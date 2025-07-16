ブロックチェーン＋AIが1兆ドル市場を切り開く方法

約2年間の発展を経て、ブロックチェーン＋AIは当初の一般的なコンセプトから包括的な探求と実験へと進化しました。ブロックチェーンは生産関係に関する問題に対処し、人工知能は生産性の問題を解決します。これはユーザー間で一般的に受け入れられているコンセンサスとなっています。ブロックチェーン技術とAI技術の継続的な融合は、将来的に1兆ドル市場を活用するための鍵となります。 1. ブロックチェーンとAIの関係約2年間の発展を経て、ブロックチェーン＋AIは当初の一般的なコンセプトから包括的な探求と実験へと進化しました。ブロックチェーンは生産関係に関する問題に対処し、人工知能は生産性の問題を解決します。これはユーザー間で一般的に受け入れられているコンセンサスとなっています。ブロックチェーン技術とAI技術の継続的な融合は、将来的に1兆ドル市場を活用するための鍵となります。 1. ブロックチェーンとAIの関係
約2年間の発展を経て、ブロックチェーン＋AIは当初の一般的なコンセプトから包括的な探求と実験へと進化しました。ブロックチェーンは生産関係に関する問題に対処し、人工知能は生産性の問題を解決します。これはユーザー間で一般的に受け入れられているコンセンサスとなっています。ブロックチェーン技術とAI技術の継続的な融合は、将来的に1兆ドル市場を活用するための鍵となります。

1. ブロックチェーンとAIの関係


ブロックチェーンは人工知能に信頼性の高いデータ基盤を提供し、人工知能はブロックチェーンにインテリジェントな意思決定のサポートを提供します。この2つの技術は効果的に互いに補完し合い、影響し合っています。

ブロックチェーンの分散型合意形成メカニズムにより、データソースの信頼性が保証されます。その不変データのストレージと共有メカニズムにより、複数の関係者間での安全かつ信頼性の高いデータの共有と送信が容易になります。これは、AIアルゴリズムのトレーニングと発展において極めて重要です。一方、AI技術は、計算を最適化し、遅延を減らすことでブロックチェーンの効率を高め、それによってトランザクションを高速化し、ユーザー体験を向上させます。

2. ブロックチェーン＋AIの潜在的な利点


2.1 効率性の向上：ブロックチェーンの分散型台帳メカニズムによって、データの透明性が向上します。AIのデータ分析能力と統合することで、プロセスの簡素化、効率性の向上、意思決定の迅速化が可能になります。

2.2 セキュリティの強化：ブロックチェーンの改ざん防止機能とAIのデータ分析および異常検知機能を統合することで、堅牢なセキュリティメカニズムが形成されます。この統合により、データの漏洩や不正アクセスのリスクが軽減され、暗号資産取引の信頼性が高まります。

2.3 パーソナライズされた体験：人工知能と機械学習アルゴリズムを統合することで、ブロックチェーン開発者は、より洗練された分散型アプリケーションを開発し、よりパーソナライズされた体験をユーザーに提供しています。

3. ブロックチェーン＋AIの潜在的なリスク


3.1 プライバシーの課題：ブロックチェーンの透明性とデータの機密性への要求とのバランスをとることにより、これら2つの技術を統合するための新たな課題が生じ、革新的なソリューションが必要となります。

3.2 規制上の問題：ブロックチェーンとAIの急速な発展は、すでに現行の規制に対して大きな課題を突きつけています。この2つの技術の結合は、特にデータプライバシーや法令遵守などの分野で潜在的なリスクをもたらし、より高い規制基準が求められます。

3.3 統合の課題：この2つの複雑な技術の統合には、期待されるシームレスな相互作用とデータ共有体験を実現するための広範な研究と技術的課題の克服が依然として必要です。

4. ブロックチェーンとAIの統合事例


ブロックチェーンとAI技術の成熟度が向上するにつれ、この2つの技術の融合によって新たな体験がもたらされると考えられます。CoinGeckoのデータに基づき、AIをテーマにしたブロックチェーンプロジェクトにおいて、現在の時価総額で上位5つの人気プロジェクトを紹介します：

4.1 Fetch.AI (FET)


Fetch.aiは人工知能と機械学習を活用したブロックチェーンプラットフォームであり、ユーザーによるデータの共有や取引を可能にします。Fetch.aiは、分散型デジタル経済を取り巻くインテリジェントインフラを開発するために、オープンアクセス、トークン化、分散型の機械学習ネットワークを構築しています。

4.2 Render (RNDR)


Render Networkは、分散型GPUベースのレンダリングソリューションのプロバイダーであり、レンダリングタスクを完了する必要があるユーザーと、GPUの空き容量がありレンダリングを処理できる個人をつなぐように設計されています。所有者は自分のGPUをRender Networkに接続し、OctaneRenderを使用してレンダリングタスクを受け取り、完了させることができます。

4.3 The Graph (GRT)


The Graphは、ブロックチェーンデータのインデックス化と照会を行うための分散型プロトコルです。世界中のユーザーがサブグラフと呼ばれるオープンAPIを構築し公開することで、オンチェーンデータに簡単にアクセスできるようになります。The Graphはブロックチェーンのデータを分析および収集し、様々なインデックス（サブグラフと呼ばれる）に格納することで、どのアプリケーションもそのプロトコルにクエリを送信し、即座に応答を受け取ることができます。

4.4 Bittensor (TAO)


Bittensorは、ブロックチェーンベースの機械学習ネットワークをサポートするオープンソースのプロトコルです。機械学習モデルは共同的にトレーニングされ、彼らが集団に提供する情報の価値に基づいてTAOで報酬が与えられます。また、TAOは外部からのアクセス権限を付与しており、ユーザーはネットワークから情報を抽出しながら、自身のニーズに応じてアクティビティを調整することができます。

4.5 SingularityNET (AGIX)


SingularityNETは分散型の人工知能プラットフォームおよびマーケットプレイスです。SingularityNETプラットフォーム上で運営されているエージェントは、取引情報、支払いの交渉、互いの評判に影響を与える評価の実施など、仕事を柔軟にアウトソーシングし合うことができます。

5. AI関連のプロジェクトトークンの購入方法


現在、MEXCプラットフォームでは、これらの人気プロジェクトのトークンを上場しており、ユーザー様はMEXC取引所で現物または先物取引を行うことができます。ここではFETの現物取引を例に、そのプロセスを説明します。

MEXCアプリを開き、トップページの上部にある検索バーをタップします。「FET」と入力し、[現物取引] のカテゴリーでFET/USDT取引ペアを選択し、Kラインページにアクセスします。[購入] をタップし、注文タイプとして [成行注文] を選択します。次に [数量] または [合計] 欄のいずれかを入力します。最後に [FETを購入] をタップすると注文が発注されます。

現物取引でFETを購入する場合、指値注文、ストップリミット、またはOCO注文を選択することもできます。


免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


