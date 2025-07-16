激動の第1四半期を経て市場が安定を取り戻し始めた矢先、突然発表された政策が世界の投資家に再び衝撃を与えました。ドナルド・トランプ米大統領が「相互関税」に関する大統領令に署名したことで、市場は3日間にわたって大暴落し、米国の株式市場から$11兆以上が消失しました。リスク許容度の高い投資家の選択肢とされる暗号資産市場も、連鎖的な暴落を免れませんでした。この動きは、トランプ大統領による経済ショック療法の激動の第1四半期を経て市場が安定を取り戻し始めた矢先、突然発表された政策が世界の投資家に再び衝撃を与えました。ドナルド・トランプ米大統領が「相互関税」に関する大統領令に署名したことで、市場は3日間にわたって大暴落し、米国の株式市場から$11兆以上が消失しました。リスク許容度の高い投資家の選択肢とされる暗号資産市場も、連鎖的な暴落を免れませんでした。この動きは、トランプ大統領による経済ショック療法の
学ぶ/Learn/厳選コンテンツ/相互関税が引き金...で耐えられるのか

相互関税が引き金に―世界同時株安、暗号資産市場はどこまで耐えられるのか

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#業界最新ニュース
PoP Planet
P$0.13159+48.48%
ソラナ
SOL$219.13-0.70%
Index Cooperative
INDEX$1.03+1.37%
Movement
MOVE$0.1084+1.49%

激動の第1四半期を経て市場が安定を取り戻し始めた矢先、突然発表された政策が世界の投資家に再び衝撃を与えました。ドナルド・トランプ米大統領が「相互関税」に関する大統領令に署名したことで、市場は3日間にわたって大暴落し、米国の株式市場から$11兆以上が消失しました。リスク許容度の高い投資家の選択肢とされる暗号資産市場も、連鎖的な暴落を免れませんでした。この動きは、トランプ大統領による経済ショック療法の影響だとする向きもあれば、新たな経済秩序の幕開けだと捉える見方もあります。

1. トランプ大統領の「薬」発言の真意：米国が相互関税を発動


トランプ大統領が相互関税の大統領令に署名してからわずか1週間で、世界の株式市場は過去50年近くで最も深刻な暴落に見舞われました。ワシントンに戻る途中のインタビューにて、トランプ大統領は株式市場の暴落を「問題を解決するには薬が必要なこともある」と発言。この発言により、市場の広範囲にパニックが広がり、ナスダック100先物はこれを受けて6％以上急落しました。

問題の「薬」とは、米国の新しい貿易戦略「相互関税」政策を指しています。この貿易戦略の転換は、すでに米国製品に高い関税をかけている国に対し、米国も同等かそれ以上の関税を課すというもので、このアプローチは、従来の多国間自由貿易の枠組みからの大きな転換を意味します。政権側はこれを「公正な貿易」を促進するためと説明していますが、エコノミストらは、この政策が世界のサプライチェーン全体に甚大な混乱を引き起こし、国際資本市場に深刻なショックを与える可能性があると警告を鳴らしています。

2. $11兆が3日で消失：史上最悪クラスの暴落


The Kobeissi Letterによると、米国株式市場はわずか44営業日で$11.1兆の価値を失い、これは米国GDPの約38％に相当するとのこと。米国の主要指数はわずか3日間で15％以上の下落を記録し、COVID-19の暴落をも凌ぐものでした。この暴落は、1987年のブラックマンデー暴落を上回る、現代史上最悪の暴落のひとつとなりました。

この暴落は米国にとどまらず、世界各国の市場に波及：

- 日本の日経平均株価は2,500ポイント以上も急落し、先物はサーキットブレーカーが発動。
- 韓国のKOSPIは4.39％下落し、「サイドカー」による取引停止が発生。
- 台湾のTAIEXは寄り付きで10％近い下落、TSMCや鴻海（Foxconn）などが急落。
- ドイツのDAX、英国のFTSEユーロストックス50先物も軒並み急落。
- S&P500先物はサーキットブレーカー警告を発し、下落率が20％に達した場合、市場は取引停止へ。

ヘッジファンドは、特に暗号資産と株式市場は、リーマン・ショックを彷彿とさせるマージンコールの危機に直面しており、金融不安の懸念が高まっています。


3. 暗号資産市場の急落：強制決済額は$8億


リスク許容度の高い投資家の避難所と考えられていた暗号資産市場も、世界的な金融ショックで大打撃を受けています：


世界市場のセンチメントを反映する、恐怖と貪欲指数（Fear & Greed Index）23まで低下し、「極度の恐怖」ゾーンに入りました。わずか24時間で、29万人のトレーダーが強制決済され、その強制決済額は$8.93億を超えました。そのうちの約85%がロングポジションでした。暗号資産セクターは、通常、伝統的な市場に代わるボラティリティの高い市場としてリスク許容度の高い投資家に受け入れられていますが、今回の下落では安全な避難先とはならず、伝統市場と同様に大きなダメージを受けています。


4. 各国の反応：貿易秩序の再編


相互関税は世界各国からさまざまな反応を呼び起こしています：

  • ベトナム、アルゼンチン、イスラエルはすでに米国製品に対する関税撤廃を発表。
  • インドは米国製品に対する関税ゼロに向けた動き。
  • 中国はすぐに米国からの輸入品に34％の報復関税を課すと発表。
  • 欧州連合（EU）も4/9に報復関税を採決する予定。

シンガポールのローレンス・ウォン首相は「ルールに基づくグローバリゼーションと自由貿易の時代は終わり、より恣意的で、保護主義的で、そして危険なフェーズに入った」とコメントしています。

この市場の混乱は、単なる一時的な市場変動にとどまらず、保護主義と地政学的緊張が未来を再形成するという、世界貿易秩序のより根本的な変化を反映しているといえるでしょう。

5. 短期的パニック、長期的チャンス？


短期的には深刻な混乱が続く一方で、潜在的なチャンスが生まれていると見る投資家もいます。BitMEXの共同設立者であるアーサー・ヘイズ（Arthur Hayes）氏は、「債券市場のMOVEボラティリティ指数が140を超えた場合、FRBが再び量的緩和に踏み切る可能性がある」と推測しています。


また、Kalshiの予測市場によると、2025年に米国が景気後退に陥る確率は68％で、ここ数カ月で最も高い水準に達しています。JPモルガンでさえ懸念を表明しており、連邦準備制度理事会（FRB）に次回会合前に金利を引き下げるよう警告を発しています。

暗い見通しとは裏腹に、トップ・トレーダーのユージン・ン（Eugene Ng）氏は、「この不況は適切な戦略を持つ人々にとって一生に一度の資産形成の機会をもたらす」と語り、「まずは生き残ることが鍵だ」とアドバイスしています。一方、Formula Newsの創設者であるヴィダ氏も、これは2008年の危機を彷彿とさせる崩壊ではなく、循環的な調整局面と見ており、同氏は、2026年第1四半期に市場の転換点が来ると予想し、下落局面で徐々にポジションを構築することを推奨しています。

6. まとめ：この嵐をどう乗り越えるか


トランプ大統領の経済理論を支持するにせよ、関税の新たな世界秩序の到来と見るにせよ、はっきりしていることが一つあります。それは、今の市場の動きは、未曾有の不確実性とボラティリティの時代に突入しており、もはや過去の経験だけで理解できるものではなく、投資家は「新たな常識」への適応が求められていることです。

こうした不確実な環境では、リスク管理を理解し、ボラティリティに直面しても冷静でいることが鍵となるでしょう。資本は新たな拠り所を必要としており、嵐を乗り切ることができる者こそ、次のステージへと進むことができるのです。金融情勢が変化する中、嵐を乗り切るためのツールを備えたプラットフォームが不可欠です。

世界をリードする暗号資産取引所であるMEXCは、迅速なトークン上場と深い流動性、そして包括的なリスク管理ツールを提供しています。経験豊富なトレーダーから、これから始める初心者トレーダーまで、MEXCは次の転換点に備え、準備を怠らないためのリソースとツールを提供し、常に市場の一歩先を目指しています。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


人気記事

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

関連記事

BINANCELIFE（币安人生）とは？インターネット・ミームから暗号資産トレンドへ

BINANCELIFE（币安人生）とは？インターネット・ミームから暗号資産トレンドへ

TL;DR1）マイルストーンの達成：BINANCELIFE（币安人生）は、Binanceに初めて上場した中国発ミームコインとなり、市場の常識を打ち破りました。2）爆発的な成長：ローンチからわずか3日で、BINANCELIFEの時価総額はゼロから$3億に急騰し、Binance Alpha上場後わずか1時間で2,000%上昇しました。3）文化的現象：「Apple vs. Android」ミームから生ま

Recallとは？分散型AIスキルマーケットの3つの主要メカニズムを簡単解説

Recallとは？分散型AIスキルマーケットの3つの主要メカニズムを簡単解説

要約Recallは分散型の市場メカニズムを活用し、少数の大手テック企業に委ねるのではなく、コミュニティ自身が必要とされるAIスキルを決定できる仕組みを提供します。プラットフォームのネイティブ資産であるRECALLトークンは、マーケットの創出、AI製品の支援、報酬の獲得、ネットワークガバナンスへの参加に使用されます。ユーザーは、AI分野の予測市場と同様に、質の高いAI製品を特定して支援することで報酬

USDfとは？Falcon Financeの革新的ステーブルコインメカニズムのクイックガイド

USDfとは？Falcon Financeの革新的ステーブルコインメカニズムのクイックガイド

TL;DRUSDfはイーサリアム上に構築された超過担保型の合成ドルで、現在の流通供給量は約18.99億枚、暗号資産市場でのランキングは202位です。USDfはステーブルコインおよび非ステーブルコイン資産を担保としてサポートし、システムの安全性を確保するために動的な担保率を採用しています。USDfは、ユーザーのリスク選好に応じるために、クラシック型とイノベーティブ型の2種類の発行メカニズムを採用して

Espressoとは？100ノードで分断されたブロックチェーン世界を再結合する

Espressoとは？100ノードで分断されたブロックチェーン世界を再結合する

要約1) Espressoは分散型BFTコンセンサスを採用し、接続されたすべてのブロックチェーンに対して6秒以内の高速なトランザクション確認を実現します。2) グローバルな確認レイヤーとして、異なるチェーン同士が相互の検証済み状態をリアルタイムで参照でき、真のクロスチェーン・コンポーザビリティを可能にします。3) Arbitrum、OP Stack、Polygon CDKを含む主要なロールアップ・

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得