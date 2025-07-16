ジブリ風トレンドが業界を席巻：BNBチェーンが台風の目に









近頃、SNSを賑わせている最もホットな話題の1つが「ジブリ」です。主要なプラットフォーム全体で、スタジオジブリ作品を模したミーム調の画像が急速に拡散され、宮崎駿監督が築いたこの愛されるアニメ美学に新たな命と注目が吹き込まれました。このブームは、ジブリの時代を超えたアニメーションスタイルへの再評価を促しただけでなく、暗号資産市場にも波及しました。









ジブリスタイルとは、日本を代表するアニメーション制作会社「スタジオジブリ」に特有の、視覚的かつ感情的な表現のことを指します。『千と千尋の神隠し』や『となりのトトロ』といった名作で知られるジブリは、その心に響く物語と芸術性の高さで世界的な評価を得てきました。これらの作品は、世代を超えて愛され続ける不朽の名作です。









このトレンドの発端となったのは、GPT-4oの新機能でした。画像から画像を生成できる機能がチャットインターフェースで利用可能になり、ユーザーは任意の写真をアップロードして「ジブリ風にして」といった簡単なプロンプトでジブリ風イラストを生成できるようになりました。この強力なツールによって、ジブリスタイルは再び注目を集めることになりました。





最初はこのアップデートもあまり話題になりませんでしたが、SNSインフルエンサーがジブリ風のポートレートを投稿し始めると、一気にトレンドが加速しました。そして、テスラCEOのイーロン・マスク氏が自身のジブリ風画像を公開したことで、このトレンドは一気に爆発的な拡がりを見せました。













SNS上での盛り上がりを背景に、ジブリブームは暗号資産市場にも波及し、ジブリをテーマにしたミームコインが次々に登場しました。その中でも特に注目を集めたのが、 ソラナ チェーン上にローンチされた *URLS-GHIBLI_USDT* というトークンです。インフルエンサーによる話題性とバイラル効果を背景に、このトークンは1日足らずで100倍以上に急騰し、多くの投資家の注目を集めました。 *URLS-GHIBLI_USDT*





ソラナ版に加えて、BNBチェーン上にもジブリトークンが登場しました。チェーンこそ異なるものの、両トークンはジブリ風の美学とメディア露出の恩恵を受けて成長しました。ジブリブームが加速するにつれ、BNBチェーン上の取引高も急増し、トレンドがさらに拡大しました。





このジブリブームの成功は、GhinliCZ、Ghibli Elon、Ghiblificationといった少なくとも20種類以上のジブリ系ミームコインの誕生にもつながりました。これらのトークンの価格やパフォーマンスには差がありますが、いずれもジブリ人気の波に乗って一定の注目を集めています。









BNBチェーンにおけるミームコインの動きは急速に拡大しています。Artemisのデータによると、1月25日以降、BNBチェーンの取引高はソラナと肩を並べる水準で推移しており、両者が日ごとに首位を入れ替える状況が続いています。









Binance創設者であるCZ（チャンポン・ジャオ）氏は当初、「Happy Trading」のような小規模なミームトレンドを支援していましたが、現在では複数の手段を駆使してDEX全体の市場センチメントを操作するまでに至り、BNBチェーンはミームコインの分野において目に見える形で成熟を遂げています。





2月には、BNBチェーンチームがFour.memeのプロモーション動画をリリースし、テスト用トークンを紹介。CZ氏はそれに「Happy Trading」というコメントを添えて投稿しました。本人は投稿の影響を控えめに語っていましたが、FOMO（取り残される恐怖）が市場に広がりました。その週にFour.meme上でローンチされたトークンは10個だけでしたが、BNBチェーン上のDEX取引高は一時的に3倍に膨れ上がりました。









この「Broccoli」事件から得られた教訓は明確です。ミームコインには、単なる話題性だけでなく、構造と戦略的方向性が必要なのです。この反省を踏まえ、BNBチェーンは有望なミームプロジェクトへの流動性支援を開始し、第2回の流動性ラウンドを実施しました。また3月には、悪質なMEV抽出やその他のシステム的課題に対応するため、Pascalハードフォークのテストも始まりました。





これらの取り組みは「Mubarak」ミームトレンドで実を結びました。CZ氏が「Mubarak」と投稿したことで、中東風の新たなミームブームが始まりました。 *URLS-MUBARAK_USDT* の取引高が急増し、それ以降BNBチェーンは主要ブロックチェーンの中で日次取引高トップの座を獲得しました。Four.memeも再び活性化しました。





さらに重要なのは、ミームトレンドがもはやCZ氏主導ではなくなりつつあるということです。BNBチェーン上のミームトークンは自律性を持ち始めており、手描き風スタイルの *URLS-BUBB_USDT* のような新しい形式も登場しています。これは、BNBチェーンにおけるミームコインエコシステムが、より成熟し、多様化し、自律的に発展しつつある新たな段階に入ったことを意味しています。









MEXCは最近、CEX（中央集権型取引所）とDEX（分散型取引所）の機能を融合させた業界初のハイブリッド製品「DEX+ 」をローンチしました。これにより、1つのプラットフォームからオンチェーンとオフチェーンの両方でシームレスに取引できるようになりました。現在はソラナとBNBチェーンに対応しており、今後さらに対応エコシステムが拡大する予定です。





DEX+ は、新興プロジェクトへの投資において、トランザクションコストと時間コストの両方を削減しつつ、投資家に優位性を提供します。MEXCの高速上場メカニズムにより、トレンドトークンへの早期アクセスが可能になり、最適化されたシステムによって低手数料・高流動性が確保され、より安定かつ手頃な取引体験が実現されています。





MEXCはその革新性と「ユーザー様を第一に」の姿勢により、他とは一線を画しています。ジブリ系ミームトークンへの投資を検討している方も、その他の有望な暗号資産プロジェクトに注目している方も、MEXCは信頼性が高く、効率的で使いやすいプラットフォームを提供します。





