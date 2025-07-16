近頃、SNSを賑わせている最もホットな話題の1つが「ジブリ」です。主要なプラットフォーム全体で、スタジオジブリ作品を模したミーム調の画像が急速に拡散され、宮崎駿監督が築いたこの愛されるアニメ美学に新たな命と注目が吹き込まれました。このブームは、ジブリの時代を超えたアニメーションスタイルへの再評価を促しただけでなく、暗号資産市場にも波及しました。 1. ジブリとは？ ジブリスタイルとは、日本を代表す近頃、SNSを賑わせている最もホットな話題の1つが「ジブリ」です。主要なプラットフォーム全体で、スタジオジブリ作品を模したミーム調の画像が急速に拡散され、宮崎駿監督が築いたこの愛されるアニメ美学に新たな命と注目が吹き込まれました。このブームは、ジブリの時代を超えたアニメーションスタイルへの再評価を促しただけでなく、暗号資産市場にも波及しました。 1. ジブリとは？ ジブリスタイルとは、日本を代表す
ジブリ風トレンドが業界を席巻：BNBチェーンが台風の目に

2025/7/16
近頃、SNSを賑わせている最もホットな話題の1つが「ジブリ」です。主要なプラットフォーム全体で、スタジオジブリ作品を模したミーム調の画像が急速に拡散され、宮崎駿監督が築いたこの愛されるアニメ美学に新たな命と注目が吹き込まれました。このブームは、ジブリの時代を超えたアニメーションスタイルへの再評価を促しただけでなく、暗号資産市場にも波及しました。

1. ジブリとは？


ジブリスタイルとは、日本を代表するアニメーション制作会社「スタジオジブリ」に特有の、視覚的かつ感情的な表現のことを指します。『千と千尋の神隠し』や『となりのトトロ』といった名作で知られるジブリは、その心に響く物語と芸術性の高さで世界的な評価を得てきました。これらの作品は、世代を超えて愛され続ける不朽の名作です。

2. GPT-4oの新機能：ジブリブームの引き金


このトレンドの発端となったのは、GPT-4oの新機能でした。画像から画像を生成できる機能がチャットインターフェースで利用可能になり、ユーザーは任意の写真をアップロードして「ジブリ風にして」といった簡単なプロンプトでジブリ風イラストを生成できるようになりました。この強力なツールによって、ジブリスタイルは再び注目を集めることになりました。

最初はこのアップデートもあまり話題になりませんでしたが、SNSインフルエンサーがジブリ風のポートレートを投稿し始めると、一気にトレンドが加速しました。そして、テスラCEOのイーロン・マスク氏が自身のジブリ風画像を公開したことで、このトレンドは一気に爆発的な拡がりを見せました。


3. Ghibliトークンの台頭：バイラルなミームコイン現象


SNS上での盛り上がりを背景に、ジブリブームは暗号資産市場にも波及し、ジブリをテーマにしたミームコインが次々に登場しました。その中でも特に注目を集めたのが、ソラナチェーン上にローンチされた *URLS-GHIBLI_USDT*というトークンです。インフルエンサーによる話題性とバイラル効果を背景に、このトークンは1日足らずで100倍以上に急騰し、多くの投資家の注目を集めました。

ソラナ版に加えて、BNBチェーン上にもジブリトークンが登場しました。チェーンこそ異なるものの、両トークンはジブリ風の美学とメディア露出の恩恵を受けて成長しました。ジブリブームが加速するにつれ、BNBチェーン上の取引高も急増し、トレンドがさらに拡大しました。


このジブリブームの成功は、GhinliCZ、Ghibli Elon、Ghiblificationといった少なくとも20種類以上のジブリ系ミームコインの誕生にもつながりました。これらのトークンの価格やパフォーマンスには差がありますが、いずれもジブリ人気の波に乗って一定の注目を集めています。

4. BNBチェーン上のミームコインブーム：黎明期から成熟したエコシステムへ


BNBチェーンにおけるミームコインの動きは急速に拡大しています。Artemisのデータによると、1月25日以降、BNBチェーンの取引高はソラナと肩を並べる水準で推移しており、両者が日ごとに首位を入れ替える状況が続いています。



Binance創設者であるCZ（チャンポン・ジャオ）氏は当初、「Happy Trading」のような小規模なミームトレンドを支援していましたが、現在では複数の手段を駆使してDEX全体の市場センチメントを操作するまでに至り、BNBチェーンはミームコインの分野において目に見える形で成熟を遂げています。

2月には、BNBチェーンチームがFour.memeのプロモーション動画をリリースし、テスト用トークンを紹介。CZ氏はそれに「Happy Trading」というコメントを添えて投稿しました。本人は投稿の影響を控えめに語っていましたが、FOMO（取り残される恐怖）が市場に広がりました。その週にFour.meme上でローンチされたトークンは10個だけでしたが、BNBチェーン上のDEX取引高は一時的に3倍に膨れ上がりました。

その後CZ氏は、ペットに関するミームコインへの関心を示すツイートを投稿。「Broccoli」という愛犬の名前を公開すると、コミュニティは一斉に「Broccoli」関連のトークンを作成しました。しかし公式プロジェクトは存在せず、似たような名前のトークンが乱立したことで、投資家の関心が分散し、明確なリーダー的存在は現れませんでした。

この「Broccoli」事件から得られた教訓は明確です。ミームコインには、単なる話題性だけでなく、構造と戦略的方向性が必要なのです。この反省を踏まえ、BNBチェーンは有望なミームプロジェクトへの流動性支援を開始し、第2回の流動性ラウンドを実施しました。また3月には、悪質なMEV抽出やその他のシステム的課題に対応するため、Pascalハードフォークのテストも始まりました。

これらの取り組みは「Mubarak」ミームトレンドで実を結びました。CZ氏が「Mubarak」と投稿したことで、中東風の新たなミームブームが始まりました。 *URLS-MUBARAK_USDT* の取引高が急増し、それ以降BNBチェーンは主要ブロックチェーンの中で日次取引高トップの座を獲得しました。Four.memeも再び活性化しました。

さらに重要なのは、ミームトレンドがもはやCZ氏主導ではなくなりつつあるということです。BNBチェーン上のミームトークンは自律性を持ち始めており、手描き風スタイルの *URLS-BUBB_USDT* のような新しい形式も登場しています。これは、BNBチェーンにおけるミームコインエコシステムが、より成熟し、多様化し、自律的に発展しつつある新たな段階に入ったことを意味しています。

5. 投資家にとっての最適解：MEXC取引所


MEXCは最近、CEX（中央集権型取引所）とDEX（分散型取引所）の機能を融合させた業界初のハイブリッド製品「DEX+ 」をローンチしました。これにより、1つのプラットフォームからオンチェーンとオフチェーンの両方でシームレスに取引できるようになりました。現在はソラナとBNBチェーンに対応しており、今後さらに対応エコシステムが拡大する予定です。

DEX+ は、新興プロジェクトへの投資において、トランザクションコストと時間コストの両方を削減しつつ、投資家に優位性を提供します。MEXCの高速上場メカニズムにより、トレンドトークンへの早期アクセスが可能になり、最適化されたシステムによって低手数料・高流動性が確保され、より安定かつ手頃な取引体験が実現されています。

MEXCはその革新性と「ユーザー様を第一に」の姿勢により、他とは一線を画しています。ジブリ系ミームトークンへの投資を検討している方も、その他の有望な暗号資産プロジェクトに注目している方も、MEXCは信頼性が高く、効率的で使いやすいプラットフォームを提供します。

免責事項：暗号資産取引にはリスクが伴います。本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。




人気記事

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

関連記事

BINANCELIFE（币安人生）とは？インターネット・ミームから暗号資産トレンドへ

BINANCELIFE（币安人生）とは？インターネット・ミームから暗号資産トレンドへ

TL;DR1）マイルストーンの達成：BINANCELIFE（币安人生）は、Binanceに初めて上場した中国発ミームコインとなり、市場の常識を打ち破りました。2）爆発的な成長：ローンチからわずか3日で、BINANCELIFEの時価総額はゼロから$3億に急騰し、Binance Alpha上場後わずか1時間で2,000%上昇しました。3）文化的現象：「Apple vs. Android」ミームから生ま

Recallとは？分散型AIスキルマーケットの3つの主要メカニズムを簡単解説

Recallとは？分散型AIスキルマーケットの3つの主要メカニズムを簡単解説

要約Recallは分散型の市場メカニズムを活用し、少数の大手テック企業に委ねるのではなく、コミュニティ自身が必要とされるAIスキルを決定できる仕組みを提供します。プラットフォームのネイティブ資産であるRECALLトークンは、マーケットの創出、AI製品の支援、報酬の獲得、ネットワークガバナンスへの参加に使用されます。ユーザーは、AI分野の予測市場と同様に、質の高いAI製品を特定して支援することで報酬

USDfとは？Falcon Financeの革新的ステーブルコインメカニズムのクイックガイド

USDfとは？Falcon Financeの革新的ステーブルコインメカニズムのクイックガイド

TL;DRUSDfはイーサリアム上に構築された超過担保型の合成ドルで、現在の流通供給量は約18.99億枚、暗号資産市場でのランキングは202位です。USDfはステーブルコインおよび非ステーブルコイン資産を担保としてサポートし、システムの安全性を確保するために動的な担保率を採用しています。USDfは、ユーザーのリスク選好に応じるために、クラシック型とイノベーティブ型の2種類の発行メカニズムを採用して

Espressoとは？100ノードで分断されたブロックチェーン世界を再結合する

Espressoとは？100ノードで分断されたブロックチェーン世界を再結合する

要約1) Espressoは分散型BFTコンセンサスを採用し、接続されたすべてのブロックチェーンに対して6秒以内の高速なトランザクション確認を実現します。2) グローバルな確認レイヤーとして、異なるチェーン同士が相互の検証済み状態をリアルタイムで参照でき、真のクロスチェーン・コンポーザビリティを可能にします。3) Arbitrum、OP Stack、Polygon CDKを含む主要なロールアップ・

