます。





すでに法定通貨アカウントに暗号資産があり、現物取引を開始したい場合は、法定通貨アカウントから現物アカウントに資金を振替える必要があります。同様に、先物取引を開始したい場合は、法定通貨アカウントから先物アカウントに資金を振替する必要があります。振替機能利用に取引手数料はかかりません。





現物アカウントと先物アカウント間で資金を直接振替することもできます。





コピートレードを行う場合、まずは先物アカウントまたは法定通貨アカウントから現物アカウントへ暗号資産を振替する必要があります。コピートレード情報を送信した後、システムは現物アカウントから割り当てられた資金をコピートレードアカウントに振替します。









一時的に取引を望まず、出金の準備をしている場合は、暗号資産を現物アカウント、先物アカウント、コピートレードアカウントから法定通貨アカウントに振替する必要があります。その後、出金手続きを行い、法定通貨に交換することができます。













MEXCの公式ウェブサイトを開き、アカウントにログインします。右上の[ウォレット]をクリックし、[>]をクリックするとウォレットの概要ページに入ります。









ページ右側の[振替]をクリックします。法定通貨アカウント、現物アカウント、先物アカウントの3つのアカウントのうち、任意の2つのアカウント間で振替を選択できます。





振替したい暗号資産を選択し、金額を入力します。その後、[振替]をクリックして暗号資産の振替操作を完了します。









コピートレードアカウントへの振替は[ウォレット]ページからは行えません。MEXC公式ホームページの[先物取引]-[コピートレード]をクリックしてください。









フォローしたいトレーダーを選択し、[フォロー]をクリックします。









トレーダーのページで、右側の[資金振替]をクリックします。









先物アカウントまたは法定通貨アカウントから現物アカウントへ資金を振替します。「暗号資産」を選択し、「数量」を入力した後、[振替]をクリックして操作を完了します。





暗号資産のみをコピートレードアカウントに振替する場合、暗号資産は現物アカウントに表示されることにご注意ください。コピートレード情報を送信した後、システムは現物アカウントからコピートレードアカウントに設定した資金を振替ます。













MEXCアプリのクイックアクセスエリアから[その他]をタップし、[共通機能]-[振替]を選択してください。法定通貨アカウント、現物取引アカウント、先物取引アカウントの3つのアカウントのうち、任意の2つのアカウント間で振替を行うことができます。





また、トップページ右下の[資産]をタップし、[振替]を選択することもできます。どちらのページからも同じ機能が利用できます。









コピートレードアカウントへの振替は、上述の振替方法ではご利用いただけません。アプリトップページのクイックアクセスエリアで[その他]を選択し、次に[取引]をタップし、[コピートレード]を選択します。フォローしたいトレーダーを選択し、[フォロー]をタップします。トレーダーのページを下にスクロールし、[資金振替]をタップします。









[資金源]として、法定通貨アカウントまたは先物取引アカウントを選択します。次に、暗号資産を選択し、数量を記入した後、[振替]をクリックして操作を完了します。





暗号資産のみをコピートレードアカウントに振替する場合、暗号資産は現物アカウントに表示されますのでご注意ください。コピートレード情報を送信した後、システムは現物アカウントからコピートレードアカウントに設定した資金を振替ます。

















MEXC公式サイトに入り、アカウントにログインします。右上の[ウォレット]をクリックし、[取引履歴]をクリックすると、[振替]タブで振替履歴が確認できます。また、[入金]、[出金]、[送金]、[その他]の履歴もこのページで確認できます。









特定のアカウントの明細を個別に確認したい場合は、[取引履歴]の上にある他のアカウントのボタンをクリックしてください。各アカウントのページが表示され、管理することができます。





例えば、[現物]をクリックすると、現物アカウントの現在の総資産残高、保有している暗号資産、損益（PNL）分析などの情報を見ることができます。また、入金、出金、送金、振替など様々な操作を行うことができます。













MEXCアプリを開き、ログインします。右下の[資産]をタップし、[概要]を選択します。[振替]をタップします。振替画面右上のノートブックアイコンをタップし、振替履歴画面に入ります。現物取引アカウントと先物取引アカウント間の振替履歴が確認できます。





現物アカウントから法定通貨アカウントなど、振替ページで他のアカウント間の振替を選択した場合は、右上のノートブックアイコンをクリックすると、現物アカウントと法定通貨アカウント間の振替記録が表示されます。









特定のアカウントの詳細を個別に確認したい場合は、[ウォレット]ページに表示されている各アカウントをタップしてください。これにより、対応するアカウントページが開き、閲覧・管理することができます。





例えば[現物取引]を選択した場合、このページで入金・出金・振替などの各種操作を行うことができます。右上のノートブックアイコンをタップすると、現物アカウント履歴ページが表示され、[資金調達履歴]や[現物アカウントステートメント]を確認することができます。









アカウントの種類の違いやアカウント間の資産の振替方法を理解することは、日々の取引の中で自身の資金を素早く動かして取引するのに役立ちます。MEXC学ぶでは現物取引および先物取引に関する様々なチュートリアルを提供しています。ユーザー様のニーズに応じて記事を参照することができます。





免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。