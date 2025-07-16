MEXCで先物損益分析をエクスポートする方法





先物損益分析とは、先物取引中の利益と損失を評価・分析するプロセスのことを指します。先物損益分析を実施することで、ユーザーは取引のリスクおよび潜在的なリターンをよりよく理解し、評価することができます。









リスク評価：価格変動、市場の流動性、およびその他の関連要因を考慮することにより、ユーザーは特定の先物取引のリスクレベルを決定することができます。また、損切り価格の設定や適切な資金配分など、リスク管理戦略の策定にも役立ちます。





意思決定サポート：潜在的な利益と損失を理解することで、ユーザーは適切なエントリーポイントとエグジットポイントの選択、利確/損切りレベルの設定、ポジションサイズの調整など、より多くの情報に基づいた意思決定を行うことができます。





取引戦略の最適化：過去のデータを確認し、さまざまな取引プランを評価することで、ユーザーは過去の実績や市場動向に基づいて取引戦略を改善し、収益性とリスクコントロール能力を向上させることができます。





損益管理：様々な損益シナリオを分析することで、ユーザーは合理的な利益目標とリスク制限を設定することができます。これにより、ユーザーは取引戦略において長期的に利益を確保することができます。













現在、ウェブサイトの先物損益分析ページにアクセスする方法は2つあります。





MEXC公式サイトを開き、アカウントにログインします。トップメニューから [先物取引] を選択し、[USDT-M無期限先物] または [Coin-M無期限先物] を選択し、取引ページにアクセスします。





取引ページの右下にある青色の文字 [損益分析] をクリックすると、先物損益分析ページに移動し、損益データを確認することができます。









公式サイトのトップページからも先物損益分析ページにアクセスすることができます。右上にある [ウォレット] をクリックし、[先物] を選択します。先物資産ページの「本日の損益」の横にある [>] マークをクリックすると、先物損益分析ページに移動し、損益データを確認することができます。













MEXCアプリを開き、アカウントにログインします。次に右下にある [資産] を選択します。資産ページで [先物取引] を選択し、青色の文字 [損益分析 >] をタップして先物損益分析ページに移動し、損益データを確認します。













現在、先物損益データはウェブプラットフォームを通じてのみエクスポートすることができます。





ウェブサイトの先物資産の損益分析ページで、右上にある [エクスポート] ボタンをクリックします。損益分析のエクスポートのポップアップウィンドウで、先物タイプ、取引ペア、期間を選択し、未実現損益を含めるかどうかを選択します。次にエクスポート形式としてEXCELまたはPDFのいずれかを選択します。設定が完了したら、[エクスポート] をクリックします。





最大過去360日分の先物損益データをエクスポートすることができます。エクスポートの回数に制限はありませんが、次のデータのエクスポートを行う前に前回のエクスポートを完了しておく必要があります。







