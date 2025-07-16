MEXCは現物および先物取引の両方においてHAEDALを正式に上場しました。さらに、ユーザー様はMEXC Airdrop+イベントページからHAEDALエアドロップイベントにも参加可能です！ ブロックチェーン技術が進化し続ける中、リキッドステーキングデリバティブ（LSD）は暗号資産における重要なトレンドとして浮上しています。さまざまなエコシステムの中でも、Haedal Protocolは、その革新MEXCは現物および先物取引の両方においてHAEDALを正式に上場しました。さらに、ユーザー様はMEXC Airdrop+イベントページからHAEDALエアドロップイベントにも参加可能です！ ブロックチェーン技術が進化し続ける中、リキッドステーキングデリバティブ（LSD）は暗号資産における重要なトレンドとして浮上しています。さまざまなエコシステムの中でも、Haedal Protocolは、その革新
Haedal Protocol：Suiエコシステムにおける先駆的リキッドステーキングプラットフォーム

2025/7/16MEXC
0m
#初級#初心者
Haedal Protocol
HAEDAL$0.13196+3.12%
スイコイン
SUI$3.4522+1.81%
LSD
LSD$0.01566-22.62%
DeFi
DEFI$0.001695-0.81%
DAO Maker
DAO$0.1076-1.73%


MEXCは現物および先物取引の両方においてHAEDALを正式に上場しました。さらに、ユーザー様はMEXC Airdrop+イベントページからHAEDALエアドロップイベントにも参加可能です！

ブロックチェーン技術が進化し続ける中、リキッドステーキングデリバティブ（LSD）は暗号資産における重要なトレンドとして浮上しています。さまざまなエコシステムの中でも、Haedal Protocolは、その革新的なデザインと強力な機能のおかげで、Suiブロックチェーン上で急速に注目を集めています！

1. Haedal Protocolとは？


Haedal Protocolは、Suiブロックチェーン上に構築された先進的なリキッドステーキングプロトコルです。リキッドステーキングのための堅牢なインフラを提供し、ユーザーはバリデーターにSUIとWalrusトークンをステーキングでき、継続的なコンセンサス報酬を得ることができます。同時に、ユーザーはリキッドステーキングトークン（LST）を受け取り、資産の流動性を維持しながら分散型金融（DeFi）イベントに参加することができます。

Haedal Protocolは単なるステーキングプラットフォームではなく、リキッドステーキング、イールドアグリゲーション、分散型ガバナンスを統合した包括的な金融プロトコルです。Haedal Protocolは、Suiのエコシステムを保護し、長期的な持続可能性、ガバナンス、分散化を促進する上で重要な役割を担っています。さらに、Haedalはコアとなるリキッドステーキングインフラに加え、HaedalマーケットメイカーとhaeVaultを含む一連のサポート商品を開発しています。この体系的な商品マトリックスにより、HaedalはSuiネットワーク内の活発なオンチェーン取引イベントから大きな価値を獲得し、利回り生成能力を強化し、Suiユーザーにより深く効率的な流動性を提供することができます。

2. Haedal Protocolの主な特徴


2.1 リキッドステーキング（Liquid Staking）


Haedal Protocolでは、ユーザーはSUIトークンをステーキングし、1：1の比率でstSUIトークンを受け取ることができます。このトークンはユーザーのステーキングポジションを表すものでありながら完全に流動的なままであるため、ユーザーは自由に取引したり、様々なDeFiプロジェクトで使用することができ、資本効率を大幅に改善することができます。

2.2 動的バリデータの選択


Haedalは、最も高い純APRを提供するバリデータにステーキングを自動的に割り当てる、ダイナミックなバリデータ選択メカニズムを採用しています。これによりユーザーのリターンを最大化することができます。

2.3 Hae3モジュール：革新的な利回り向上ソリューション


Haedalは、HMMおよびhaeVaultで構成されるHae3モジュールを導入し、ユーザーの利回りをさらに向上させます：

1) HMM (Haedal Market Maker)：オラクル価格に基づいた集中型流動性提供、自動リバランスとマーケットメイクを提供。MEV攻撃を緩和し、haSUIのAPRを向上させます。
2) haeVault：プロフェッショナルなマーケットメイキング戦略をシミュレートした自動流動性管理を提供します。参加への障壁を下げると同時に、利回りのパフォーマンスを向上させます。

2.4 分散型ガバナンス（DAO）


Haedalは分散型ガバナンスの枠組みを積極的に進めています。このプラットフォームのガバナンス・トークンである$HAEDALの保有者は、プロトコルのアップグレードや経済モデルの調整といった重要事項について提案し投票する権利を有し、真のコミュニティ主導型ガバナンスを実現しています。

3. HAEDALトークン（HAEDAL）とエコシステムにおける役割


HAEDALはHaedal Protocolのネイティブガバナンストークンであり、以下のコア機能を担っています：

ガバナンスへの参加：トークンの保有者は、プロトコルの将来の方向性に影響を与える重要な決定に対する提案や投票を行うことができます。
インセンティブ分配：ノードオペレーター、流動性提供者、その他のエコシステム参加者などの貢献者への報酬に使用されます。
ステーキングインセンティブ：将来的にはHAEDALステーキングが導入され、参加者にさらなる報酬を提供する可能性があります。

Haedalは、エコシステムの長期的な持続可能性を確保するため、バランスの取れたトークン分配モデルを導入しています：

コミュニティ報酬およびインセンティブ：45%
チームおよびアドバイザー：20%
エコシステム開発基金：15%
流動性の提供とステーキング報酬：20%

加えて、Haedalはstaked SUIのリキッド表現であるhaSUIトークンを発行しており、これはさまざまなDeFiプロトコルで利用することができ、Suiエコシステム内の資本効率を大幅に向上させています。

4. HAEDALトークンのエアドロップ


Haedalは、これまでSuiエコシステム内で最大級かつ最も期待されていたエアドロップのひとつを実施しています。

4.1 エアドロップ対象者


1) コミュニティのコアメンバーおよびサポーター：アクティブなモデレーター、アンバサダー、コンテンツクリエーターを含む。
2) Haedal商品およびLSTのアクティブユーザー：haSUI、haWAL、haeVaultのユーザー、およびSuiの主要なDeFiプロトコル内でHaedalのLSTを利用したことのあるユーザー。
3) コミュニティパートナー：Bucket、Cetus、DeepBook、Hippo、Navi、Scallop、Walrusなどのパートナーコミュニティのメンバーおよびユーザー。
4) プレローンチイベントの初期参加者：Haedalの初期段階のキャンペーンや取り組みに積極的に参加したユーザー。

4.2 受け取り期間


開始時間：4/30 21:00（日本時間）
受取ポータル：https://haedal.xyz/airdrop

5. MEXCでHAEDALトークンを購入する方法


革新的なアーキテクチャと堅牢なパフォーマンスにより、Haedal ProtocolはSuiエコシステム内の主要なリキッドステーキングソリューションとしての地位を確立しています。多様なDeFiイベントに参加するために資産の流動性を維持しながら、安定した利回りの機会を得たいと考えているユーザーにとって、Haedal Protocolは非常に魅力的で有望なプラットフォームです。

Haedal Protocolが成長し続ける中、世界的に認知された取引プラットフォームであるMEXCとの提携は、その開発を大きく後押ししています。MEXCは、低い取引手数料、高速約定、幅広い資産対応、深い流動性により、世界中の投資家から信頼されています。新興プロジェクトに対する鋭い目と一貫したサポートにより、将来性の高いイノベーションのための理想的なローンチパッドとなっています。

MEXCはHAEDALを現物および先物取引の両方に正式に上場しており、ユーザー様は超低手数料トークンを取引することができます。

MEXCでHAEDALを購入する方法


1) MEXCアプリまたは公式ウェブサイトにアクセスし、ログイン
2) 検索バーに「HAEDAL」と入力し、現物または先物取引ペアを選択
3) 注文タイプ、数量、価格を入力し、取引を完了

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

