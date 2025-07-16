先物取引ペアの選び方とは？

世界をリードする暗号資産取引所の一つとして、MEXCはユーザーに高品質な投資の選択肢を提供することに尽力しています。豊富な先物取引オプションの中から、特に初心者にとって最適な投資先を見つけるのは難しいかもしれません。このガイドは、MEXCユーザーが自身に適した先物取引ペアを見極めるための洞察を提供します。









取引行動に基づき、先物取引者は大きく「トレンドトレーダー」と「デイトレーダー」に分けられます。トレンドトレーダーは長期的な利益を目指し、時間をかけて大きな利益を追求します。一方で、デイトレーダーは短期間での利益を重視し、迅速に利益を確定させます。トレンドトレーダーは長期トレンドを利用し、数日から数ヶ月にわたり特定の資産を保持することがあります。デイトレーダーは1日のうちに取引を完結させます。従って、トレンド取引は長期投資向け、デイトレードは短期投資向けであると言えます。





MEXCの先物プラットフォームでは、これらの取引スタイルに合わせた先物取引ペアを提供しており、BTC/USDTやETH/USDTのような流動性が高い取引ペアは、2024年に入り好調な上昇トレンドを示しており、長期投資に適しています。









市場を形成する主要なトークンを含む先物取引ペアに加えて、暗号資産エコシステムは広範囲で多様性に富んでおり、数多くの有望な新興トークンが存在します。これらの資産は、ブロックチェーン技術の革新を通じて未開拓の価値を持っており、価値増加の強力な動因となり得ます。アルトコイン市場の成長に伴い、これら新興トークンの先物取引の活動も顕著に増加しています。ただし、新興暗号資産が市場に初めて登場する際には、市場センチメントや特定のイベントの影響を受けやすくなります。また、主要な暗号資産の先物取引ペアの価格が横ばいを示す時期には、これらのトークンに関連する先物取引が日中のトレンドから外れることがあります。そのため、トレーダーにとって、利益をもたらす可能性があるものの、高リスクな投資戦略と言えます。例えば、STRK/USDTのような新しい先物取引ペアは、1日で5%以上の利益を生み出す可能性があります。













先物取引の魅力の一つはレバレッジの活用です。MEXCでは、様々なレバレッジ倍率を選択できますが、高いレバレッジは利益とリスクの両方を増幅します。自分が許容できる最大の損失を基に、適切なレバレッジを選択することが重要です。例えば、SOL/USDT先物取引ペアでは最大300倍、BTC/USDT先物取引ペアでは最大500倍のレバレッジが利用可能です。利益率を高めるためにレバレッジ倍率の高い先物取引ペアを使用することも、レバレッジ倍率がより保守的な先物取引ペアを選択することもできます（または、この効果を得るために先物取引ペアの中でより小さいレバレッジ倍率を選択することもできます）。













リマインダー













従来の金融と同じく、先物ポジションの長期保有は現物資産のリスクヘッジに役立ちます。特定のトークンを長期保有している場合、弱気市場においてそのトークンのショートポジションを保有することで、現物資産の価値下落リスクをヘッジできます。先物取引では、レバレッジ比率を調整し、適切な証拠金額を選択できます。例えば、1000 MXを保有している場合、100倍のレバレッジ倍率を使用すると、ヘッジのために約10 MXの証拠金のみを支払います。













市場は常に変動しており、投資目標やリスク許容度などを考慮して合理的な投資計画を立てることが必要です。適切な先物取引ペアを選択するには、取引スキル、経済状況、利用可能な情報を考慮し、期待に最も合致する先物取引ペアを選択することが大切です。





免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。



