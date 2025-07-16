Nillion（NIL）エアドロップ報酬の受け取り方法

Nillion（NIL）は、革新的なブラインドコンピュテーション技術を活用し、効率的かつ安全なデータプライバシー保護ソリューションを提供する最先端のプライバシーコンピューティングプラットフォームです。分散型アーキテクチャにより、データを復号することなく計算処理が可能となり、従来のデータ処理に伴うセキュリティリスクを根本から解消します。













開始日時：2025/3/21 22:00（日本時間）

終了日時：2025/3/31 22:00（日本時間）

総賞金プール：270,000 USDT

報酬配布：イベント終了後10日以内に配布









Nillionエアドロップイベントは現在開催中で、新規ユーザー様および既存ユーザー様の両方が参加可能です。3つの主要タスクを完了することで、豊富な賞金プールを山分けでき、暗号資産を手軽に増やすことができます。今すぐ始めて、資産形成の旅をスタートしましょう。













要件：イベント期間中に新規ユーザー様が300 NILまたは100 USDTを純入金。

報酬：タスクを完了すると、先物ボーナスやその他の報酬を獲得。









現物取引

要件：NIL/USDT現物ペアを取引し、累計取引高100 USDT以上を達成。

報酬：先着2,000名が100,000 USDT先物ボーナスを山分け。





先物取引

要件：任意の先物ペアを取引し、累計取引高500 USDT以上を達成。

報酬：先着2,000名が100,000 USDT先物ボーナスを山分け。









要件：イベント期間中に任意の無期限先物ペアを取引し、累計取引高20,000 USDT以上を達成。

報酬：先着2,000名が50,000 USDT先物ボーナスを山分け（1人あたりの最大報酬：5,000 USDT先物ボーナス、最小報酬：10 USDT先物ボーナス）。









要件：既存ユーザー様によって招待された新規ユーザー様が、参加登録後にイベント1のいずれかのタスクを完了。

報酬：1人の有効な招待ごとに50 USDTの先物ボーナスを獲得。招待者1人あたり最大1,000 USDTまで獲得可能。









新規ユーザー様の定義：イベント期間中に新規登録したユーザー様、またはイベント開始前の累計入金額が$100未満（オンチェーン入金、法定通貨、P2P入金を含む）のユーザー様が対象となります。





KYC認証要件：報酬を受け取るには、少なくとも「初級KYC認証」を完了する必要があります。イベント1に参加するためには、「上級KYC認証」が必要です。





純入金の計算方法：純入金 = 入金総額 - 出金総額。有効な入金方法には、P2P、OTC、およびオンチェーン入金が含まれます。





報酬の配布：トークン報酬は現物アカウントに、先物ボーナスは先物アカウントにエアドロップされます。先物ボーナスの有効期限は14日間で、先物取引に使用可能です。取引で得た利益は出金することができます。





取引高の要件：手数料０の取引は計算対象外となります。取引高は自動的に計算され、イベントに反映されます。





報酬獲得の制限：Airdrop+イベントの新規ユーザー様限定報酬は1回のみ受け取ることができます。複数のタスクを完了した場合でも、報酬は各イベントの配布スケジュールに基づいて配布されます。











