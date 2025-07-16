ライトコイン半減期へのカウントダウン









ライトコインは2011年に発行されました。ビットコインから派生したライトコインの開発チームは、オリジナルのビットコインのソースコードに特定の変更を加えました。この革新により、ライトコインは特定の制限されたBTCネットワークで使用できるようになりました。









ビットコインと比較して、ライトコインはより高速なトランザクションの速度と短いブロック確認時間を提供します。通常、ビットコインの取引が行われると、ブロックが確認されるまでに約10分かかります。しかし、ライトコインネットワークでは、ブロックの確認にはわずか2.5分しかかかりません。









ライトコインとビットコインは異なるマイニングアルゴリズムを利用しています。ライトコインはScryptハッシュ関数を使用し、ビットコインはSHA-256ハッシュ関数を使用します。SHA-256アルゴリズムの単純さにより、GPUマイナー、FPGAマイナー、ASICマイナーがBitcoin領域で支配的になりました。マイニングファームやマイニングプールはビットコインのマイニング領域を完全に独占し、個人ユーザーがビットコインをマイニングすることを困難にしています。





ライトコインの創設者であるCharlie Lee氏は、ビットコインの中央集権化されたマイニング行動は個人ユーザーにとって不公平であると考えています。これにより、安価なハードウェアを使って特定の組織や機関がビットコインネットワーク全体を支配する可能性があります。これは、ビットコイン独自の意図である分散化された性質に反するものです。そのため、彼はライトコインにScryptアルゴリズムを導入しました。Scryptアルゴリズムの実装により、マイニングには高いCPU性能と大量のメモリ空間が必要となります。これにより、マイニングのコストが大幅に増加し、マイニングファームやプールが安価にライトコインをマイニングすることを困難にします。その結果、ライトコインはビットコインよりも公平であると考えられています。









ビットコインとライトコインの両方とも限られた循環供給量を持っています。ビットコインの利用可能な供給量は2,100万であり、ライトコインの利用可能な供給量は8,400万であり、これはビットコインの4倍以上です。













ビットコインと同様に、ライトコインも4年ごとに半減期のイベントが発生します。半減期とは、マイニング報酬を半分に減らすことを指します。つまり、半減期の後は、同じ量のマイニングに対して、マイナーが受け取るトークンの数量が減るということです。ビットコインとライトコインの両方とも、約4年という半減期サイクルを持っています。つまり、約4年ごとに、マイニング報酬が半分に減るということです。









半減期は、いわゆるデフレモードに属します。デフレとは、特定の通貨の総供給量が一定である一方で、発行数量が時間とともに減少する状況を指します。現代の銀行や金融システムでは、ほとんどの政府は通貨供給量が増え続けるインフレモードを採用しています。市場に流通する通貨が増えると、特定の商品の価値は減少する傾向があります。日常生活でこの現象を経験したことがあるかもしれません。若い頃は数セントで買えたものが、今では数ドル必要になっているということです。しかし、ビットコインは2,100万という固定された総供給量と4年ごとの半減期を持つデフレモードを採用しています。ライトコインもビットコインと同様に、8,400万という固定された総供給量と4年ごとの半減期を持つデフレモードを採用しています。デフレモードの利点は、トークンの総供給量を制御し、時間とともにそのトークンの希少性を高めることにあります。供給と需要の単純な原則に基づいて、希少なものはより価値が高くなり、その価格は自然に上昇します。

















(出典: CoinMarketCap)





ライトコインの最初の半減期は、 2015年8月25日 に発生しました。このとき、ライトコインのブロック報酬は 50 LTC から 25 LTC に減少 しました。

この半減期イベントの前には、取引高と価格の顕著な上昇がありました。しかし、半減期イベントが発生した後、市場は弱さを示し、価格の大きな変動が起こりました。市場の熱が落ち着くと、ライトコインの価格は長期間にわたって上下動する局面に入りました。













(出典: CoinMarketCap)





4年後、ネットワークシステムに84万ブロックがコード化された後、2019年 8月5日 に第2回半減期が発生しました。このイベントでは、マイナーの報酬が 25 LTC から 12.5 LTC に減少 しました。これが現在のマイナーの報酬額です。

4年前の半減期イベントと同様に、この半減期イベントは焦点となり、多くの投資家がその発生前にライトコインを保有するようになりました。イベントが終了した後、ライトコインの価格は少なくとも6か月前の水準に戻りました。しかし、ライトコインの取引高は活発になりました。翌年（2021年）の始めには、ライトコインは急激に上昇し、200％以上の増加を記録し、320ドルを超えるピークに達しました。

















(出典: CoinMarketCap)





ライトコインは2023年8月2日に第3回半減期を迎えます。

半減期効果により、ライトコインの価格は第1回と第2回の半減期で好調だったことから、投資家から大きな関心を集めました。その結果、ますます多くの投資家が今後の第3回半減期に注目しています。

第3回半減期まであと1か月未満の期間では、ライトコインの価格はゆっくりと下方調整を示しています。しかし、過去1日で価格の回復傾向と取引高の増加が見られます。









暗号資産市場の発展に伴い、多くの投資家や機関が暗号資産の長期的なポテンシャルに注目するようになりました。これらの資金流入は半減期イベントに影響を与えており、暗号資産への投機や注目度を高めており、参加者の期待値を形成しています。そのため、半減期ナラティブが市場に影響を与えることはよく見られる現象です。

しかし、ライトコイン半減期イベントが市場価値に与える影響は絶対的なルールとして考えるべきではありません。価格変動には多くの要因が寄与しています。半減期はその価格にとって必要条件であると言えますが、唯一の判断材料ではありません。

暗号資産市場にはリスクが伴います。投資は慎重に行うべきです。MEXCerの皆様には、取引について十分に学び、自身のリスク許容度に基づいて投資判断を行うことをお勧めします。取引を楽しみながら、『買い手になるときは自己責任で』の原則に従って合理的な投資を行うことが重要です。







