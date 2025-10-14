MEXCでGoogle PayおよびApple Payを使って暗号資産を購入する方法





Google PayおよびApple Payを使って暗号資産を購入する手順は以下の通りです：

注意：開始前に必ずKYC認証を完了してください。認証が未完了の場合、購入が正常に行えない可能性があります。









ステップ 1：入金をタップし、クイック購入/売却を選択します。









ステップ 2：使用する法定通貨と購入したい暗号資産を選択し、金額を入力します。









ステップ 3：支払い方法としてApple PayまたはGoogle Payを選択し、確認をタップします。









ステップ4：支払い内容をよく確認し、確認をタップします。









ステップ 5：初めてサービスをご利用になる場合、居住国や電話番号の入力、簡単なアンケートへの回答を求められることがあります。





ステップ 6：銀行カードを追加するか既存のカードを選択し、Google PayまたはApple Payで取引を完了させます。









ステップ 7：支払いが完了すると、[トランザクション処理中] の通知が届きます。処理時間はネットワーク状況によって異なり、アカウントに反映されるまで数分かかる場合があります。

注意：支払いが確認されるまで、ページを離れないでください。ページを更新したり閉じたりすると、反映に不整合が生じる可能性があります。













ステップ 1：ナビゲーションバーの左上にある暗号資産を購入 → クイック購入をクリックして、 ナビゲーションバーの左上にあるをクリックして、 クイック購入ページ に移動します。









ステップ 2：使用する法定通貨と購入したい暗号資産を選択し、金額を入力します。









ステップ 3：支払い方法としてApple PayまたはGoogle Payを選択し、確認をクリックします。









ステップ 4：支払い内容をよく確認し、確認をクリックします。













ステップ 5：初めてサービスをご利用になる場合、居住国や電話番号の入力、簡単なアンケートへの回答を求められることがあります。





ステップ 6：銀行カードを追加するか既存のカードを選択し、Google PayまたはApple Payで取引を完了させます。













ステップ 7：支払いが完了すると、[トランザクション処理中] の通知が届きます。処理時間はネットワーク状況によって異なり、アカウントに反映されるまで数分かかる場合があります。

注意：支払いが確認されるまで、ページを離れないでください。ページを更新したり閉じたりすると、反映に不整合が生じる可能性があります。









免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。



