Hemiとは：ビットコインとイーサリアムをつなぐ「スーパープロトコル」

2025/8/29MEXC
0m
ビットコインイーサリアムは、暗号資産エコシステムにおいてそれぞれ「最強のセキュリティ基盤」と「最先端の開発柔軟性」を誇りますが、互換性の欠如がブロックチェーンやWeb3開発の課題です。例として、ビットコイン資産はオンチェーンに取り込みにくく、イーサリアムはビットコインの信頼やコンセンサスを受け継げません。

Hemiはこの課題に対処するために構築されました。Hemiは革新的でモジュール型のレイヤー2ネットワークであり、仮想マシン（hVM）、クロスチェーン資産転送メカニズム（Tunnels）、独自のコンセンサスモデル（プルーフ・オブ・プルーフ）、そしてネイティブトークン（HEMI）という4つの中核機能を通じて、ビットコインとイーサリアムを接続します。

1. Hemiとは？


Hemiは、ビットコインのセキュリティとイーサリアムの柔軟なプログラム機能を統合し、分断されたブロックチェーンをつなぐレイヤー2ネットワークです。hVM・PoP・Tunnels・HEMIにより、真に相互運用可能でスケーラブルな開発者フレンドリーなモジュラー型Web3エコシステムの構築を目指します。

2. Hemiの主要な技術的特徴


ビットコインとイーサリアムを接続するという目標を達成するために、Hemiは一連の革新的な技術を設計・開発しました。これらの技術は、ネットワークのセキュリティと効率性を高めるだけでなく、ビットコイン資産のプログラマビリティを大きく拡張します。以下では、Hemiの主要な技術的特徴を詳しく解説します。

2.1 hVM：ビットコインをプログラム可能に


hVM（Hemi Virtual Machine）は、ビットコインのUTXOやブロックヘッダー、Merkle proof（マークル・プルーフ）などを直接読み取り、Solidityでクロスチェーンロジックを書くことを可能にします。

  • スマートコントラクトがビットコインデータに基づいて動作
  • BTC担保型のステーブルコインやオラクル、クロスチェーンDeFiの構築が実現
  • ネイティブBTCがDeFiエコシステムへ本格的に統合可能に

2.2 PoPコンセンサス：ビットコインのセキュリティを継承


PoP（プルーフ・オブ・プルーフ）は、定期的にネットワーク状態のハッシュをビットコインメインネットに提出します。これにより、BTCのセキュリティを享受しつつ、ブロックタイムの短縮やトランザクションコストの低減が実現されます。

2.3 Tunnels：安全で効率的なクロスチェーン資産チャネル


HemiはTunnelsと呼ばれる新たなクロスチェーンメカニズムを導入しています。これは、信頼できる仲介者に依存することなく、ビットコイン、イーサリアム、その他のネットワーク間での資産移動を安全かつ効率的に実現するものです。従来型のクロスチェーンブリッジと比較して、Tunnelsはより分散化されておりセキュリティも高いため、ユーザーはBTCやETHなどの主要資産を、DeFiやNFTといった高度なユースケースで安心して活用できます。

3. HEMIトークン：ネットワークの価値と機能を支える存在


HEMIはHemiネットワーク内で以下の役割を担います：

3.1 ネットワークセキュリティとコンセンサスインセンティブ


HEMIは、PoPバリデーターがコンセンサスに参加し、ネットワーク状態をビットコインのメインネットに安全かつ効率的に記録・反映することを促すためのインセンティブとして機能します。HEMIをステーキングしたバリデーターは、ブロック報酬やトランザクション手数料を獲得できます。

3.2 システムリソースの使用


hVM上でのスマートコントラクトの展開、ビットコインステートへのアクセス、クロスチェーンTunnelsメカニズムの利用といった操作には、ガス代としてHEMIが必要です。エコシステムの拡大に伴い、これらの操作に対する需要、そしてHEMIの需要も今後ますます高まっていくでしょう。

3.3 ガバナンスと提案への投票


HEMI保有者は、パラメーターの調整、プロトコルのアップグレード、その他の意思決定に関する投票を通じてネットワークガバナンスに参加でき、Hemiの将来の方向性を形作る重要な役割を担います。

3.4 クロスチェーンステーキングと流動性ブリッジ


Tunnelsメカニズム内において、HEMIは流動性を支える資産のひとつとしても機能する可能性があり、クロスチェーン担保、価値の裏付け資産、またはLPインセンティブとして活用されます。

HEMIは、単なる取引用トークンではなく、ネットワーク全体のセキュリティ、リソースの最適配分、ガバナンス機構を支える中核的な要素として機能します。その価値還元の仕組みは体系的に設計されており、長期的な成長可能性も十分に見込まれています。

4. Hemiのチームとエコシステム


Hemiは、ビットコインのコア開発者であるJeff Garzik氏と、元CoinbaseエンジニアのMax Sanchez氏によって共同設立されました。チームは、プロトコルの基礎レイヤーの開発に関する深い専門知識と、実運用における豊富な経験を兼ね備えています。2024年9月には、Breyer CapitalBig Brain Holdingsなどの主要投資家が参加する形で、Hemi Labsが1,500万ドルの資金調達ラウンドを完了したことを発表しました。

現在、HemiはSushi、Izumi、LayerBankといった有力なDeFiプロジェクトとすでに提携しており、その他のイーサリアムレイヤー2ネットワークとのオープンな互換性も維持しています。hVMの成熟とTunnelsシステムの稼働に伴い、より多くのネイティブBTC資産がHemiエコシステムに統合され、真のマルチチェーンインターオペラビリティの実現が近づいています。


HEMIは現在、MEXCで上場されており、最低水準の手数料で取引できます。

1）MEXCアプリまたは公式ウェブサイトにアクセスし、ログインします。
2）検索バーに「HEMI」と入力し、現物または先物取引を選択します。
3）注文タイプを選び、数量・価格などの条件を入力して取引を完了させます。

MEXC Airdrop+ イベントページにアクセスして、HEMIのエアドロップイベントに参加し、追加報酬を獲得することもできます！

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

