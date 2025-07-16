ハリス氏 vs トランプ氏：暗号資産対決 — 最後に笑うのは？

最近の米国大統領選挙は、まさに壮大で波乱に満ちた政治劇と言えます。バイデン氏が出馬辞退を表明し、ハリス氏が注目の的となりました。





一ヶ月前、トランプ氏に対する突然の銃撃が選挙の様相を一変させました。この事件の1週間後に実施された世論調査によると、トランプ氏の選挙見通しは急上昇し、ライバルを大きく上回るだけでなく、暗号資産市場にも熱狂的な反応を引き起こし、ビットコイン価格を押し上げました。





MEXCのデータによると、7月13日以降、BTC価格は安定した上昇トレンドを示し、約57,500ドルからほぼ68,500ドルまで上昇しました。特に、7月29日に開催されたビットコインカンファレンスでのトランプ氏のスピーチがきっかけとなり、BTCは急騰し、再び重要な指標である70,000ドル水準に戻りました。また、トランプ氏をテーマにしたミームコイン（TRUMPなど）も短期間で大きな利益を上げましたが、その後価格は下落しました。









しかし、バイデン氏の予想外の出馬辞退と、7月22日に副大統領カマラ・ハリス氏を2024年の民主党大統領候補に指名したことで、状況が大きく動きました。





ハリス氏はすぐに強力な存在感を示しました。ニューヨーク・タイムズとシエナ大学による世論調査によれば、ハリス氏は重要な州の一つ、アリゾナ州でトランプ氏を50%対45%でリードしています。





Polymarketの8月14日時点の最新データによると、ハリス氏の2024年大統領選挙での支持率はトランプ氏を上回り、33%から記録的な53%へと急上昇しています。





8月18日時点で、ABCニュース、ワシントンポスト、イプソスによる世論調査では、有権者のうち49%がハリス氏を支持し、トランプ氏の支持率は45%となっています。





ハリス氏の急速な台頭は、彼女の暗号資産に対する姿勢に関する憶測を呼んでいます。





トランプ氏が「ビットコイン反対派」から「ビットコイン擁護派」へと明確に転向し、暗号資産業界で支持を得るとともに、相当な選挙資金を集めているのに対し、ハリス氏は沈黙を守り続けています。





ハリス氏は暗号資産に対して公式な姿勢を取ったことがなく、この業界に関してコメントもしていません。また、ビットコインカンファレンスやクリプトラウンドテーブル、「Crypto4Harris」のオンラインイベントなどの暗号資産関連のイベントにも参加していません。





しかし報道によると、ハリス氏の選挙キャンペーンチームは、CoinbaseやCircleなどの暗号資産企業をはじめとするビットコインおよび暗号資産コミュニティとの再接触を図っているようです。





投資会社Paradigmによる最近の詳細な報告によれば、11月に迫る選挙で民主党が勝利するためには、カマラ・ハリス副大統領が暗号資産コミュニティからのより広範な支持と信頼を獲得する必要があると指摘されています。この調査は民主党支持者のうち804人を対象に行われたもので、微妙ながらも重要な動向が浮き彫りになっています。13%の回答者はまだ投票先を決めかねており、そのうち18%は暗号資産への投資経験があるということです。





さらに深刻なことに、調査は重要な転機を示しています。民主党支持者のごく一部（1~2%）が、バイデン政権の暗号資産業界に対する冷淡な姿勢を理由に、トランプ氏への支持に切り替える可能性があるというのです。この結果は、選挙における暗号資産コミュニティの影響力を浮き彫りにしており、民主党とハリス副大統領に対して、暗号資産コミュニティからの支持を積極的に獲得することが選挙勝利の鍵であることを示しています。





暗号資産市場は常に話題性により成長してきましたが、その中でもセレブ効果はミームコインの台頭において欠かせない触媒となっています。ハリス氏が「民主党大統領選の希望」として浮上する中、ハリス氏をテーマにしたミームコインが暗号資産市場で急速に人気を集めています。これらのミームコインは、ハリス氏のイメージやキャンペーンスローガン、関連するイベントに基づいて作成され、暗号資産市場内で流通しています。





KAMA

TREMPのような「抽象的なコミックスタイル」のミームコインと同時期に登場した「ベテランプロジェクト」として、KAMAのミーム的なスローガン「Real president of Amurica（アムリカの真の大統領）」は、ハリス氏が米国初の女性大統領になる可能性を示唆しており、「時価総額10億ドル以上」を目指す有力な候補となっています。









HARRIS

このプロジェクトは、ハリス氏のキャンペーンを支援するために作られた「ファンプロジェクト」です。

















HERRIS

このミームコインは、ハリス氏をモデルにしており、「POTUS（アメリカ合衆国大統領）」という言葉から「U」を取り除き、「HER」という文字を名前に組み込むことで、ハリス氏が女性候補であることを強調しています。









KAMALA-ETH

このプロジェクトは当初、バイデン氏の人気に便乗する形で作られたもので、ハリス氏が車椅子に乗ったバイデン氏を押している背景画像が使われています。









ハリス氏とトランプ氏の暗号資産における対決は、彼らの政治的な争いの一環であるだけでなく、暗号資産業界の発展を示す重要な指標でもあります。一方で、トランプ氏の支持は暗号資産業界に対する有利な政策への期待を高め、投資家の信頼を後押ししています。トランプ氏の選挙公約には、政府が保有するビットコインの維持や、アメリカを暗号資産の拠点として推進することが含まれています。これらの公約が実現すれば、暗号資産業界にとってより好ましい政策環境と成長の機会が生まれる可能性があります。一方で、ハリス氏の曖昧な姿勢は、暗号資産業界の将来に対する投資家の不安を引き起こしています。





この不確実な状況の中で、暗号資産の今後の発展は、両候補者による具体的な政策とその実行に依存するでしょう。しかし、どちらが勝利しても、暗号資産業界が新たな課題と機会に直面することは確かです。





この機会を踏まえ、投資家は急速に変化する市場で成功するために、鋭い市場洞察力と効果的な投資戦略を維持する必要があります。





トランプ氏をテーマにしたトークンやハリス氏をテーマにしたミームコインなど、セレブトークンは暗号資産市場の中でも特異な存在であり、両候補の名声、政治活動、発言と密接に結びついています。投資を検討する際には、これらのトークンの市場状況や背景を十分に理解し、リスクを慎重に評価する必要があります。また、トランプ氏とハリス氏の暗号資産に対する姿勢や政府規制の変化を注視することも重要です。





