MEXCでマーケットメイカーになるには

1. 暗号資産マーケットメイカーとは 暗号資産マーケットメイカーとは、暗号資産市場で流動性と市場取引サービスを提供する特定の参加者または機関を指します。彼らは同時に買値と売値を提示し、売買価格のスプレッドから利益を得ることで、市場における暗号資産の双方向の取引機会を提供しています。 暗号資産マーケットメイカーは市場の仲介役として、取引を促進し、流動性をもたらす役割を担っています。マーケットメイカー
1. 暗号資産マーケットメイカーとは


  • 暗号資産マーケットメイカーとは、暗号資産市場で流動性と市場取引サービスを提供する特定の参加者または機関を指します。彼らは同時に買値と売値を提示し、売買価格のスプレッドから利益を得ることで、市場における暗号資産の双方向の取引機会を提供しています。

  • 暗号資産マーケットメイカーは市場の仲介役として、取引を促進し、流動性をもたらす役割を担っています。マーケットメイカーは通常、複数の取引所やプラットフォームに参加し、異なる市場で同時にビッド価格とアスク価格を提示することで、過度な価格変動を避けながら、売り買いの間に適切なスプレッド（Spread）を確保します。

  • 暗号資産マーケットメイカーの主な目的は、価格の大幅な変動によって利益を確保することではなく、頻繁に取引を行うことで小さな利益を得ることです。多くの場合、マーケットメイカーはアルゴリズム取引（Algorithmic Trading）や自動取引システムを利用して取引を迅速に実行し、潜在的な損失を最小限に抑えるリスク管理を行います。

  • 暗号資産マーケットメイカーは、流動性をもたらすだけでなく、マーケットメイキング（Market Making）やヘッジ取引など、その他の活動に従事することもあります。マーケットメイカーは、市場動向、注文板、市場の深さを注意深く観察し、市場の需要に応えるために状況に基づいて注文価格を調整する必要があります。

2. MEXCでマーケットメイカーになるメリットとは


2.1 APIレート上限値の引き上げ - 高頻度の取引に対応


APIレート上限値の引き上げとは、アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）によって決定される、一定期間内に許可されたリクエスト数またはレート上限値のことを指します。これは開発者やアプリケーションがAPIに特定の期間内で送信できるリクエスト数を規定しています。APIのレート制限は、API使用の管理・制限を通じて、APIサーバーの安定性の保護、不正使用の防止、公正な使用を保証するために設定されています。

2.2 専用のカスタマーサービス - 取引に関する問題を年中無休で解決 24/7


  • 24時間サポート： 異なるタイムゾーンや様々な時間帯のユーザー様のニーズに対応します。

  • 迅速な対応と問題解決： 専用のカスタマーサービスが、ユーザー様からのお問い合わせや要望、問題に対して即座に対応し、可能な限り迅速に対応策を提供します。

  • パーソナライズされたサービス： 信頼関係を構築し、ユーザー様の問題に対し、一人一人と向き合うだけでなく、ユーザー様からのフィードバックや好みに基づいた適切なアドバイスやサポートを提供します。

  • 質の高い顧客体験： ユーザー様はタイムリーな支援やガイダンスを受けることができるため、不明点や不安を解消することができます。

2.3 出金限度額の引き上げ — 複数のプラットフォームで安心して取引


出金限度額が引き上げられると、ユーザー様は1回または複数回の出金で、より多くの暗号資産を他のアドレスやアカウントに送金できるようになります。これにより、ユーザー様は暗号資産を便利に管理し、流通させることができます。

2.4 無金利ローン — 資本利用率の最大化


暗号資産無金利ローンは、特定の暗号資産を担保として借り手に提供されるローンサービスを指し、借り手はローン期間中に利子を支払う必要がありません。費用は通常、手続き手数料または担保手数料のみです。このため、借り手はローンコストを節約でき、比較的安価にお金を借り入れることができます。

2.5 特別なインターフェイス — 取引の高速化に向けたAPI v3インターフェイスの優先展開


API v3は通常、ソフトウェア開発者がより効率的で安定した優れた機能を提供するためにリリースされたAPIの更新・アップグレード版です。API v3は多くの場合、パフォーマンスと安定性を高めるために、基礎となる構造やアルゴリズムを最適化します。これには、レスポンスタイムの改善、待ち時間の短縮、スループットの向上などが含まれ、それによってリクエストやインタラクションを処理する際のAPIの効率性と信頼性を向上させます。

3. 現物マーケットメイカーの申請基準


3.1 レベル： P1


応募基準（両条件を同時に満たすこと）

  • 直近30日間の取引高≥1,000BTC以上、またはメイカー手数料マイナス

  • MEXC現物アカウントに200,000USDT以上の資産がある

3.2 レベル： P２


応募基準（いずれかの条件を満たすこと）

  • 800 BTC ≦ 直近30日間の取引高 < 1,000 BTC

  • MEXC現物アカウントに200,000USDT以上の資産がある

  • 他取引所の手数料が0円のマーケットメイカー

4. マーケットメイカーの申請方法


応募フォームに必要事項をご記入ください。

5. 結論


  • 要約すると、暗号資産マーケットメイカーは、暗号資産市場に流動性と市場取引サービスを提供し、買値と売値を同時に提示することで市場参加者に取引機会をもたらしています。マーケットメイカーは頻繁な取引と価格スプレッドから利益を得ており、アルゴリズム取引と自動化システムを利用して効率的な取引実行とリスク管理をしています。

  • 暗号資産マーケットメイカーは一定のリスクと課題に直面していることに留意することが重要です。暗号資産市場はボラティリティが大きく流動性に制約があるため、価格が急激に変動し、取引リスクが高まる可能性があります。さらに、規制環境などの要因も暗号資産マーケットメイカーの収益性に影響を与える可能性があります。

