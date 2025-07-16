ハリスチームの最新動向：暗号資産業界への本気の支援か、それとも選挙向けのリップサービスか？

最近の米国選挙の動向が、暗号資産業界内で広く注目を集めています。Polymarketのデータによると、8月24日時点で、カマラ・ハリス氏の2024年米大統領選での勝率は49%に上昇しており、ドナルド・トランプ氏の勝率は50%に低下しました。2024年の大統領選の有力候補として、ハリス氏の暗号資産業界に対する姿勢は大きな注目を集めています。というのも、暗号資産業界では、政策の方向性が市場の動向や発展の軌跡に影響を与えることが多いからです。

最近、CircleのCEOであるジェレミー・アレール氏が発言した内容が業界内で広く議論されています。彼は、カマラ・ハリス氏の大統領選キャンペーンチームが暗号資産業界と積極的に関わっていることを明らかにしました。この動きは、ハリス氏が将来的に暗号資産に対してより好意的な姿勢をとる可能性がある兆しと解釈されています。しかし、一部では、これは単に票を獲得するための選挙公約に過ぎないと見る向きもあります。では、このニュースは暗号資産業界にとってどのような意味を持つのでしょうか？詳しく見ていきましょう。





現職の米国副大統領であるカマラ・ハリス氏は、これまでに政治の舞台で多くの経験を積んできました。しかし、ハリス氏の暗号資産に対する姿勢は、これまで曖昧で慎重なものとして知られています。彼女の選挙キャンペーンチームは、暗号資産業界との緊張を緩和するために業界との関与を進めていますが、ハリス氏自身は暗号資産市場に関して明確な公的声明を出していません。また、彼女のキャンペーンは「Crypto4Harris」オンラインイベントのような重要な暗号資産関連の会合にも参加しておらず、業界に対する明確な意志表明も示していません。





現在の状況から見ると、ハリス氏はバイデン政権の厳しい規制政策を引き継ぐ可能性が高いとされています。この立場は、暗号資産規制の強化を明確に主張している彼女の副大統領候補であるウォルツ氏によっても支持されています。さらに、ハリス氏のチームは一部の反暗号資産派の関係者と密接に連携しており、規制が一層強化される可能性に対する市場の懸念を一段と高めています。たとえば、Galaxy Digitalのリサーチ業務統括責任者であるアレックス・ソーン氏がX（旧Twitter）に投稿した内容もこれを裏付けています。彼は、ハリス氏がバイデン政権の反暗号資産政策を引き継ぐ可能性があると考えており、その証拠にバイデン政権から二人の反暗号資産関係者（ブライアン・ディース氏とバラト・ラマムルティ氏）をチームに迎え入れていることを挙げています。







ハリス氏のキャンペーンチームがCircleやCoinbaseのような暗号資産企業と交流していることは、いくつかの政策上の譲歩を示唆しているかもしれません。しかし、ハリス氏の曖昧な暗号資産に対する姿勢や規制の立場により、暗号資産市場は依然として不安を抱えています。ジェレミー・アレール氏のコメントによれば、ハリス氏のキャンペーンチームは、暗号資産業界の主要な人物と積極的に交流するだけでなく、暗号資産関連の政策をより深く理解しようとしています。業界関係者は、彼女の積極的なアプローチにはいくつかの動機があると考えています。

先見的な政策立案：成長市場である暗号資産の規制は、絶えず進化しています。この分野の複雑さと多様性を理解することは、効果的な政策を立案する上で重要です。



有権者層の拡大：米国では暗号資産投資家や技術愛好家の数が着実に増加しており、彼らの票が今後の選挙で重要な役割を果たす可能性があります。ハリス氏のチームは、このグループとの交流を通じて支持を得ようとしています。





経済政策の調整：暗号資産は技術だけでなく、経済や金融政策にも関わります。ハリス氏のチームは、技術革新を支援しつつ、金融の安定を確保する政策枠組みを構築しようとしているかもしれません。





8月8日、アレール氏はホワイトハウス関係者、ハリスキャンペーンの代表者、米国議員、および業界リーダーが参加するバーチャル討論会に参加しました。この会の中心となったテーマは、暗号資産の超党派性と、それが有権者にとっていかに重要であるかという点でした。参加者たちは、暗号資産がいかに党派を超えた注目の的となるのか、そして関連政策の可能性について議論を行いました。アレール氏は、このイベントが暗号資産問題の政治的な二極化を浮き彫りにしただけでなく、この問題が有権者に与える深刻な影響も示していると指摘しました。超党派の関心があることは、暗号資産問題が2024年の選挙で重要なトピックとなることを意味し、各党派が政策立案で競争を激化させることは間違いありません。





ハリス氏が大統領候補として指名されたばかりであり、多忙であることを考えると、7月末のビットコインカンファレンスを欠席したことは理解できるかもしれません。しかし、このバーチャル討論会に欠席したことが、暗号資産業界内で広範な懐疑を引き起こしました。会議中、Rippleのブラッド・ガーリングハウス氏やクリス・ラーセン氏、UniswapのCEOヘイデン・アダムス氏など、暗号資産分野の著名な人物たちが民主党の関係者と議論を交わしました。民主党の代表者として、ハリス氏が出席することが期待されていました。そのため、Geminiの共同創設者であるタイラー・ウィンクルボス氏は、X（旧Twitter）でハリス氏の欠席理由に公然と疑問を呈し、不満を表明しました。この動きにより、業界全体で再び疑念が浮上しました：彼女は本当に暗号資産を気にかけているのか？









ハリス氏のチームとの関わりは、暗号資産業界に新たな希望をもたらす一方で、いくつかの課題も提起しています。業界は、ハリス氏の今後の経済政策に対する明確な方向性を求めており、金融の安定性とイノベーションの支援を両立させることを期待しています。現在、暗号資産市場はボラティリティと不確実性に直面しており、業界関係者は、政策立案者がこれらの不確実性に伴うリスクを軽減するための明確な指針を提供することを期待しています。





Arcaの最高投資責任者であるジェフ・ドーマン氏は、トランプ氏が勝利した方が暗号資産市場にとって有利かもしれないとしつつも、ハリス氏の勝利が一部の人々が恐れるほどの悪影響を及ぼすとは限らないと指摘しています。また、ナンシー・ペロシ氏やチャック・シューマー氏といった著名な民主党員が最近、暗号資産に友好的な法案を支持していることは、党の姿勢の変化を示していると述べています。ハリス氏のチームとの関わりは、政策立案が単なる技術的な問題にとどまらず、より広範な社会経済的な考慮を含むものであることを思い出させます。イノベーションの規制と金融の安全性の確保を両立させることが、今後の政策議論における重要な課題となるでしょう。





現在の政策動向の中で、主要な取引プラットフォームは積極的に状況を注視しています。たとえば、主要な暗号資産取引プラットフォームであるMEXCは、カマラ・ハリス氏のチームの最新動向を注意深く追っています。MEXCは、暗号資産市場の主要プレーヤーであるだけでなく、その効率的な取引体験と多様な投資機会で知られています。当プラットフォームは、変化する市場環境の中で最先端の取引体験と優れたサービスを提供することに注力しています。正確な市場洞察と迅速な対応能力で知られるMEXCは、市場の動向やユーザー様のニーズを迅速に把握します。そのトークン上場メカニズムは効率的かつ柔軟で、幅広いトークンと印象的な上場スピードを誇り、業界内でのリーダー的地位を維持しています。また、MEXCは低手数料と高いリターンで多くのユーザー様を引き付けています。





さらに、MEXCはプラットフォームの開発を促進するために技術革新に注力し、急速な市場変化に対応しています。このプラットフォームは、取引エンジンを継続的に最適化し、ユーザー様が最速でトランザクションを完了し、遅延を最小限に抑え、より多くの利益機会を捉えられるようにしています。ハリス氏のチームが暗号資産業界とより多くの関わりを持つ中で、MEXCは潜在的な政策変更に対応するために市場戦略を積極的に調整しています。MEXCは関連する政策を注視し、それに応じて投資商品やサービスを調整していく予定です。





要約すると、ハリス氏の暗号資産に対する姿勢は、依然として変動しているように見えます。暗号資産コミュニティとの関与を強化している一方で、彼女の行動や発言はしばしば矛盾しており、その立場は曖昧なままです。彼女のリーダーシップが暗号資産市場にとって真に有益なものとなるかどうかは、今後の展開次第です。選挙が進むにつれて、この分野に関する彼女の動向に注目しておくことが賢明でしょう。より明確なシグナルが現れるかもしれません。いずれにせよ、ハリスチームの暗号資産業界との関与は、間違いなく興味深い展開です。これは、米国政治における暗号資産の重要性が高まっていることを示すだけでなく、今後の政策立案の複雑さをも示唆しています。市場参加者や投資家としては、これらの動向を注意深く監視し、潜在的な政策変更がもたらす課題や機会に対して十分な準備をしておく必要があります。2024年の選挙が近づく中、暗号資産が政策の舞台でどのように展開するかを注視していくことが重要です。



