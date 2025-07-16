MEXCで先物損益分析をエクスポートする方法

先物損益分析とは、先物取引中の利益と損失を評価・分析するプロセスのことを指します。先物損益分析を実施することで、ユーザーは取引のリスクおよび潜在的なリターンをよりよく理解し、評価することができます。 1. 先物損益分析の機能 リスク評価：価格変動、市場の流動性、およびその他の関連要因を考慮することにより、ユーザーは特定の先物取引のリスクレベルを決定することができます。また、損切り価格の設定や適切な先物損益分析とは、先物取引中の利益と損失を評価・分析するプロセスのことを指します。先物損益分析を実施することで、ユーザーは取引のリスクおよび潜在的なリターンをよりよく理解し、評価することができます。 1. 先物損益分析の機能 リスク評価：価格変動、市場の流動性、およびその他の関連要因を考慮することにより、ユーザーは特定の先物取引のリスクレベルを決定することができます。また、損切り価格の設定や適切な
先物損益分析とは、先物取引中の利益と損失を評価・分析するプロセスのことを指します。先物損益分析を実施することで、ユーザーは取引のリスクおよび潜在的なリターンをよりよく理解し、評価することができます。

1. 先物損益分析の機能


リスク評価：価格変動、市場の流動性、およびその他の関連要因を考慮することにより、ユーザーは特定の先物取引のリスクレベルを決定することができます。また、損切り価格の設定や適切な資金配分など、リスク管理戦略の策定にも役立ちます。

意思決定サポート：潜在的な利益と損失を理解することで、ユーザーは適切なエントリーポイントとエグジットポイントの選択、利確/損切りレベルの設定、ポジションサイズの調整など、より多くの情報に基づいた意思決定を行うことができます。

取引戦略の最適化：過去のデータを確認し、さまざまな取引プランを評価することで、ユーザーは過去の実績や市場動向に基づいて取引戦略を改善し、収益性とリスクコントロール能力を向上させることができます。

損益管理：様々な損益シナリオを分析することで、ユーザーは合理的な利益目標とリスク制限を設定することができます。これにより、ユーザーは取引戦略において長期的に利益を確保することができます。

2. MEXCで先物損益分析データを確認する方法


2.1 ウェブ


現在、ウェブサイトの先物損益分析ページにアクセスする方法は2つあります。

MEXC公式サイトを開き、アカウントにログインします。トップメニューから [先物取引] を選択し、[USDT-M無期限先物] または [Coin-M無期限先物] を選択し、取引ページにアクセスします。

取引ページの右下にある青色の文字 [損益分析] をクリックすると、先物損益分析ページに移動し、損益データを確認することができます。


公式サイトのトップページからも先物損益分析ページにアクセスすることができます。右上にある [ウォレット] をクリックし、[先物] を選択します。先物資産ページの「本日の損益」の横にある [>] マークをクリックすると、先物損益分析ページに移動し、損益データを確認することができます。


2.2 アプリ


MEXCアプリを開き、アカウントにログインします。次に右下にある [資産] を選択します。資産ページで [先物取引] を選択し、青色の文字 [損益分析 >] をタップして先物損益分析ページに移動し、損益データを確認します。


3. 先物損益分析をエクスポートする方法


現在、先物損益データはウェブプラットフォームを通じてのみエクスポートすることができます。

ウェブサイトの先物資産の損益分析ページで、右上にある [エクスポート] ボタンをクリックします。損益分析のエクスポートのポップアップウィンドウで、先物タイプ、取引ペア、期間を選択し、未実現損益を含めるかどうかを選択します。次にエクスポート形式としてEXCELまたはPDFのいずれかを選択します。設定が完了したら、[エクスポート] をクリックします。

最大過去360日分の先物損益データをエクスポートすることができます。エクスポートの回数に制限はありませんが、次のデータのエクスポートを行う前に前回のエクスポートを完了しておく必要があります。


免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


