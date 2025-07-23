MEXCでNILを購入する方法: 詳細ガイド

NILは、高度なブロックチェーンネットワークであるNillionのネイティブトークンであり、AIやブロックチェーンアプリケーション向けにプライベートデータを安全に保存・処理することを目的としています。Nillionのインフラには、強力な分散型アプリケーションやデータソリューションを可能にする開発者ツール群—nilAI、nilVM、nilDB、nilChain—が含まれています。同プロジェクトは、NEAR、Aptos、Arbitrum、Metaなどの主要なブロックチェーンおよびテクノロジープロジェクトと提携しています。また、Verifier Programには約50万人のアクティブな検証者が参加しており、1,050GB以上のデータが保護されています。これはコミュニティの関与とネットワークの安全性の高さを示しています。

NILトークンはNillionエコシステムの中核であり、以下の用途で使用されます：

計算サービスやデータストレージの支払い

取引手数料の支払い

ネットワークのセキュリティ確保と報酬を得るためのステーキング

NILのステーキング量に比例した投票権による分散型ガバナンスへの参加

Nillionは、プライバシー、スケーラビリティ、そして開発者へのアクセス性に焦点を当てており、初心者から経験豊富なトレーダーまで、幅広い層にとって有望な暗号資産投資先となっています。革新的な技術と強力なパートナーシップにより、機関投資家や小口投資家から注目を集めています。

MEXCは、強固なセキュリティプロトコル、包括的なリスク管理システム、定期的なセキュリティ監査で知られる世界有数の暗号資産取引所です。NILトレーダーにとって、MEXCは次のようなメリットを提供します：

NIL取引に最適な 高い流動性

わずか 0.1％から始まる競争力のある取引手数料

迅速なトランザクション処理と使いやすい暗号資産取引インターフェース

MEXCでは、NILは通常USDTなどの主要な基軸通貨とペアリングされています。プラットフォームの競争力のある手数料体系と深い流動性により、現物取引や高度なNILトークン取引に適した環境を提供しています。

NILトークンを購入するには、まず安全なMEXCアカウントを作成します。MEXC.comのウェブサイトにアクセスするか、Apple App StoreまたはGoogle Play StoreからMEXCアプリをダウンロードしてください。「登録」をクリックし、メールアドレス、電話番号、またはGoogle、Apple、MetaMask、Telegramなどのサードパーティアカウントを使用してサインアップします。

登録後、次の方法でアカウントのセキュリティを強化します：

二要素認証（2FA） を有効にする

を有効にする 強力で一意のパスワードを設定する

KYC認証を完了する（通常24時間以内）。これには、政府発行のID、住所確認書類、IDを持った自撮り写真が必要です。

MEXCは複数の資金供給オプションをサポートしています：

クレジット/デビットカード購入

銀行振込

P2P取引

外部ウォレットからの暗号資産入金

初心者にとっては、クレジット/デビットカードが最も便利で即座にNIL取引を開始できる方法です。

MEXCの取引インターフェースは直感的でありながら機能が豊富で、以下を含みます：

注文帳

価格チャート

取引履歴

注文配置パネル

最初のNILトークン取引を行う前に、これらの要素と利用可能な注文タイプに慣れましょう。

暗号資産初心者にとって、MEXCのクレジット/デビットカードオプションはNIL暗号資産を購入する簡単な方法です：

ログインし、トップメニューまたはホーム画面から「暗号資産を購入」セクションに移動します。 利用可能な暗号資産リストからNILを選択します。 購入したいNILの数量、または使いたい法定通貨の金額を入力します。 支払い通貨（USD、EUR、GBPなど）を選択し、カード情報を入力します。 NILの数量、為替レート、適用される手数料など、取引の詳細を確認します。 購入を確認し、必要な3Dセキュア認証を完了します。

通常、取引は数分以内に処理され、「注文」または「取引履歴」セクションで状況を確認できます。手数料を最小限に抑えるために、オフピーク時に購入したり、固定手数料の影響を減らすためにまとまった金額を購入するか、取引所のプロモーション手数料割引をチェックしてください。

経験豊富なユーザーまたはより良いレートを求める方にとって、MEXCの現物市場でのNIL取引が理想的です：

USDT などの基軸通貨でアカウントに資金を供給します。USDTはMEXCで直接購入するか、別のウォレットから転送できます。

などの基軸通貨でアカウントに資金を供給します。USDTはMEXCで直接購入するか、別のウォレットから転送できます。 「現物取引」 セクションに移動し、 NIL/USDT 取引ペアを検索します。

セクションに移動し、 取引ペアを検索します。 インターフェースには、NILのリアルタイムの価格変動、取引量、注文帳の深さが表示されます。

最良の利用可能な価格で即時実行する 成行注文 を出すか、特定の価格またはそれ以下でNILを購入する 指値注文 を出します。

を出すか、特定の価格またはそれ以下でNILを購入する を出します。 注文が実行されると、NIL残高がMEXC現物ウォレットに表示されます。NILトークンの取引を継続するか、将来の価値上昇を見込んで保有するか、長期保管のために外部ウォレットに転送できます。

P2P取引： MEXCのP2Pプラットフォームでは、地元の支払い方法を使用して他のユーザーから直接NILを購入でき、多くの場合カード購入よりも低い手数料で済みます。すべての取引はエスクローによって保護されています。

MEXCのP2Pプラットフォームでは、地元の支払い方法を使用して他のユーザーから直接NILを購入でき、多くの場合カード購入よりも低い手数料で済みます。すべての取引はエスクローによって保護されています。 先物取引： MEXCはレバレッジ付きのNIL先物契約を提供しており、少ない資本で潜在的なリターンを最大化できます。

MEXCはレバレッジ付きのNIL先物契約を提供しており、少ない資本で潜在的なリターンを最大化できます。 ステーキングと収益： MEXCでNILトークンをステーキングし、年間利率（APY）を通じて受動収入を得ることができます。MEXCはNIL保有者向けに貯蓄商品やKickstarter商品も提供しています。

MEXCでNILトークンをステーキングし、年間利率（APY）を通じて受動収入を得ることができます。MEXCはNIL保有者向けに貯蓄商品やKickstarter商品も提供しています。 プロモーションとエアドロップ：NILに関連する取引コンテスト、エアドロップ、ローンチパッドイベントに参加して、優待価格でトークンを取得したり報酬を獲得しましょう。

MEXCは、初心者から経験豊富なトレーダーまで、さまざまなニーズに対応する安全なNIL暗号資産取得のための複数の経路を提供しています。常に利用可能なすべてのセキュリティ機能を有効にし、重要な資産はハードウェアウォレットに引き出すことを検討してください。初心者は直接カード購入を好む一方で、経験豊富なトレーダーは現物取引の高度な機能を活用できます。短期的な利益を目指す場合でも長期的な保有を目指す場合でも、MEXCは安全で使いやすい暗号資産取引プラットフォームを提供します。購入後は、ステーキングやEarn製品を活用してデジタル資産の可能性を最大化しましょう。