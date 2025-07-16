MEXCセービングでTONステーキングに参加する方法





MEXCセービングでは、ユーザー様がTONロック付きステーキングに参加することで利益を上げることができる金融商品を正式に提供開始しました。MEXCの公式ウェブサイトにアクセスしてお試しください。









現在、MEXCでは3つの異なる期間のTONロック付きステーキングを提供しています。そしてそれぞれに対応する利回り、個別のステーキング上限、合計ステーキングプールの上限が下表のように設定されています：

ステーキング期間 (日数) 推定年換算利回り (APR) ステーキング上限 (1人あたり） ステーキング上限 (累計) 30 5.0% 500,000 TON 10,000,000 TON 60 7.5% 500,000 TON 10,000,000 TON 120 10.0% 500,000 TON 10,000,000 TON





「ロック付きセービング」では、サービスページに表示されているルールの通り、ユーザー様がステーキングした資産（TONなど）を指定された期間ロックします。このロック期間中は、ステーキングした資産の取引、入出金を行うことはできません。資産を長期保有したい投資家は、このタイプの金融サービスを利用するケースが多いです。









以下では、TONロック付きステーキングを30日間使用した場合の例をご紹介いたします。









MEXC公式ウェブサイトを開き、ログインします。上部のナビゲーションバーで[現物取引]を選択し、[セービング]を選択してステーキング画面にアクセスします。









[セービング]セクションの検索ボックスに「TON」と入力すると、TONステーキングの推定年換算利回り（APR）や様々なステーキング期間が表示されます。[今すぐステーク]ボタンをクリックすると、ステーキング画面が表示されます。









ステーキングしたいTONの金額を入力し、[私は投資に伴うリスクを読み、理解しました。]にチェックを入れ、[確認してステークする]をクリックしてTONのステーキング手続きを完了します。





TONをステーキングする際は、画面に表示されている最低ステーキング額にご留意ください。現在、個人ユーザー様のステーキング上限は500,000 TONです。



参加画面の右側には、 参加日、起算日、利息配布日、償還日、償還ロック解除日、およびそれに関連する注意事項など、ユーザー様のTONステーキングに関する詳細情報が表示されます。こちらのセクションをよくお読みいただきますようお願い申し上げます。









ステーキングに成功した後、MEXCセービング画面で[ロック解除または履歴の表示]をクリックすると、直近のTONステーキングのトランザクションを確認することができます。









最低ステーキング期間に達した場合、償還するかステーキングを続けるかを選択することができます。最終的な利回りは実際のステーキング日数に基づいて計算されます。償還後、ユーザー様の元本は同日中にロック解除されます。









MEXCアプリを開き、トップページの[その他]をタップし、[Earn]セクションの[MEXCセービング]を選択してステーキング画面にアクセスします。





ステーキング画面の[セービング]セクションの検索ボックスに「TON」と入力すると、TONステーキングの推定年換算利回り（APR）およびステーキング期間が表示されます。[今すぐステーク]ボタンをタップし、参加ページを開きます。





[セービング]欄にステーキングしたいTONの金額を入力し、[私は投資に伴うリスクを読み、理解しました。]にチェックを入れ、[確認してステークする]をタップしてTONのステーキング手続きを完了します。





TONをステーキングする際は、画面に表示されている最低ステーキング額にご留意ください。現在、個人ユーザー様のステーキング上限は500,000 TONです。





参加ページを下にスクロールすると、 参加日、起算日、利息配布日、償還日、償還ロック解除日、およびそれに関連する注意事項など、ユーザー様のTONステーキングに関する詳細情報が表示されます。こちらのセクションをよくお読みいただきますようお願い申し上げます。









ステーキングに成功した後、MEXCセービング画面で[ロック解除または履歴の表示]をタップすると、直近のTONステーキングのトランザクションを確認することができます。









最低ステーキング期間に達した場合、償還するかステーキングを続けるかを選択することができます。最終的な利回りは実際のステーキング日数に基づいて計算されます。償還後、ユーザー様の元本は同日中にロック解除されます。





TON (The Open Network)は、MEXCの戦略的投資パートナーです。MEXCセービングでは、TONの保有者に対し、簡単、迅速、多様な収益ソリューションを提供しています。投資家の皆様は、MEXCプラットフォームで提供される高品質なサービスやセキュリティをぜひご体験ください。MEXCセービングについて詳しくお知りになりたい方は、こちらをご参照ください： MEXC Savingsとは





免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。