2024年上半期、暗号資産業界の主要イベント総まとめ！

1. ビットコイン現物ETFの承認と上場


2024年1月10日、米国東部標準時にSEC（米国証券取引委員会）は11件のビットコイン現物ETFの上場を承認し、翌日から取引が開始されました。ビットコイン現物ETFの申請は、10年間の交渉と挫折を経てようやく成功に至りました。

市場データによると、ビットコイン現物ETFの累計純流入額はこれまでに200億ドルを超えています。市場は依然として流入が主流であり、この数値はさらに拡大することが予想されています。


ビットコイン現物ETFの承認は、暗号資産業界が「ターニングポイント」を迎え、伝統的な金融システムとの統合が進むことを意味します。ビットコイン現物ETFを導入することで、規制当局はファンドの運用と開示要件を監査できるようになり、市場の透明性とコンプライアンスが向上し、より多くの投資家を引き付けることができます。

2. イーサリアムのカンクンアップグレード（デンクン）完了


トランザクションの混雑と高いガス代は、ブロックチェーンネットワークの大規模な採用を制限する主要な要因でした。カンクンアップグレードの到来は、イーサリアムの拡張の旅の始まりを示し、ネットワークのスケーラビリティを向上させます。より高いトランザクション処理能力と取引手数料の低下により、レイヤー2でのプロジェクト開発が活発化し、ユーザーが増加、高品質なプロジェクトが生まれる可能性が大幅に増加します。

他のパブリックブロックチェーンとの競争に直面するだけでなく、レイヤー2技術の開発やモジュラーブロックチェーンの進展もイーサリアムの役割を徐々に変えるかもしれません。イーサリアムは唯一の決済レイヤーの選択肢ではなくなり、暗号資産エコシステム内でのその地位と機能が変わる可能性があります。

3. ビットコイン価格が73,000ドルを突破、史上最高値を更新


ビットコイン現物ETFの承認とビットコインの半減期への期待に影響され、2024年3月にビットコインの価格は73,000ドルを超え、新たな史上最高値を達成しました。

この新たなビットコイン価格は市場の熱狂を引き起こし、ビットコイン価格の上昇により他の主要な暗号資産も上昇傾向を示しました。

4. ソラナネットワークの再建と復活


FTXの崩壊の影響、主要プロジェクトの離脱、ステーブルコインの流出を乗り越えた後、ソラナネットワークは再び輝きを取り戻しています。外部市場条件の変化と継続的な自己救済努力に加え、多数の人気のあるミームコインの出現がソラナネットワークを再び舞台の中心に押し上げました。

ソラナネットワーク上では、SILLY、WIF、BONK、BOME、SLERFなどのミームコインが次々と資産効果を引き起こし、多くのユーザーをソラナネットワークに引き付けました。その高いTPS（トランザクション処理能力）と低いガス料金は、優れた取引体験を提供します。一方、SOLトークンの価格も恩恵を受け、一時210ドルを突破しました。

5. ビットコイン半減期の完了


2024年4月20日、ビットコインはブロックの高さ840,000で4回目の半減期を無事に完了し、マイニング報酬が6.25 BTCから3.125 BTCに減少しました。

ビットコインの半減期は供給量を減らし、その希少性を高めることで市場におけるビットコインの需要を増加させ、価格に影響を与えました。さらに、ビットコインの半減期はビットコインの強気市場を牽引する要因と見なされており、業界全体の発展にも影響を与えます。

6. イーサリアム現物ETFの承認


ビットコイン現物ETFの承認に続き、2024年5月24日、SECは米国での上場を初めて認めた8つのイーサリアム現物ETFを承認し、暗号資産の新たなマイルストーンを打ち立てました。最新のニュースによると、イーサリアム現物ETFは7月23日に取引を開始する予定です。

ビットコイン現物ETFとイーサリアム現物ETFの連続承認は、暗号資産業界の正当性の基準を設定し、暗号資産をさらに主流な資産へと押し上げました。伝統的な金融システムとの統合は、暗号資産の大規模な採用を達成するために不可欠なトレンドとなっています。

7. ミームコインが市場を支配するまでに台頭


2024年を通じて、多くの期待された人気プロジェクトが立ち上げられたにもかかわらず、そのトークン価格は予想通りには動かず、個人投資家にとって理想的な投資先とは言えませんでした。これに対して、ミームコインが市場の注目を集めました。強力な市場の合意と数百倍から数千倍の資産効果の可能性に支えられ、ミームコインは急速に注目と資本の流入を引き寄せました。

ミームコインの台頭による急上昇は、VC（ベンチャーキャピタル）トークンの衰退を意味し、コミュニティユーザーの現在の市場分配モデルを支援する意欲の変化を反映しています。人気プロジェクトはVCに支配されており、個人投資家が参加できず、二次市場では限られた利益、または全く利益が得られないことが多いです。一方で、ミームコインは個人投資家に公平な参加と利益分配の機会を提供します。

8. 米国選挙が暗号資産市場に与える影響


米国大統領選挙の影響を受け、両大統領候補に関連するトークンが活発な動きを見せ始めました。特に最近のトランプ氏が関わる銃撃事件の後、トランプ氏に関連するトークンや新たに発行された多数のミームコインが暗号資産市場を急速に席巻しました。

大統領候補自身のセレブリティ効果に加えて、彼らの暗号資産市場に対する態度も市場全体に影響を与えます。最近、トランプ氏の支持率が上昇し続け、彼が選挙キャンペーン中に暗号資産を支持する姿勢を示していることは、暗号資産市場にとって好材料となり、市場の復活をもたらしています。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

人気記事

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

関連記事

Bitlayer（BTR）とは？次世代ビットコインレイヤー2ソリューション解説

Bitlayer（BTR）とは？次世代ビットコインレイヤー2ソリューション解説

ビットコインは最も安全で分散化されたブロックチェーンネットワークとして確立されていますが、スケーラビリティとプログラマビリティの面での制約も次第に明らかになってきました。ビットコインのメインネットは、セキュリティと分散性において業界標準を築いた一方で、トランザクション処理速度とコスト効率が犠牲となり、承認時間の遅延や高額な手数料といった課題が発生しています。また、ビットコインは本来スマートコントラ

AI × ブロックチェーン × データサイエンス：CodattaがWeb3データエコノミーを変革する方法

AI × ブロックチェーン × データサイエンス：CodattaがWeb3データエコノミーを変革する方法

ブロックチェーンとAI技術の融合が加速する中、Codattaは革新的な分散型データプロトコルとして登場し、Web3の大きな課題の一つである「高品質なデータインフラの構築・管理・収益化」に取り組んでいます。AIが膨大で信頼性の高い検証可能なデータを必要とする中で、Codattaはデータ作成者とAI開発者をつなぎ、生の情報を価値ある資産裏付け型リソースへと変換するパーミッションレスのマーケットプレイス

LABUBU：トレンド玩具からミームへ、世界的ブームへの進化の軌跡

LABUBU：トレンド玩具からミームへ、世界的ブームへの進化の軌跡

Labubuをまだ持っていなくても、世界中で話題になっているこの文化現象を耳にしたことはあるでしょう。1. Labubuとは？Labubuは、ベルギー系中国人アーティスト Kasing Lung が2015年から手がけるMonstersシリーズの主人公で、その独特の「かわいいけれども凶暴」なルックスで世界中のファンを魅了しています。2019年には、Pop Martとの強力なタイアップが実現。ブライ

ブロックチェーン革命：Piネットワークが暗号資産の未来を形作る

ブロックチェーン革命：Piネットワークが暗号資産の未来を形作る

2025年を迎え、Piネットワークはチャンスと課題が交錯する重要な局面を迎えています。モバイルマイニングという野心的な実験として始まったこのプロジェクトは、今や世界中で最も話題になっているブロックチェーンプロジェクトの1つに成長しました。暗号資産の採用とコンセンサスメカニズムに対する革新的なアプローチにより、Piネットワークは従来のブロックチェーンインフラと主流ユーザー向けアプリとのギャップを埋め

