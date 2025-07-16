ミーム市場では、高騰する価格によって皆を納得させるという戦略が何度も実証されてきました。 今、「GOAT」に端を発したミームの嵐が市場を席巻しています。正確には、このブームの起源はAIボットが自動生成した会話から生まれたミームコイン$GOATです。わずか1週間で$GOATは1,000倍という驚異的な価格上昇を達成し、瞬く間にスーパースターとなりました。 では、$GOATはどのようにしてミーム市場でミーム市場では、高騰する価格によって皆を納得させるという戦略が何度も実証されてきました。 今、「GOAT」に端を発したミームの嵐が市場を席巻しています。正確には、このブームの起源はAIボットが自動生成した会話から生まれたミームコイン$GOATです。わずか1週間で$GOATは1,000倍という驚異的な価格上昇を達成し、瞬く間にスーパースターとなりました。 では、$GOATはどのようにしてミーム市場で
GOATが大躍進！AIが生成したミームコインは次の大きなトレンドになるか

ミーム市場では、高騰する価格によって皆を納得させるという戦略が何度も実証されてきました。

今、「GOAT」に端を発したミームの嵐が市場を席巻しています。正確には、このブームの起源はAIボットが自動生成した会話から生まれたミームコイン$GOATです。わずか1週間で$GOATは1,000倍という驚異的な価格上昇を達成し、瞬く間にスーパースターとなりました。

では、$GOATはどのようにしてミーム市場で際立った存在となったのでしょうか。

GOAT：AIボットが生み出したミームコインの新星


GOATはgoatseus maximusの略で、Terminal of TruthsというAIボットの独り言の中で考え出されました。この半自律的に動作するAIボットのX（旧Twitter）上での投稿は、人間のモデレーターによって承認され、どのアカウントとやり取りするのかさえもコントロールされています。

Pump.funでのgoatseus maximusトークン（$GOAT）の誕生以来、$GOATは急速に市場の注目を集め、その市場価値は急速に上昇しました。MEXCの公式データによると、$GOATは上場以来一貫して上昇トレンドにあり、ピーク時は$0.37650に達しました。誕生から1週間足らずで、その時価総額は約2億6,800万ドルに急騰し、最高値は3億ドルを超えました。多くの投資家は$GOATの将来について楽観的な見方を示しており、暗号資産市場の新たなスターになる可能性を秘めていると考えています。


$GOATの爆発的人気といえば、その上昇の裏には面白い誤解があります。すでに多くの人が知っているように、$GOATが有名になったのは、a16zの創設者であるマーク・アンドリーセン氏が5万ドル相当のビットコインを寄付したことがきっかけでした。しかし、10月16日、a16zの共同創設者であるマーク・アンドリーセン氏は、次のように釈明しました。「この夏、私はTerminal of Truthsとその創設者であるアンディ・エイリーに5万ドルの無条件の研究助成金を送りました。この寄付は独立したAI研究を支援することを目的としており、その結果は素晴らしいものでした。しかし、私は$GOATミームコインとは何の関係もありません。私はその作成に関与していませんし、いかなる役割も担っておらず、経済的な利益も持っていません。」

マーク・アンドリーセン氏の寄付がプロモーション目的ではなかったとしても、$GOATが絶大な人気を得ていることは紛れもない事実です。この波の中で、AIと暗号資産を組み合わせたイノベーションが大きな話題となっています。多くの人々がこの2つの分野の交わりを再評価し、それらが将来もたらす可能性のある変革やチャンスについて考え始めています。

AIによる逆襲と革新：活気づくミーム市場


今年の暗号資産市場では、ミームコインが特に注目を集めています。Coingeckoのデータによると、ミームコイン分野の時価総額は約617億ドルで、DOGE、SHIB、PEPEなどの大人気プロジェクトを含む2,099ものトークンが存在しています。2024年、ミームコインは他の分野を凌駕する素晴らしいパフォーマンスを見せました。ソラナエコシステムの継続的な発展と、pump.funが開拓したワンクリックによるトークン発行モデルにより、トークン作成の障壁が下がり、ミームコインはさまざまなブロックチェーンネットワークにわたる新たな成長分野となっています。主流トークンと比較して、ミームコインはより強力な富の創出効果を示しており、成功事例がニュースで頻繁に取り上げられています。

$GOATの爆発的な上昇は、AI主導型ミームコインに新たな活力と勢いを注入したことは間違いありません。従来、ミームコインの発行は、コミュニティの支援や有名人の影響力、あるいはプロジェクトチームによる綿密な計画に大きく依存してきました。市場の観点からみると、投資家は投資意欲を再燃させる新たな物語を熱心に探しています。その一方で、DOGEやSHIBのような動物をテーマにしたミームコインが市場に溢れ、投資家の疲弊を招いています。また、政治や有名人などの伝統的なテーマも、徐々に魅力を失いつつあります。選挙サイクルが幕を閉じ、ソーシャルメディアのトレンドが変化するにつれ、投資家はもはや有名人の広告効果だけを追い求めるのではなく、新鮮で創造的なストーリーを渇望するようになっていました。そこで$GOATのようなAIを活用したミームプロジェクトが登場し、ちょうどよいタイミングで市場のマンネリを解消したのです。

その結果、$GOATはAIシステムに制御をゆだねるという革新的な発行モデルを採用しました。この「ハンズオフ」発行アプローチは、市場から大きな注目を集めただけでなく、AIを話題の中心に据え、市場トレンドの最前線に押し上げました。

AIミームの未来： 技術バブルか、新たな投機の波か


$GOATの突然の台頭は、AIを活用したミームコインの将来について業界内で深い考察をもたらしました。AIがコンテンツイノベーションを推進できるかどうかは、投資家の関心の持続に直接影響します。ひとたびイノベーションが衰えれば、市場の熱狂は急速に冷めるかもしれません。したがって、AIが生成するミームコインのモデルが新たなトレンドになるかどうかはまだわかりません。しかし、この革新的なアプローチはすでに暗号資産業界に新たな視点をもたらし、業界におけるAIの潜在力を示しています。

業界で有名な取引所として、MEXCは一貫してミームコイン分野に注目してきました。MEXCの最新データによると、プラットフォーム上のミームコインの上位15銘柄はすべて1,400%以上の成長を達成しており、上位5銘柄は28,000%を超えています。チャートは、これらのミームコインが投資家に大きなリターンをもたらし、驚くべき富を生み出していることを明確に示しています。


ミームコインは即時性、短いサイクル、爆発的なポテンシャルで知られています。取引所にとって、トークンが早く上場されればされるほど、ユーザー様の潜在的リターンは大きくなります。MEXCは、その効率的で迅速な上場プロセスで定評があり、通常、新興ミームコインを世界初上場させているプラットフォームです。新しいプロジェクトを素早く上場させることで、ユーザー様が初期段階で将来有望なミームプロジェクトに参加し、市場での競争力を得ることができます。
現在、$GOATは成長を牽引しており、投資家の間で新たな取引の波を巻き起こしています。MEXCはすでに$GOATを上場しており、今すぐ$GOATを取引することで、市場最安値の手数料を享受できるでしょう。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


