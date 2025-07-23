PARTIをMEXCで購入する方法: 詳細ガイド

Particle Network (PARTI) は、Web3エコシステムにおけるユーザー、データ、流動性の断片化を解決するために設立された革新的なLayer 1ブロックチェーンプロジェクトです。 ユニバーサルアカウント を導入することで、Particle Networkはすべてのチェーンにわたって単一のアカウントと統一された残高を提供し、自社のParticle Chainによって調整および保護さParticle Network (PARTI) は、Web3エコシステムにおけるユーザー、データ、流動性の断片化を解決するために設立された革新的なLayer 1ブロックチェーンプロジェクトです。 ユニバーサルアカウント を導入することで、Particle Networkはすべてのチェーンにわたって単一のアカウントと統一された残高を提供し、自社のParticle Chainによって調整および保護さ
Particle Network (PARTI) は、Web3エコシステムにおけるユーザー、データ、流動性の断片化を解決するために設立された革新的なLayer 1ブロックチェーンプロジェクトです。 ユニバーサルアカウント を導入することで、Particle Networkはすべてのチェーンにわたって単一のアカウントと統一された残高を提供し、自社のParticle Chainによって調整および保護されています。このアプローチは、ユーザーと開発者にシームレスで摩擦のない体験を提供することを目指しており、分散型ウェブの大規模採用のための基盤インフラとして位置づけられています。このプロジェクトは以下の特徴で際立っています：

  • ユニバーサルアカウント: すべてのチェーンにわたる1つのアカウントと残高
  • チェーン抽象化: Web3全体でユーザーと流動性を統合
  • 摩擦のないクロスチェーン体験: ブロックチェーン間の障壁を排除

これらの機能は、機関投資家や個人トレーダーから大きな注目を集め、PARTIトークンを統合されたオープンウェブの実現に向けた主要なプレイヤーとして位置付けています。

MEXC は、堅牢なセキュリティプロトコル、包括的なリスク管理システム、定期的なセキュリティ監査に基づく信頼性により、最も信頼できるグローバル暗号通貨取引所の1つとして認識されています。PARTI暗号トレーダーにとって、MEXCは以下を提供します：

  • 高い流動性 と深いオーダーブック
  • 競争力のある取引手数料 スポットおよび先物取引では0％のメイカー手数料、0.01～0.02％のテイカー手数料から
  • 高速なトランザクション処理 とユーザーフレンドリーなインターフェース

MEXCでは、PARTIはイノベーションゾーンで利用可能であり、PARTI/USDTPARTI/USDC などの取引ペアが提供されています。

準備: MEXCアカウントを作成し、取引の準備をする

PARTIトークンを購入する前に、MEXCアカウントを作成して安全に保つ必要があります：

  • 公式MEXCウェブサイトにアクセスするか、Apple App StoreまたはGoogle Play StoreからMEXCアプリをダウンロードします。
  • 「登録」をクリックし、メールアドレス、携帯電話番号、またはサードパーティアカウント（Google、Apple、MetaMask、Telegram）を使用してサインアップします。
  • 二要素認証（2FA） を有効にし、強力なパスワードを設定し、KYC検証を完了してセキュリティを強化します。KYCプロセスは簡単で、通常24時間以内に完了し、政府発行のID、住所確認書類、およびIDを持ったセルフィーが必要です。
  • クレジット/デビットカードでの購入、銀行振込、P2P取引、または外部ウォレットからの暗号通貨の入金を使用してアカウントに入金します。初心者には、クレジット/デビットカードのオプションが最も便利で即座に取引を開始できる方法です。
  • MEXCの取引インターフェースは直感的でありながら機能が豊富で、注文帳、価格チャート、取引履歴、注文配置パネルが含まれています。最初の取引を行う前に、これらの要素に慣れておきましょう。

方法1: クレジット/デビットカードでの直接購入

暗号通貨初心者にとって、MEXCのクレジット/デビットカードオプションはPARTIトークンを簡単に購入する方法を提供します：

  1. ログインし、トップメニューまたはホームページから「暗号通貨を購入」セクションに移動します。
  2. 利用可能な暗号通貨リストからPARTIを選択します。
  3. 購入したいPARTI暗号通貨の量、または使用したい法定通貨の金額を入力します。
  4. 支払い通貨（USD、EUR、GBPなど）を選択し、カードの詳細を入力します。
  5. PARTIの数量、為替レート、適用される手数料など、トランザクションの詳細を確認します。
  6. 購入を確認し、必要な3Dセキュア認証を完了します。

トランザクションは通常数分以内に処理され、「注文」または「取引履歴」セクションでステータスを確認できます。手数料を最小限に抑えるために、オフピーク時に購入すること、固定手数料の割合の影響を減らすために大口購入を検討すること、プロモーション手数料割引をチェックすることが推奨されます。

方法2: MEXCスポット市場でのPARTI取引

経験豊富なユーザー、またはより良いレートを求める方には、MEXCスポット市場でPARTI暗号通貨を取引することが理想的です：

  • USDTなどのベース通貨でアカウントに入金します。USDTはMEXCで直接購入するか、別のウォレットから転送できます。
  • 「スポット取引」セクションに移動し、PARTI/USDT または PARTI/USDC の取引ペアを検索します。
  • 取引インターフェースには、PARTIトークンのリアルタイムの価格変動、取引量、注文帳の深さが表示されます。
  • 最良の利用可能な価格で即時執行の成行注文を出すか、特定の価格でPARTIを購入する指値注文を出します。
  • 執行後、PARTI残高がMEXCスポットウォレットに表示されます。引き続き取引を行うか、将来的な価値上昇を見越して保持するか、長期保管のために外部ウォレットに転送することができます。

代替方法と高度なオプション

MEXCは、PARTIの保有を増やし最大化するための追加の方法を提供しています：

  • P2P取引: 地元の支払い方法を使用して他のユーザーから直接PARTI暗号通貨を購入でき、通常手数料が低くなります。
  • 先物取引: 最大125倍のレバレッジを持つPARTI先物契約にアクセスし、少ない資本で潜在的なリターンを最大化できます。USDT-MおよびCOIN-M先物が利用可能で、柔軟なデリバティブ取引が可能です。
  • ステーキングと収益: 年間パーセンテージ利回り（APY）を通じて受動的収入を得るためにステーキングの機会に参加します。MEXCはまた、PARTI暗号通貨のトレーディングコンペティション、エアドロップ、ローンチパッドイベントを開催しており、優遇レートでトークンを取得したり報酬を獲得するチャンスを提供します。
  • プロモーション: PARTIのローンチに際して、MEXCは15万USDTの賞金プールを含む限定エアドロップ+イベントを実施しており、入金ボーナス、スポットおよび先物取引チャレンジ、紹介報酬などが含まれます。

結論

MEXCは、初心者から経験豊富なトレーダーまで、複数の安全な経路を提供してPARTIトークンの取得をサポートします。常に利用可能なすべてのセキュリティ機能を有効にし、重要な保有分はハードウェアウォレットに引き出すことを検討してさらなる安全性を確保してください。初心者は直接カード購入を好む一方で、経験豊富なトレーダーはスポットおよび先物取引の高度な機能を活用できます。目標が短期的な利益であれ長期的な保有であれ、MEXCはPARTI暗号通貨の旅に安全で使いやすいプラットフォームを提供します。購入後は、ステーキングやEarn製品を活用してデジタル資産の可能性を最大化してください。

