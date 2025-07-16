詐欺メールの見分け方





詐欺メールは、メールの受信者を騙し、機密情報やお金を提供させる詐欺の一種です。暗号資産市場では、メールを介したフィッシング攻撃が増加しており、ユーザー様は詐欺メールに警戒する必要があります。個人資産を守るためには、見知らぬ送信元からのメールに注意し、疑わしいリンクをクリックしたり、見慣れない添付ファイルをダウンロードしないことが重要です。













MEXC取引所を装ったフィッシングメールで、ユーザー様に悪意のあるリンクをクリックさせたり、偽のウェブサイトにログインさせアカウント情報を入力させることで、資金を盗むことを目的としています。一部のメールの添付ファイルには悪意のあるスクリプトやソフトウェアが含まれており、それを開くとハッカーがデバイスにアクセスし、機密情報を盗んだり、不正に資金を送金したりすることがあります。









ユーザー様のアカウントにセキュリティの問題があると偽り、情報の確認やパスワードの変更をすぐに行うよう促す場合があります。実際これらの要求は、ユーザー様の機密情報を取得するためのものです。メールの指示に従いパスワードをリセットすると、新しいパスワードがハッカーに漏れる可能性があります。









詐欺師はユーザー様を欺くために、MEXC公式メールアドレスに酷似した偽のドメインや送信者名を作成します。これらの巧妙に模倣されたメールを使用してユーザー様を騙し、個人情報を開示させます。









虚偽の投資情報を流布し、高リターンを約束するフィッシングメールです。ユーザー様を暗号資産を送金するよう誘い込み、最終的にユーザー様の資産に損失を与えます。









MEXCが報酬イベントを開催しており、対応する賞品を受け取るために一定額の暗号資産を支払う必要があると詐称する詐欺メールです。

















注意： 一部のフィッシングメールは、正規の送信者名やメールアドレスを装って送信される場合があり、特に見分けがつきにくくなっています。アカウントのセキュリティを強化するためにも、Gmail、Outlook、Yandexなど信頼性の高いメールサービスのご利用を強くおすすめします。これらのサービスは、高度なセキュリティ機能によって、不審なメールを自動で識別・フィルタリングし、詐欺のリスクを低減しながら、安全な通信を実現します。





























暗号資産の世界では、個人資産のセキュリティを守り、攻撃を防ぐことが継続的な課題となっています。ユーザー様は、電子メールの内容に関して警戒し続けなければなりません。MEXCチームが、見慣れないアドレスに資産を送金するよう依頼することはありません。詐欺メールの指示に従う前に、ユーザー様はその内容の信憑性を慎重に確認する必要があります。MEXC公式スタッフが、いかなる形であれ、アカウントの詳細やパスワードなどの個人情報を要求することはありません。資産の損失を避けるため、そのようなメールを受け取った場合はご注意ください。









不審なメールを受け取った場合、MEXCのカスタマーサービスに連絡し、そのメールが公式のものであるかを確認することで、資産の損失を防ぐことができます。



