GUNZ、ゲームブロックチェーン分野に革新をもたらし、ユーザー体験を向上

2025/7/16MEXC
GUNZ (GUN) は、ドイツのゲームスタジオGunzilla Gamesが開発したレイヤー1ブロックチェーンエコシステムで、AAAゲーム向けの分散型インフラを提供することを目的としています。その第一作目である『Off The Grid (OTG)』は、サイバーパンクをテーマにしたバトルロイヤルゲームで、PS5やXboxなどのプラットフォームで早期アクセスが開始されており、ブロックチェーンゲームをコンソール市場に導入するための重要な突破口となっています。

1. プロジェクトの背景


現在のWeb3ゲーム業界は、2つの大きな課題に直面しています。1つは、ブロックチェーン技術がAAAクラスのゲーム体験と完全に統合されていないこと、もう1つは、従来のWeb2ゲームシステムではプレイヤーがゲーム内資産の使用権しか持たず、仮想経済の閉鎖的な性質がコミュニティのエンゲージメントや資産の流動性を大きく制限していることです。

これらの課題に対処するため、GUNZはトップクラスのゲーム開発とブロックチェーン技術を組み合わせることで、プレイヤーがゲーム内の資産を真に所有し、ゲームプレイ時間を数値化可能なデジタル価値に変換できるエコシステムを構築します。ゲーム開発者による、ゲーム開発者のためのプラットフォームとして、GUNZはスタジオがブロックチェーンのカスタムアーキテクチャに多額の投資を行う必要性を排除します。その代わりに、ホワイトラベルソリューションと容易に統合できるSDKを提供し、あらゆるスタジオがコミュニティ主導の経済モデルをシームレスに立ち上げられるようにします。

2. 主な特徴


資産所有権の革新：GUNZの中心となる要素にはデジタル所有権の画期的な進展があり、プレイヤーはゲーム内資産を真に所有します。すべてのアイテム、スキン、コレクションアイテムはブロックチェーン上に記録され、ユーザーはこれらの資産を自由に取引し、完全にコントロールできるようになります。これは、プレイヤーが制限付きの条件でゲーム内アイテムを「借りる」従来のゲームとは大きく異なります。

プレイヤー主導の経済モデル：GUNZは、プレイヤーがゲームプレイを通じて資産を獲得・蓄積し、それを取引またはリースできる経済を導入しています。これにより、ゲームプレイの時間が実際の価値に変換されます。このモデルはプレイヤーのエンゲージメントを高めるだけでなく、プロのプレイヤーが活躍できるエコシステムを育成し、ゲームプレイそのものが価値を生み出す好循環を作り出します。

セキュリティと透明性：すべてのトランザクションはブロックチェーン上に記録され、所有権や取引履歴は完全に透明で追跡可能です。これにより、不正行為のリスクが大幅に減少します。プレイヤーは自分の資産の価値や真偽を簡単に確認でき、公正で信頼性の高いトランザクションが保証されます。

AAAクラスのパフォーマンス：GUNZはゲーム専用に設計されたブロックチェーンで、優れたパフォーマンスとスケーラビリティを実現し、迅速で安全、かつ低コストなトランザクションを可能にします。『Off The Grid (OTG)』のテスト段階では、1日あたり90万人以上のアクティブユーザーと数百万件のトランザクションをサポートし、大規模なゲーム経済を支える能力を証明しました。

3. トケノミクス


3.1 トークンの概要


トークン名：GUN
総供給量：10,000,000,000 GUN
初期循環供給量：16.05% (6.45 億枚)

3.2 トークンユーティリティ


GUNトークンは、GUNZエコシステム内で2つの役割を果たします。ネイティブ通貨として、すべてのトランザクションのガス代に使用されるだけでなく、バリデータNFTの運用基盤としても機能します。ハードウェアバリデータは取引を検証することでGUN報酬を獲得し、今後のアップグレードにより、バリデータNFTは複数のゲームで報酬を得られるようになります。

ゲーム内において、GUNは『Off The Grid』の基軸通貨として機能します。プレイヤーはGUNを使用して、NFTアイテムの取引やカスタム装備の購入、月額サブスクリプションやバトルパスの支払いを行うほか、HEXのデコードや転売手数料など、さまざまなゲーム内コストをカバーできます。さらに、GUNZエコシステムに対応するゲームが増えるにつれ、GUNのユーティリティも拡張され、モジュール型の設計を通じて多様なゲームの仕組みを支える役割を果たします。

4. MEXCでGUNトークンを購入する方法


Gunzilla Gamesは、多くのGameFiプロジェクトとは異なり、「トークン優先」ではなく「ゲーム優先」のアプローチで市場拡大を進めています。『Off The Grid』は、複雑なトケノミクスに頼るのではなく、ゲーム内資産の所有権を提供することで、従来のゲーマーを惹きつけます。このモデルは、より幅広い従来のゲームユーザーに訴求し、ブロックチェーンゲームの新たな成長機会を生み出す可能性を秘めています。さらに、VR/ARハードウェアの普及が進み、没入型ゲーム体験への需要が高まる中、AAAクラスのグラフィックと分散型資産所有権を備えたGUNZは、ブロックチェーンゲームを主流へと押し上げる原動力となるかもしれません。

このトレンドをいち早く捉え、低い手数料、迅速なトランザクション、幅広い資産の取り扱い、そして高い流動性を武器に、世界中の投資家からの信頼を獲得し続けています。さらに、新興プロジェクトを積極的に支援することで、有望なイノベーションの登竜門としても注目されています。

MEXCは、GUNの現物取引および先物取引の両方で最初に上場したプラットフォームです。以下の手順に従うことで、ユーザー様はMEXCでGUNを低コストで取引することができます。

1）MEXCアプリを開いてログインするか、公式ウェブサイトにアクセスしてください。
2）検索バーにGUNと入力し、GUNの現物または先物取引ペアを選択します。
3）注文タイプを選択し、希望の数量と価格を入力し、取引を完了します。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


