Nillion（NIL）は、革新的なブラインドコンピュテーション技術を活用し、効率的かつ安全なデータプライバシー保護ソリューションを提供する最先端のプライバシーコンピューティングプラットフォームです。分散型アーキテクチャにより、データを復号することなく計算処理が可能となり、従来のデータ処理に伴うセキュリティリスクを根本から解消します。 プライバシーコンピューティング分野のリーダーであるNillioNillion（NIL）は、革新的なブラインドコンピュテーション技術を活用し、効率的かつ安全なデータプライバシー保護ソリューションを提供する最先端のプライバシーコンピューティングプラットフォームです。分散型アーキテクチャにより、データを復号することなく計算処理が可能となり、従来のデータ処理に伴うセキュリティリスクを根本から解消します。 プライバシーコンピューティング分野のリーダーであるNillio
学ぶ/人気トークンゾーン/人気トークンイベント/Nillion（N...酬の受け取り方法

Nillion（NIL）エアドロップ報酬の受け取り方法

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#業界最新ニュース
Nil Token
NIL$0.3497+4.17%
PoP Planet
P$0.13188+47.41%

Nillion（NIL）は、革新的なブラインドコンピュテーション技術を活用し、効率的かつ安全なデータプライバシー保護ソリューションを提供する最先端のプライバシーコンピューティングプラットフォームです。分散型アーキテクチャにより、データを復号することなく計算処理が可能となり、従来のデータ処理に伴うセキュリティリスクを根本から解消します。

プライバシーコンピューティング分野のリーダーであるNillionは、現在MEXCプラットフォーム上でエアドロップイベントを開催しています。簡単なタスクを完了するだけで、NILトークンの報酬を無料で獲得できます。以下に、参加方法とNILエアドロップ報酬の受け取り手順を詳しくご案内します。

1. エアドロップ期間と報酬


開始日時：2025/3/21 22:00（日本時間）
終了日時：2025/3/31 22:00（日本時間）
総賞金プール：270,000 USDT
報酬配布：イベント終了後10日以内に配布

2. イベント詳細


Nillionエアドロップイベントは現在開催中で、新規ユーザー様および既存ユーザー様の両方が参加可能です。3つの主要タスクを完了することで、豊富な賞金プールを山分けでき、暗号資産を手軽に増やすことができます。今すぐ始めて、資産形成の旅をスタートしましょう。

イベント 1：新規ユーザー様限定 – 200,000 USDT先物ボーナスを山分け


タスク 1：純入金タスク


要件：イベント期間中に新規ユーザー様が300 NILまたは100 USDTを純入金。
報酬：タスクを完了すると、先物ボーナスやその他の報酬を獲得。

タスク 2：現物または先物取引


現物取引
要件：NIL/USDT現物ペアを取引し、累計取引高100 USDT以上を達成。
報酬：先着2,000名が100,000 USDT先物ボーナスを山分け。

先物取引
要件：任意の先物ペアを取引し、累計取引高500 USDT以上を達成。
報酬：先着2,000名が100,000 USDT先物ボーナスを山分け。

イベント 2：先物チャレンジ – 50,000 USDT先物ボーナスを山分け


要件：イベント期間中に任意の無期限先物ペアを取引し、累計取引高20,000 USDT以上を達成。
報酬：先着2,000名が50,000 USDT先物ボーナスを山分け（1人あたりの最大報酬：5,000 USDT先物ボーナス、最小報酬：10 USDT先物ボーナス）。

イベント 3：招待報酬 – 20,000 USDT先物ボーナスを山分け


要件：既存ユーザー様によって招待された新規ユーザー様が、参加登録後にイベント1のいずれかのタスクを完了。
報酬：1人の有効な招待ごとに50 USDTの先物ボーナスを獲得。招待者1人あたり最大1,000 USDTまで獲得可能。

3. 注意事項


新規ユーザー様の定義：イベント期間中に新規登録したユーザー様、またはイベント開始前の累計入金額が$100未満（オンチェーン入金、法定通貨、P2P入金を含む）のユーザー様が対象となります。

KYC認証要件：報酬を受け取るには、少なくとも「初級KYC認証」を完了する必要があります。イベント1に参加するためには、「上級KYC認証」が必要です。

純入金の計算方法：純入金 = 入金総額 - 出金総額。有効な入金方法には、P2P、OTC、およびオンチェーン入金が含まれます。

報酬の配布：トークン報酬は現物アカウントに、先物ボーナスは先物アカウントにエアドロップされます。先物ボーナスの有効期限は14日間で、先物取引に使用可能です。取引で得た利益は出金することができます。

取引高の要件：手数料０の取引は計算対象外となります。取引高は自動的に計算され、イベントに反映されます。

報酬獲得の制限：Airdrop+イベントの新規ユーザー様限定報酬は1回のみ受け取ることができます。複数のタスクを完了した場合でも、報酬は各イベントの配布スケジュールに基づいて配布されます。

Nillion Airdrop+イベントに参加することで、無料のNILトークン報酬を獲得し、入金・取引・友達招待を通じて豊富な報酬プールを山分けすることができます。タスクを確実に完了し、イベントルールを常に確認して、報酬を最大化しましょう！

今すぐ参加して、エアドロップ報酬を獲得しましょう！

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


人気記事

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

関連記事

BINANCELIFE（币安人生）とは？インターネット・ミームから暗号資産トレンドへ

BINANCELIFE（币安人生）とは？インターネット・ミームから暗号資産トレンドへ

TL;DR1）マイルストーンの達成：BINANCELIFE（币安人生）は、Binanceに初めて上場した中国発ミームコインとなり、市場の常識を打ち破りました。2）爆発的な成長：ローンチからわずか3日で、BINANCELIFEの時価総額はゼロから$3億に急騰し、Binance Alpha上場後わずか1時間で2,000%上昇しました。3）文化的現象：「Apple vs. Android」ミームから生ま

Recallとは？分散型AIスキルマーケットの3つの主要メカニズムを簡単解説

Recallとは？分散型AIスキルマーケットの3つの主要メカニズムを簡単解説

要約Recallは分散型の市場メカニズムを活用し、少数の大手テック企業に委ねるのではなく、コミュニティ自身が必要とされるAIスキルを決定できる仕組みを提供します。プラットフォームのネイティブ資産であるRECALLトークンは、マーケットの創出、AI製品の支援、報酬の獲得、ネットワークガバナンスへの参加に使用されます。ユーザーは、AI分野の予測市場と同様に、質の高いAI製品を特定して支援することで報酬

USDfとは？Falcon Financeの革新的ステーブルコインメカニズムのクイックガイド

USDfとは？Falcon Financeの革新的ステーブルコインメカニズムのクイックガイド

TL;DRUSDfはイーサリアム上に構築された超過担保型の合成ドルで、現在の流通供給量は約18.99億枚、暗号資産市場でのランキングは202位です。USDfはステーブルコインおよび非ステーブルコイン資産を担保としてサポートし、システムの安全性を確保するために動的な担保率を採用しています。USDfは、ユーザーのリスク選好に応じるために、クラシック型とイノベーティブ型の2種類の発行メカニズムを採用して

Espressoとは？100ノードで分断されたブロックチェーン世界を再結合する

Espressoとは？100ノードで分断されたブロックチェーン世界を再結合する

要約1) Espressoは分散型BFTコンセンサスを採用し、接続されたすべてのブロックチェーンに対して6秒以内の高速なトランザクション確認を実現します。2) グローバルな確認レイヤーとして、異なるチェーン同士が相互の検証済み状態をリアルタイムで参照でき、真のクロスチェーン・コンポーザビリティを可能にします。3) Arbitrum、OP Stack、Polygon CDKを含む主要なロールアップ・

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得