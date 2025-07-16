MEXCを使用して暗号資産ギフトを送受信する方法





祝祭日や特別な日には、友人たちと集まってお祝いを送ったり受け取ったりすることがあります。MEXCはWeb3ユーザー様にもこの機能を提供しています。MEXCアプリのギフト機能を使って、ギフトを送り合う喜びを友人と分かち合うことができます。





MEXCのギフト機能は現在アプリでのみ利用可能で、ウェブプラットフォームではサポートされていません。MEXCのギフト機能を使用する前に、携帯電話番号を紐付けし、KYC認証を完了する必要があります。そうしないと、この機能を利用することができません。













必要な準備が完了したら、MEXCアプリのトップページで画像カルーセルの下にある[その他]をクリックし、「プレゼントとキャンペーン」ページで[ギフト]を選択します。赤い封筒の下にある[送信]ボタンをクリックしてください。













[ギフト]ページで[暗号資産]を選択し、[単位金額]を入力、ギフトの[数量]を入力します。さらに、挨拶メッセージを入力し、ポスターを選択、[新規ユーザー限定]にチェックを入れるかどうかを選択します。すべて入力が完了したら、右下の「送信」ボタンをクリックします。





[新規ユーザー限定]を選択した場合、このギフトは新規登録されたユーザー様のみが請求することができ、新規ユーザー様は自動的にギフトを送った人の被招待者、つまりあなたの被招待者になります。





ギフトが24時間以内に受け取られなかった、もしくは受け取りが完了しなかった場合、残金は元のアカウントに返されます。













MEXCのギフト機能は通常ギフトとランダムギフトの2種類に分かれています。 この2つの主な違いは以下の通りです。





1. ギフトを送るユーザー様側から：通常ギフトの場合、入力するのは各々のギフトの金額であり、最終的に発送されるギフトの総額は「数量 × 各ギフトの金額」となります。一方で、ランダムギフトの場合、入力するのは総額であり、最終的に発送されるギフトの総額は入力した金額になります。



