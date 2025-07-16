新しいユーザー、特にMEXCの利用を始めたばかりの初心者にとって、複数のアカウントの存在は混乱を招くことがあります。この記事では、MEXCのアカウントの種類とその関係を説明します。 1. MEXCのアカウントの種類 MEXCには、現物、先物、法定通貨、コピートレードの4種類のアカウントがあります。 現物アカウント 現物アカウントは、現物取引に使用するアカウントです。MEXCプラットフォームで現物取新しいユーザー、特にMEXCの利用を始めたばかりの初心者にとって、複数のアカウントの存在は混乱を招くことがあります。この記事では、MEXCのアカウントの種類とその関係を説明します。 1. MEXCのアカウントの種類 MEXCには、現物、先物、法定通貨、コピートレードの4種類のアカウントがあります。 現物アカウント 現物アカウントは、現物取引に使用するアカウントです。MEXCプラットフォームで現物取
学ぶ/初心者向けガイド/現物取引/MEXCアカウントの種類の見分け方

MEXCアカウントの種類の見分け方

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#初級#初心者#基本概念
MemeCore
M$2.06785-1.23%

新しいユーザー、特にMEXCの利用を始めたばかりの初心者にとって、複数のアカウントの存在は混乱を招くことがあります。この記事では、MEXCのアカウントの種類とその関係を説明します。

1. MEXCのアカウントの種類


MEXCには、現物、先物、法定通貨、コピートレードの4種類のアカウントがあります。

現物アカウント


現物アカウントは、現物取引に使用するアカウントです。MEXCプラットフォームで現物取引をする場合、使用する暗号資産はこの現物アカウントから得られます。

先物アカウント


先物アカウントは、先物取引に使用するアカウントです。MEXCプラットフォームでUSDT-MとCOIN-M先物の両方を含む先物取引をする場合、使用する暗号資産はこの先物アカウントから得られます。

法定通貨アカウント


法定通貨アカウントは、入金と出金に使用するアカウントです。法定通貨を暗号資産に交換するとき、または暗号資産を法定通貨に戻すとき、これらの取引はこの法定通貨アカウントを使用して完了します。

コピートレードアカウント


先物取引では、コピートレードと呼ばれる取引方法があります。コピートレードとは、他のプロのトレーダーの取引に追随することを指します。フォローしたトレーダーがリードトレードを開始すると、システムはトレーダーと同じ戦略に基づいて注文を発注します。その結果、トレーダーは利益の一部を受け取ることになります。コピートレードで先物取引を行う場合、この方法に関連する資産はコピートレードアカウントに保有されます。コピートレードが先物取引の一形態であるにもかかわらず、コピートレードに関連する資産はコピートレードアカウントに保管されることに注意が必要です。

コピートレードについて詳しく知りたい方は、「MEXCコピートレードマニュアル」をお読みください。

2. 異なるアカウント間の関係


ユーザーの資金がMEXCプラットフォームに入ってから出るまでの流れに沿って、これらのアカウント間の関係を紹介します。

取引を開始する際、法定通貨を暗号資産に変換する必要があります。変換された暗号資産は、ユーザーの法定通貨アカウントに保管されます。

すでに法定通貨アカウントに暗号資産があり、現物取引を開始したい場合は、法定通貨アカウントから現物アカウントに資金を振替える必要があります。同様に、先物取引を開始したい場合は、法定通貨アカウントから先物アカウントに資金を振替する必要があります。振替機能利用に取引手数料はかかりません。

現物アカウントと先物アカウント間で資金を直接振替することもできます。

コピートレードを行う場合、まずは先物アカウントまたは法定通貨アカウントから現物アカウントへ暗号資産を振替する必要があります。コピートレード情報を送信した後、システムは現物アカウントから割り当てられた資金をコピートレードアカウントに振替します。


一時的に取引を望まず、出金の準備をしている場合は、暗号資産を現物アカウント、先物アカウント、コピートレードアカウントから法定通貨アカウントに振替する必要があります。その後、出金手続きを行い、法定通貨に交換することができます。

3. アカウント間の振替方法


3.1 ウェブ版


MEXCの公式ウェブサイトを開き、アカウントにログインします。右上の[ウォレット]をクリックし、[>]をクリックするとウォレットの概要ページに入ります。


ページ右側の[振替]をクリックします。法定通貨アカウント、現物アカウント、先物アカウントの3つのアカウントのうち、任意の2つのアカウント間で振替を選択できます。

振替したい暗号資産を選択し、金額を入力します。その後、[振替]をクリックして暗号資産の振替操作を完了します。


コピートレードアカウントへの振替は[ウォレット]ページからは行えません。MEXC公式ホームページの[先物取引]-[コピートレード]をクリックしてください。



フォローしたいトレーダーを選択し、[フォロー]をクリックします。



トレーダーのページで、右側の[資金振替]をクリックします。



先物アカウントまたは法定通貨アカウントから現物アカウントへ資金を振替します。「暗号資産」を選択し、「数量」を入力した後、[振替]をクリックして操作を完了します。

暗号資産のみをコピートレードアカウントに振替する場合、暗号資産は現物アカウントに表示されることにご注意ください。コピートレード情報を送信した後、システムは現物アカウントからコピートレードアカウントに設定した資金を振替ます。



3.2 アプリ版


MEXCアプリのクイックアクセスエリアから[その他]をタップし、[共通機能]-[振替]を選択してください。法定通貨アカウント、現物取引アカウント、先物取引アカウントの3つのアカウントのうち、任意の2つのアカウント間で振替を行うことができます。

また、トップページ右下の[資産]をタップし、[振替]を選択することもできます。どちらのページからも同じ機能が利用できます。



コピートレードアカウントへの振替は、上述の振替方法ではご利用いただけません。アプリトップページのクイックアクセスエリアで[その他]を選択し、次に[取引]をタップし、[コピートレード]を選択します。フォローしたいトレーダーを選択し、[フォロー]をタップします。トレーダーのページを下にスクロールし、[資金振替]をタップします。



[資金源]として、法定通貨アカウントまたは先物取引アカウントを選択します。次に、暗号資産を選択し、数量を記入した後、[振替]をクリックして操作を完了します。

暗号資産のみをコピートレードアカウントに振替する場合、暗号資産は現物アカウントに表示されますのでご注意ください。コピートレード情報を送信した後、システムは現物アカウントからコピートレードアカウントに設定した資金を振替ます。



4. アカウント確認・管理方法


4.1 ウェブ版


MEXC公式サイトに入り、アカウントにログインします。右上の[ウォレット]をクリックし、[取引履歴]をクリックすると、[振替]タブで振替履歴が確認できます。また、[入金]、[出金]、[送金]、[その他]の履歴もこのページで確認できます。


特定のアカウントの明細を個別に確認したい場合は、[取引履歴]の上にある他のアカウントのボタンをクリックしてください。各アカウントのページが表示され、管理することができます。

例えば、[現物]をクリックすると、現物アカウントの現在の総資産残高、保有している暗号資産、損益（PNL）分析などの情報を見ることができます。また、入金、出金、送金、振替など様々な操作を行うことができます。


4.2 アプリ版


MEXCアプリを開き、ログインします。右下の[資産]をタップし、[概要]を選択します。[振替]をタップします。振替画面右上のノートブックアイコンをタップし、振替履歴画面に入ります。現物取引アカウントと先物取引アカウント間の振替履歴が確認できます。

現物アカウントから法定通貨アカウントなど、振替ページで他のアカウント間の振替を選択した場合は、右上のノートブックアイコンをクリックすると、現物アカウントと法定通貨アカウント間の振替記録が表示されます。


特定のアカウントの詳細を個別に確認したい場合は、[ウォレット]ページに表示されている各アカウントをタップしてください。これにより、対応するアカウントページが開き、閲覧・管理することができます。

例えば[現物取引]を選択した場合、このページで入金・出金・振替などの各種操作を行うことができます。右上のノートブックアイコンをタップすると、現物アカウント履歴ページが表示され、[資金調達履歴]や[現物アカウントステートメント]を確認することができます。



アカウントの種類の違いやアカウント間の資産の振替方法を理解することは、日々の取引の中で自身の資金を素早く動かして取引するのに役立ちます。MEXC学ぶでは現物取引および先物取引に関する様々なチュートリアルを提供しています。ユーザー様のニーズに応じて記事を参照することができます。


免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

人気記事

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

関連記事

コピートレードとは

コピートレードとは

コピートレードとは、暗号資産取引における投資戦略の一つで、投資家が他の経験豊富なトレーダーの取引を自動的に複製する仕組みです。専門的な知識や取引経験が少ない初心者にとって、非常に使い勝手のよい投資戦略です。1. コピートレードの特徴自動化：投資家がフォローするトレーダーを選択すると、システムはそのトレーダーと同じ売買操作を自動的に実行します。透明性：投資家はトレーダーの過去の取引記録、ROI（投資

ハニーポットトークンを見抜くための安全ガイド

ハニーポットトークンを見抜くための安全ガイド

暗号資産市場では、常に新しいプロジェクトや暗号資産が登場しています。これは高いリターンが期待できる一方で、投資家にとっては重大なリスクも潜んでいます。「ハニーポットトークン」という単語は、「購入はできるが売却ができない」暗号資産、または「極端に流動性が低く出金に問題がある」暗号資産を指す言葉です。この単語は、最初は魅力的に見えても、最終的にユーザーが資金を出金できなくなるようなトークンを説明する際

プレマーケット取引とは？

プレマーケット取引とは？

1. プレマーケット取引とは？プレマーケット取引は、MEXCが提供する店頭取引（OTC）サービスです。ユーザー様は新トークンが取引所に公式に上場する前にトークンを売買することができます。このサービスにより、売り手と買い手は希望価格を設定し、マッチングする取引を見つけ、競争力のある価格での取引が可能になります。また、MEXCプレマーケット取引に参加することで、ユーザー様は、トークンが公式に上場する前

MEXC変換とは

MEXC変換とは

MEXC変換は、マッチングのために注文板に頼ることなく、暗号資産を即座に交換する簡単な方法です。手軽さをもたらし、迅速な取引を保証し、市場のマッチングを待つ必要がなくなります。これにより、MEXCプラットフォーム上のすべてのユーザー様に、シームレスな暗号資産交換を可能にする、効率的でユーザーフレンドリーな体験を提供します。1. 主な機能1.1 即時実行：MEXC変換では、ユーザー様は暗号資産を即時

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得