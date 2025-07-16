Litecoinとは何ですか？ 起源 ライトコインは2011年に発行されました。ビットコインから派生したライトコインの開発チームは、オリジナルのビットコインのソースコードに特定の変更を加えました。この革新により、ライトコインは特定の制限されたBTCネットワークで使用できるようになりました。 高速な取引 ビットコインと比較して、ライトコインはより高速なトランザクションの速度と短いブロック確認時間を提Litecoinとは何ですか？ 起源 ライトコインは2011年に発行されました。ビットコインから派生したライトコインの開発チームは、オリジナルのビットコインのソースコードに特定の変更を加えました。この革新により、ライトコインは特定の制限されたBTCネットワークで使用できるようになりました。 高速な取引 ビットコインと比較して、ライトコインはより高速なトランザクションの速度と短いブロック確認時間を提
学ぶ/市場動向/人気トピック分析/ライトコイン半減期へのカウントダウン

ライトコイン半減期へのカウントダウン

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#初級#業界最新ニュース#初心者#基本概念
ビットコイン
BTC$121,502.14-0.03%
NodeAI
GPU$0.1365-10.07%
Love Earn Enjoy
LEE$1.504-0.59%
ライトコイン
LTC$129.33+11.59%


Litecoinとは何ですか？


起源


ライトコインは2011年に発行されました。ビットコインから派生したライトコインの開発チームは、オリジナルのビットコインのソースコードに特定の変更を加えました。この革新により、ライトコインは特定の制限されたBTCネットワークで使用できるようになりました。

高速な取引


ビットコインと比較して、ライトコインはより高速なトランザクションの速度と短いブロック確認時間を提供します。通常、ビットコインの取引が行われると、ブロックが確認されるまでに約10分かかります。しかし、ライトコインネットワークでは、ブロックの確認にはわずか2.5分しかかかりません。

公平なマイニング


ライトコインとビットコインは異なるマイニングアルゴリズムを利用しています。ライトコインはScryptハッシュ関数を使用し、ビットコインはSHA-256ハッシュ関数を使用します。SHA-256アルゴリズムの単純さにより、GPUマイナー、FPGAマイナー、ASICマイナーがBitcoin領域で支配的になりました。マイニングファームやマイニングプールはビットコインのマイニング領域を完全に独占し、個人ユーザーがビットコインをマイニングすることを困難にしています。

ライトコインの創設者であるCharlie Lee氏は、ビットコインの中央集権化されたマイニング行動は個人ユーザーにとって不公平であると考えています。これにより、安価なハードウェアを使って特定の組織や機関がビットコインネットワーク全体を支配する可能性があります。これは、ビットコイン独自の意図である分散化された性質に反するものです。そのため、彼はライトコインにScryptアルゴリズムを導入しました。Scryptアルゴリズムの実装により、マイニングには高いCPU性能と大量のメモリ空間が必要となります。これにより、マイニングのコストが大幅に増加し、マイニングファームやプールが安価にライトコインをマイニングすることを困難にします。その結果、ライトコインビットコインよりも公平であると考えられています。

トークンの供給量


ビットコインとライトコインの両方とも限られた循環供給量を持っています。ビットコインの利用可能な供給量は2,100万であり、ライトコインの利用可能な供給量は8,400万であり、これはビットコインの4倍以上です。

ライトコイン半減期とは何ですか？


定義


ビットコインと同様に、ライトコインも4年ごとに半減期のイベントが発生します。半減期とは、マイニング報酬を半分に減らすことを指します。つまり、半減期の後は、同じ量のマイニングに対して、マイナーが受け取るトークンの数量が減るということです。ビットコインとライトコインの両方とも、約4年という半減期サイクルを持っています。つまり、約4年ごとに、マイニング報酬が半分に減るということです。

デフレモード


半減期は、いわゆるデフレモードに属します。デフレとは、特定の通貨の総供給量が一定である一方で、発行数量が時間とともに減少する状況を指します。現代の銀行や金融システムでは、ほとんどの政府は通貨供給量が増え続けるインフレモードを採用しています。市場に流通する通貨が増えると、特定の商品の価値は減少する傾向があります。日常生活でこの現象を経験したことがあるかもしれません。若い頃は数セントで買えたものが、今では数ドル必要になっているということです。しかし、ビットコインは2,100万という固定された総供給量と4年ごとの半減期を持つデフレモードを採用しています。ライトコインもビットコインと同様に、8,400万という固定された総供給量と4年ごとの半減期を持つデフレモードを採用しています。デフレモードの利点は、トークンの総供給量を制御し、時間とともにそのトークンの希少性を高めることにあります。供給と需要の単純な原則に基づいて、希少なものはより価値が高くなり、その価格は自然に上昇します。

過去のライトコイン半減期


第1回半減期



(出典: CoinMarketCap)

  • ライトコインの最初の半減期は、2015年8月25日に発生しました。このとき、ライトコインのブロック報酬は50 LTCから25 LTCに減少しました。
  • この半減期イベントの前には、取引高と価格の顕著な上昇がありました。しかし、半減期イベントが発生した後、市場は弱さを示し、価格の大きな変動が起こりました。市場の熱が落ち着くと、ライトコインの価格は長期間にわたって上下動する局面に入りました。

第2回半減期



(出典: CoinMarketCap)

  • 4年後、ネットワークシステムに84万ブロックがコード化された後、2019年8月5日に第2回半減期が発生しました。このイベントでは、マイナーの報酬が25 LTCから12.5 LTCに減少しました。これが現在のマイナーの報酬額です。
  • 4年前の半減期イベントと同様に、この半減期イベントは焦点となり、多くの投資家がその発生前にライトコインを保有するようになりました。イベントが終了した後、ライトコインの価格は少なくとも6か月前の水準に戻りました。しかし、ライトコインの取引高は活発になりました。翌年（2021年）の始めには、ライトコインは急激に上昇し、200％以上の増加を記録し、320ドルを超えるピークに達しました。


第3回半減期



(出典: CoinMarketCap)

  • ライトコインは2023年8月2日に第3回半減期を迎えます。
  • 半減期効果により、ライトコインの価格は第1回と第2回の半減期で好調だったことから、投資家から大きな関心を集めました。その結果、ますます多くの投資家が今後の第3回半減期に注目しています。
  • 第3回半減期まであと1か月未満の期間では、ライトコインの価格はゆっくりと下方調整を示しています。しかし、過去1日で価格の回復傾向と取引高の増加が見られます。

まとめ


  • 暗号資産市場の発展に伴い、多くの投資家や機関が暗号資産の長期的なポテンシャルに注目するようになりました。これらの資金流入は半減期イベントに影響を与えており、暗号資産への投機や注目度を高めており、参加者の期待値を形成しています。そのため、半減期ナラティブが市場に影響を与えることはよく見られる現象です。
  • しかし、ライトコイン半減期イベントが市場価値に与える影響は絶対的なルールとして考えるべきではありません。価格変動には多くの要因が寄与しています。半減期はその価格にとって必要条件であると言えますが、唯一の判断材料ではありません。
  • 暗号資産市場にはリスクが伴います。投資は慎重に行うべきです。MEXCerの皆様には、取引について十分に学び、自身のリスク許容度に基づいて投資判断を行うことをお勧めします。取引を楽しみながら、『買い手になるときは自己責任で』の原則に従って合理的な投資を行うことが重要です。

引用元


Litecoin（LTC）価格・チャート・時価総額 | CoinMarketCap

人気記事

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

関連記事

Telegramボットを一つの記事で理解する

Telegramボットを一つの記事で理解する

世界有数のソーシャルアプリであるTelegramは、8億人以上のユーザーを誇り、毎日250万人以上が新規登録しています。Telegramがユーザーに好まれる理由としては、そのセキュリティの高さと暗号化にあります。Telegramボットはこのプラットフォームの重要な機能であり、多くのグループがサードパーティのボットを使用して自動管理、認証、スパム除去を行なっています。Discordがブロックチェーン

NFTとは?

NFTとは?

NFT とは、一意の識別子と追加の属性を持つトークンの一種です。一意の識別子により、トークンは交換可能ではありません。追加情報は、テキスト、画像、音声、動画ファイルなど、どのような種類のデータでもかまいません。NFTは「Non-Fungible Token」の略で、取替え不可能なトークンを意味します。ビットコインやイーサリアムのような代替可能なトークンとは異なり、NFTは1つ1つがユニークで別個の

分散型金融（DeFi）とは？

分散型金融（DeFi）とは？

2020年、DeFiが盛んになり始め、2021年にはDeFi Summerが市場に火をつけました。2022年には、ロックされた総額は2,194億7,000万ドルという歴史的な高水準に達しました。では、分散型金融とは一体どういうものなのでしょうか？1. 分散型金融（DeFi）とは何か？DeFiとは、Decentralized Financeの略で、スマートコントラクトを通じてブロックチェーンネットワ

分散型レンディングとは？

分散型レンディングとは？

分散型レンディングとは、DEXと同様に、DeFiの重要な構成要素の一つです。2020年のDeFiサマーは、さまざまなDEX間の競争が繰り広げられたことで、流動性競争が引き起こされたのに対し、CompoundレンディングとDEXの統合は、エキサイティングなトレンドの序章と言えるでしょう。1. 分散型レンディングとは？伝統的な金融システムでは、ユーザーは銀行口座を持ち、本人確認を完了する必要があります

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得