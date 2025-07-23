MEXCでTERMを購入する方法: 詳細ガイド

TERMは、ブロックチェーンエコシステム内のオンチェーン自動化とプログラマブルマネーの課題に対処するために設計された分散型暗号通貨プロジェクトです。2023年にTerm Financeチームによって立ち上げられたTERMは、オンチェーンの定期ローンやその他のプログラマブルな金融契約の作成、管理、実行のための堅牢で信頼最小化されたプロトコルを目指しています。その許可なしのアーキテクチャ、モジュラー型スマートコントラクト設計、および資本効率への注力により、TERMは暗号通貨初心者から経験豊富なトレーダーまで幅広い投資家にとって大きな投資ポテンシャルを提供します。このトークンは、スケーラブルなソリューション、革新的な自動化技術、そして強力なコミュニティガバナンスにより、DeFi開発者、機関投資家、個人トレーダーから注目を集めています。

MEXCは、二要素認証（2FA）、リアルタイムのオンチェーン分析を含む包括的なリスク管理体制、および主要なブロックチェーンセキュリティ企業とのパートナーシップによる定期的なセキュリティ監査に基づく確固たる評判を持つ、最も信頼できるグローバル暗号通貨取引所の1つです。TERMトレーダーにとって、MEXCは高流動性、競争力のある取引手数料（0.1％から）、および高速な取引処理という明確な利点を提供します。

TERMを購入する前に、安全なMEXCアカウントを作成する必要があります。MEXC.comのウェブサイトにアクセスするか、Apple App StoreまたはGoogle Play StoreからMEXCアプリをダウンロードし、右上隅の「登録」ボタンをクリックしてください。登録にはメールアドレス、携帯電話番号、またはGoogle、Apple、MetaMask、Telegramなどのサードパーティアカウントを使用できます。

登録後、二要素認証（2FA）を有効にする、強力でユニークなパスワードを設定する、そしてKYCを通じて身元確認を行うことでアカウントのセキュリティを強化してください。MEXCでのKYC検証プロセスは簡単で、通常24時間以内に完了し、政府発行のID、住所確認書類、およびIDを持ったセルフィーが必要です。

口座に入金するには、MEXCではクレジット/デビットカード購入、銀行振込、P2P取引、外部ウォレットからの暗号通貨入金など、様々なオプションが提供されています。プラットフォーム初心者の方には、クレジット/デビットカードオプションがTERM取引を始めるために最も便利で即時な方法です。

MEXCの取引インターフェースは直感的でありながら機能豊富で、必須コンポーネントとして注文帳、価格チャート、取引履歴、および注文配置パネルが含まれています。最初のTERM取引を開始する前に、これらの要素と暗号通貨取引所で利用可能な異なる注文タイプに慣れ親しんでください。

TERMを迅速に購入したい暗号通貨初心者にとって、MEXCのクレジット/デビットカードオプションは簡単な方法を提供します。アカウントにログイン後、トップナビゲーションメニューまたはホームページからアクセスできる「暗号通貨を購入」セクションに移動します。利用可能な暗号通貨リストから、目的の資産としてTERMを選択します。購入プロセスは4つの簡単なステップで構成されています：

購入したいTERMの数量、または使いたい法定通貨の額を入力します 希望する支払い通貨（USD、EUR、GBPなど）を選択します 支払い方法を選択し、カード情報を入力します TERMの数量、為替レート、適用される手数料を含む取引詳細を確認します

購入を確認後、銀行の要件に応じて3Dセキュア認証を完了する必要があります。取引は通常数分以内に処理され、ステータスはMEXC取引所プラットフォームの「注文」または「取引履歴」セクションで確認できます。

この方法で手数料を最小限に抑えるには、オフピーク時間に購入する、固定手数料の割合影響を減らすために大口購入をする、現在暗号通貨取引で利用可能なキャンペーン手数料割引があるかどうか確認することを考慮してください。

より経験豊富なユーザー、またはより良いレートを探している方には、MEXC現物市場でのTERM取引が推奨される方法です。まず、USDTなどのベース通貨で口座に入金する必要があります。これはMEXCで直接購入するか、別のウォレットから転送できます。

取引を開始するには、「現物取引」セクションに移動し、検索機能を使用して目的のTERM/USDT取引ペアを見つけます。取引インターフェースには、TERM暗号通貨に関するリアルタイムの価格変動、取引量、および注文帳の深さが表示されます。

MEXCでは、TERM取引のために複数の注文タイプが提供されています：

最良の利用可能な価格で即時執行される 成行注文

特定の価格またはそれ以下の価格でTERMを購入する指値注文

注文が執行されると、TERM残高がMEXC現物ウォレットに表示されます。ここから、取引を続ける、値上がりを見込んで保有する、または長期保存のために外部ウォレットに転送することができます。

標準的な購入方法に加えて、MEXCはTERMの保有を最大化するための追加手段も提供しています。P2P取引プラットフォームはバイヤーとセラーを直接つなぎ、地域ごとに銀行振込、モバイル決済、その他の地元決済オプションを使用してTERMを購入でき、しばしば暗号通貨取引所でのクレジットカード購入よりも低い手数料で済みます。

TERMの価格変動に対するさらなる露出を求めるトレーダーには、MEXCは最大125倍のレバレッジを持つTERM先物契約を提供しており、少ない資本で潜在的なリターンを最大化することが可能です。USDT-MおよびCOIN-M先物オプションは、MEXC取引所プラットフォームでTERMデリバティブ取引をどのようにアプローチするかの柔軟性を提供します。

TERM保有者はまた、ステーキングの機会を通じて年間パーセント収益率（APY）で受動的収入を得ることもできます。さらに、MEXCは定期的に取引コンペティション、エアドロップ、およびTERMや関連プロジェクトのためのローンチパッドイベントを開催しており、暗号通貨エコシステムに参加しながら優待レートでトークンを取得したり、トークン報酬を獲得する機会を提供しています。

MEXCは、あなたのニーズや経験レベルに応じてTERMを取得するための複数の安全な経路を提供します。投資を保護するために、常に利用可能なすべてのセキュリティ機能を有効にし、重要な保有分をハードウェアウォレットに引き出すことを検討してください。初心者は直接カード購入を好むかもしれませんが、経験豊富なトレーダーは暗号通貨取引所での現物取引の高度な機能から恩恵を受けます。短期的な利益を目指す場合でも、長期的な保有を目指す場合でも、MEXCはTERMの旅に安全で使いやすいプラットフォームを提供します。購入後は、暗号通貨取引エコシステム内でデジタル資産の可能性を最大化するために、ステーキングやEarn製品を探索してください。