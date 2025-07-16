OTCチケットの提出方法





OTC暗号資産取引とは、店頭取引とも呼ばれ、買い手と売り手の間で暗号資産および法定通貨を取引することを指します。ユーザー様が法定通貨を使用して暗号資産を購入する場合、または暗号資産を売却して法定通貨に交換する場合、OTC取引を使用する必要があります。





MEXCプラットフォーム上でOTC取引をご利用中に問題が発生した場合、チケット提出ページにアクセスして該当する情報を入力し、提出することができます。MEXC OTCカスタマーサービスチームが24時間以内に電子メールを通じて返信いたします。









MEXC公式ホームページを開き、個人アカウントにログインします。ページ下部までスクロールし、[ユーザーサポート]の中から[お問い合わせを提出]をクリックし、該当ページに入ります。









[OTC相談]をクリックし、OTCチケット提出ページに切り替えます。問題のカテゴリー、お問い合わせタイトル、詳細、メールアドレス、添付ファイルのアップロード（任意）を入力し、[送信]ボタンをクリックします。





現在、問題のカテゴリーの選択肢には、「P2P注文」、「グローバル銀行送金」、「クレジットカードでの暗号資産の購入」、「第三者からの暗号資産の購入」、「MEXCカード」、「OTC取引のセキュリティ問題」、「その他」が含まれています。





[詳細]欄には、OTC取引中に発生した問題についての詳細情報をご入力ください。MEXC OTCカスタマーサービスチームが24時間以内に電子メールを通じて返信いたします。













MEXCアプリを開き、ログインします。トップページで[その他]をタップし、[サポート]の下にある[リクエストを送信]を選択します。





チケット提出ページで[OTC相談]をタップし、OTCチケット提出ページに切り替えます。問題のカテゴリー、お問い合わせタイトル、詳細、メールアドレス、添付ファイルのアップロード（任意）を入力し、[送信]ボタンをタップします。





現在、問題のカテゴリーの選択肢には、「P2P注文」、「グローバル銀行送金」、「クレジットカードでの暗号資産の購入」、「第三者からの暗号資産の購入」、「MEXCカード」、「OTC取引のセキュリティ問題」、「その他」が含まれています。





[詳細]欄には、OTC取引中に発生した問題についての詳細情報をご入力ください。MEXC OTCカスタマーサービスチームが24時間以内に電子メールを通じて返信いたします。









免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。