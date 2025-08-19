先物取引の環境設定方法





MEXCで先物取引を行う際、個人の利用習慣にあわせて先物取引の環境設定を行うことで、取引体験をカスタマイズすることができます。設定を変更するには、本記事の具体的な手順をご参照ください。









① MEXC公式サイトにアクセスし、[先物取引]をクリックし、[USDT-M無期限先物]または[Coin-M無期限先物]を選択します。









②先物取引ページに入ったら、ページ右上の設定ボタンをクリックします。









③環境設定ページに入ると、一般でポジションモード、レバレッジモード、価格保護、フラッシュトレードなどの機能をカスタマイズすることができます









ポジションモード：ヘッジモードまたはワンウェイモードに設定できます。ヘッジモードでは、ユーザー様は同じ先物ペアに対してロングとショートの両方のポジションを同時に保有することができます。ワンウェイモードでは、ユーザー様は同じ先物ペアに対して一方向のポジションのみを保有することができます。





レバレッジモード：シンプルモードまたはアドバンスモードに設定できます。シンプルモードでは、ロングポジションでもショートポジションでも、同じレバレッジ倍率と証拠金（マージンモード）が適用されます。アドバンスモードでは、ロングポジションとショートポジションで異なるレバレッジ倍率と証拠金（マージンモード）が適用されます。





価格保護：価格保護機能を有効にすると、利確/損切り（トリガー注文）がトリガー価格に到達し、先物の直近価格と公正価格の差が所定の閾値を超えた場合、利確/損切り（トリガー注文）は拒否されます。価格保護は有効化された後にのみ有効となり、有効化される前に発注された注文履歴には適用されませんのでご注意ください。





フラッシュトレード：フラッシュトレードを有効にすると、数量を入力して[成行買い]または[成行売り]をクリックするだけで、注文を素早く実行することができます。









これらのカスタマイズ可能な機能に加え、テーマ設定やカラー設定などの簡単な機能設定や、高度な設定として利確/損切り、注文確認ウィンドウ、約定されなかった成行注文のポップアップを有効にすることもできます。





①MEXCアプリのトップページで、下部にある[先物取引]をタップします。









②取引ペアの横にある[...]をタップします。









③[環境設定]をタップします。









④設定ページでは、ポジションモード、レバレッジモード、取引入力表示位置、通知、確認を設定することができます。ポジションモードとレバレッジモードについては、上記ウェブサイトの説明をご参照ください。









取引入力表示位置：取引入力の表示位置を左側または右側に配置するオプションです。





通知：これはMEXCアプリからの通知アラートです。有効にすると、MEXCアプリからの通知アラートを受信します。無効にすると、MEXCアプリからの通知アラートを受信しません。





確認：これには、注文時、すべての注文のキャンセル、個別注文のキャンセル、価格保護、成行注文一部約定アラートなどの二重の確認が含まれます。ユーザー様のニーズに応じて、関連する確認を有効または無効にすることができます。





免責事項：この情報は、投資、税務、法律、金融、アカウント、コンサルタント、またはその他の関連するアドバイスを構成するものではなく、いかなる資産の売買または保有を勧めるものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考としてのみ情報を提供するものであり、投資アドバイスではありません。関連するリスクを十分に理解し、慎重に投資してください。全てのユーザーの投資活動は、当プラットフォームから独立しています。



