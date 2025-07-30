Elympicsの始め方 - 新たなエンターテインメント時代の構築

重要ポイント： 1) Elympics はエンターテインメントのインフラであり、ブランドやIPと、スーパーアプリやソーシャルプラットフォーム上の Play2Win ミニゲームをつなぐ架け橋です。 2) Elympics SDKを使用することで、開発者はスキルベースのゲームを構築できます。リアルタイム同期、スキルベースのマッチメイキング、ロビー管理、サーバーホスティング、自動スケーリングなど、eスポ重要ポイント： 1) Elympics はエンターテインメントのインフラであり、ブランドやIPと、スーパーアプリやソーシャルプラットフォーム上の Play2Win ミニゲームをつなぐ架け橋です。 2) Elympics SDKを使用することで、開発者はスキルベースのゲームを構築できます。リアルタイム同期、スキルベースのマッチメイキング、ロビー管理、サーバーホスティング、自動スケーリングなど、eスポ
重要ポイント：


1) Elympics はエンターテインメントのインフラであり、ブランドやIPと、スーパーアプリやソーシャルプラットフォーム上の Play2Win ミニゲームをつなぐ架け橋です。
2) Elympics SDKを使用することで、開発者はスキルベースのゲームを構築できます。リアルタイム同期、スキルベースのマッチメイキング、ロビー管理、サーバーホスティング、自動スケーリングなど、eスポーツの主要機能を取り入れつつ、事前にブロックチェーンの知識がなくても開発可能です。
3) プレイヤーは試合に勝利することでトークン報酬を獲得でき、無料マッチ、有料チャレンジ、公式トーナメントなど複数の形式をサポートするエコシステム内で、真のPlay2Winメカニズムを実現しています。
4) トケノミクスはプレイヤーと開発者の利益をバランスよく調整するよう設計されており、参加費、トークン分配メカニズム、開発者収益分配を通じて持続可能なエコシステムを構築しています。
5) Elympicsは、マルチプラットフォーム対応のエンターテインメントインフラに特化した世界最大のWeb3ネットワークの構築を目指しており、将来的にはノード・ゲーム・ローンチパッドなどを含む分散型ゲームホスティングネットワークを実現するエージェンティック・ゲーミングの導入を計画しています。

1. Elympicsとは?


Elympicsの本質は、ブロックチェーンベースかつスキルベースのミニゲームを開発できるSDKおよびインフラレイヤーですが、その野望は単なるゲーム開発ツールにとどまりません。Elympicsは、IPや消費者向けブランドをオンチェーンの世界へ導くことにより、トークンの発行、ウォレットの管理、多くのユーザーにとって難解な従来のブロックチェーンUXを必要とせずに、エンターテインメントの基盤レイヤーとなることを目指しています。

このインフラは、以下をサポートするよう設計されています：
  • IPやブランドのWeb3へのシームレスなオンボーディング
  • 実力とスキルに基づいて報酬が得られるスキルベースのPvPゲーム
  • Telegram、Coinbase Walletをはじめ、今後は他のソーシャルアプリにも対応予定のマルチプラットフォーム展開
  • オンチェーンで決済されるトークンベースの賞金プール


1.1 IPとブランドをオンチェーンゲームへ導く


ソーシャルを中心とした消費者エンゲージメントの時代において、デジタルファンダムが主流となりつつある中、エンターテインメントIPはWeb3に参入する新たな方法を積極的に模索しています。Elympicsは、これらのブランドがトークンを発行したり、チームに高度な技術的専門知識を必要としたりすることなく、ブロックチェーンベースのゲームと統合する手段を提供します。

たとえば、Pudgy Penguinsのような有名プロジェクトは、Web3に限定されないソーシャル環境を基盤としたカジュアルなスキルゲームを通じて、すでにこのようなモデルに取り組み始めています。

IPにとって、これによりブランドを活用したトーナメント、期間限定のミニゲームイベント、コミュニティリーダーボードなど、新たな収益化手段が開かれつつも、ブランドやIPの一貫性をしっかり維持できます。


1.2 Play2Winの紹介


Elympicsの中核的な差別化要素のひとつが、独自のPlay2Winモデルです。持続不可能なトークン発行やボットによる悪用などの問題を抱えがちなPlay-to-Earnゲームとは異なり、Play2Winは競技としての公平性と持続可能な経済設計に重点を置いています。

このモデルの仕組みは以下の通りです：
  • プレイヤーはゲームに参加する際、ELP（Elympicsのネイティブトークン）でエントリー手数料を支払います
  • 勝者はプールされた賞金ファンドから報酬を受け取ります
  • 各エントリー手数料の一部は、開発者、トーナメント主催者、プロトコル、その他関係者に分配されます
この収益分配フレームワークにより、インフレ型の報酬や投機的な熱狂に依存せず、関係者全体のインセンティブが一致したエコシステムが実現されています。


1.3 簡単なユーザーオンボーディング


プレイヤーにとっての主な革新のひとつは、ウォレットの抽象化です。Elympicsは、Telegramなどの既存ソーシャルアカウントを通じてゲームに参加できるようにし、Apple PayGoogle Pay などの馴染みのある決済手段でエコシステムへの参加費を支払えるようにすることで、参入障壁を大幅に下げています。

一度ゲームに参加すれば、賞金は法定通貨またはステーブルコインで受け取ることができ、ユーザー体験をシンプルに保ちながらも、コアとなる取引レイヤーはオンチェーンに維持されます。こうした摩擦のないオンボーディング体験は、より広範なモバイルゲーマーやカジュアルゲーマー層にリーチし、新しいエンターテインメントエコシステムの中核となるために不可欠です。

2. Elympicsの主要製品と特徴


機能モジュール
説明
Gameplay SDK

開発で最も一般的に使われるコアモジュール。Unityネイティブのフレームワークとツールキットで、最小限の開発負荷で安全かつ競争力のあるゲーム構築を支援します。
Lobby & Matchmaking System
プレイヤーメニューを管理し、ソーシャルマッチメイキングと自動マッチングの両方をサポート。ゲームルールを学習し、機械学習を活用してより魅力的なマッチ体験を提供します。
PlayPad SDK Authentication
ブラウザ、Telegram、スタンドアロンアプリなど、どの環境でも使えるシンプルで安全なプレイヤー認証を提供。認証を抽象化し、ゲーム開発に集中できるようにします。
Cloud Deployment & Hosting
メンテナンス不要のフルマネージドなグローバルホスティングソリューション。ビルドホスティング、オンデマンドのマッチサーバー、世界中のプレイヤーをサポートするスケーラブルな環境を含みます。
Web3 Monetization Features
EVMおよびTON上で構築された競争型スマートコントラクトによるプレイヤー報酬と収益化を可能にします。組み込みテンプレートの利用やカスタム分散型トーナメントコントラクトの統合により、迅速にオンチェーン競技を実現。
Telegram Bot Integration
ゲームを直接Telegramに展開し、カスタムボットを生成。Telegramコミュニティ内でのプレイヤー維持率、認知度、エンゲージメント向上を支援します。
External API Access
シンプルなHTTPフックを使い、プレイヤー進行管理や試合結果同期などのカスタムバックエンド機能を実装可能です。
Dynamic Leaderboard System
非同期プレイモードでも公平な競争を保証。Elympicsのオーソリティサーバーアーキテクチャ上に構築され、安全で信頼性の高い結果を提供します。
Honor Points System
プレイヤーと開発者の参加・継続を促すポイント＆名誉システム。競争的かつ健全なエコシステムを育成します。
PlayPad
ゲームビルドと連携するフロントエンドインターフェース。ユーザー認証とトーナメント参加を管理し、Elympics Cloudへの展開時に自動で有効化されます。
Player Dashboard
プレイヤーはElympicsエコシステム内のすべてのゲーム（自分のゲームも含む）を閲覧し、ID管理や個人アカウント設定を行えます。
Developer Console
ゲーム設定の構成、サーバークラスターの選択、マッチメイキングロジックの設定を行い、ローンチ準備を支援します。
CLI Tool
コマンドライン環境を好む方や、展開・管理タスクの自動化が必要な方のための専用CLIツールが提供されています。

3. オンチェーンマッチと報酬メカニズム


Elympics は、オンチェーンの試合結果と勝者への報酬分配を組み合わせることで、ブロックチェーンとマルチプレイヤー競技ゲームを融合させ、安全なブロックチェーンベースの経済圏を創出しています。

オンチェーンの試合結果とは、すべての公式試合結果がブロックチェーン上に記録されることを意味し、以下の環境を実現します：
  • プレイヤーが自身の成績を改ざんできない
  • すべての試合結果が公開され、検証可能である
  • コミュニティによる審判や分散型監査が可能になる

これに加えて、Elympics はゼロサムゲームモデルをサポートしています。2人のプレイヤー間の試合では、勝者が報酬を受け取り、敗者は「エントリー手数料」または「ステーキング」として一定量のトークンを支払います。これは、公平なeスポーツの対決に似ており、勝者は名誉だけでなく実際の収益も得ることができます。また、無料で参加できるフリートゥプレイのマッチも用意されており、連勝を重ねることでランキングポイントを獲得し、リーダーボードでの報酬やトップへの着実な昇進が可能です。

4. Elympics トケノミクス（ELP）


Elympicsエコシステム内のすべてのやり取りは、エコシステムのネイティブユーティリティトークンである ELP を中心に回っています。ELPは以下のような複数の役割を担います：

1) プロトコル上のあらゆるインタラクションから価値を引き出し、エコシステム参加者間の価値循環を促進します。
2) ゲーム開発者やノードオペレーターなど、主要参加者向けに ELPによるトークンゲートアクセスを提供し、Elympicsネットワークの主要機能へのアクセスを管理します。
3) ELPをステーキングすることで、報酬キャンペーンへのトークンゲートアクセスが可能となります。ステーク量が多く、ロック期間が長いほど、ステーカーに対する機会が増加します。
4) プロトコル手数料の一部はELPのトークン買い戻しに充てられ、長期的な価値を支えます。
5) プレイヤーはELPをロックすることで、トランザクション承認を待たずに即座にマッチに参加できます。
6) プレイヤーはELPトークンをバーンすることで、プレミアム機能（例：レビューリクエスト）を利用可能です。
7) ゲームはネットワークセキュリティのレンタルやゲーム運営のためにELPをロックすることが求められます。

このように、ELPは単なる投機対象ではなく、エコシステムの活動や利用に価値を固定させることで、ゲームプレイメカニクスに直接組み込まれています。


4.1 ELP トークン配分


  • 総供給量：3,500,000,000 ELP
  • TGE時の循環供給量： 24.60%
  • フルトークンリリース：30か月かけて総供給量に到達
配分カテゴリ
割合
説明
コア貢献者
14%
Elympicsプロトコルの開発、成長、長期的成功を牽引するコアビルダーおよびビジョナリーに割り当てられます。
初期支援者
11%
プロジェクト初期段階で重要な資金提供と支援を行った信頼されたパートナーおよび投資家に割り当てられます。
戦略ラウンド
12%
Elympicsの長期ビジョンおよびエコシステム目標に合致した戦略的パートナーおよび投資家に割り当てられます。
コミュニティセール＆エアドロップ
4.5%
初期コミュニティ参加者への報酬やネットワーク全体の初期トークン配布を支援するために使用されます。
IDO
1.5%
専用ローンチパッドでのTGE前トークンプレセール参加者向けに確保されています。
流動性
10%
主要取引所での活発な取引、スリッページの軽減、リスティングおよび市場の深さをサポートします。
エコシステム＆ネットワーク成長
28%
開発者インセンティブ、マーケティングキャンペーン、ユーザー報酬プログラム、プロトコル全体の普及促進に充てられます。
リザーブ
19%
今後の戦略的機会、製品開発、技術革新、プロトコルの長期的持続可能性のために確保されています。


4.2 ELPトークンのアンロックスケジュール


配分カテゴリ
クリフ期間（月）
ベスティング期間（月）
TGE アンロック率 (%)
配分割合 (%)
コア貢献者
6
24
0%
14%
初期支援者
4
12
20%
11%
戦略ラウンド
3
6
20%
12%
コミュニティセール＆エアドロップ
0
3
30%
4.5%
IDO
0
3
40%
1.5%
エコシステム＆ネットワーク成長
0
30
5%
28%
流動性
0
0
100%
10%
リザーブ
0
24
35%
19%


4.3 ELP トークンユーティリティ



ユースケース
説明
ゲームアクセス
開発者はElympicsインフラへアクセスし、ゲームを収益化するために一定量のELPをロックする必要があります。
ノード運用
ノードオペレーターはマッチのホスティングや検証のためにELPをステーキングし、その見返りとして報酬を得ることができます。
ゲームプレイ検証
ELPはオラクルを通じて試合結果の検証やリプレイレビューの開始に使用できます。これらの一部のアクションにはトークンのバーンが伴う場合があります。
プレミアム機能
ELPをロックすることで、迅速なマッチメイキング、豪華賞金プール、マッチ優先度に影響する評判スコアの向上など、特権的な機能が解放されます。
ステーキング＆エアドロップ
ユーザーはELPをバルト（vault）にステークし、ゲームやプロトコル、エコシステムパートナーが実施するトークンエアドロップに参加できます。
収益買い戻し
プロトコルの財務はプラットフォーム収益を用いて市場からELPを買い戻し、トークン価値の安定化を図ります。
ガバナンス
ELP保有者はプロトコルのアップグレード、コミュニティ提案、エコシステム基金の配分に関して投票権を持ちます。
トークンゲートデータアクセス

AIツール、ライブストリームプラットフォーム、第三者サービス向けなどのリアルタイムゲームプレイデータへのアクセスには、ELPの保有または消費が必要です。

5. Elympics SDKによる開発者支援


Elympicsエコシステムにおける開発の中核は、Elympics SDK です。このSDKは、開発者に包括的で使いやすいツール群を提供し、複雑なバックエンドインフラを一から構築することなく、マルチプレイヤー機能を素早くゲームに統合できるようにします。

リアルタイムマッチメイキング、アンチチートメカニズム、スケーラブルなクラウドサーバーサポートを内蔵しており、開発者はマルチプレイヤーロジックやセキュリティ問題、サーバー展開に煩わされることなく、ゲームプレイ設計に専念可能です。これにより開発が大幅に加速し、ゲームのローンチも短期間で格段に容易になります。

TON、Base、その他のチェーンでの展開に関わらず、SDKはブロックチェーン対応ゲームの開発を大幅に簡素化し、開発者は次のヒットゲームの設計に集中できる一方で、Elympicsが複雑なバックエンドを管理します。さらに、Elympics SDKには開発をさらに容易にする以下の主要な利点があります：

  • プラグアンドプレイ：堅牢なマルチプレイヤーインフラ、報酬決済システム、プラグアンドプレイのUIコンポーネントにより、ソーシャルPvPゲームの市場投入までの時間を大幅に短縮します。
  • ブロックチェーン経験不要：ブロックチェーンの知識がない開発者でも、モジュール式SDKコンポーネントを使ってゲーム開発や報酬メカニズムの統合が容易に行えます。
  • 自動クラウド展開：サーバーの手動設定は不要で、ゲームは世界中のノードに自動的に展開され、グローバルなプレイヤーに対してスムーズなオンライン体験を提供します。
  • 包括的なセキュリティ：アンチチートシステム、AIによる公平なマッチメイキング、オンチェーン検証可能な試合結果などのセキュリティツールをフルセットで利用可能。公正で信頼できる競技環境を実現します。

これらの機能により、Elympics SDKはWeb3ゲーム開発の参入障壁を下げるだけでなく、開発者にとって安全かつ効率的、かつスケーラブルな創作環境を提供し、バイラルゲームのアイデア実現や実験を支援します。

6. エンターテインメントの未来を構築する


Elympics は、スキルベースかつブロックチェーン対応のミニゲームをスーパーアプリ、ウォレット、ソーシャルプラットフォーム上で展開することで、次世代のブロックチェーン普及に向けたエンターテインメントの基盤を構築しています。

単なる分散化や競技インフラの構築に留まらず、ElympicsはIP、開発者、プレイヤーが交差するレイヤーとして機能し、競争型エンターテインメントを提供することを目指しています。SDKを通じて、開発者は報酬システム、マルチプレイヤーマッチメイキング、アンチチート対策、その他の包括的なセキュリティソリューションを、ブロックチェーンの事前知識や複雑なバックエンド構築なしで簡単に統合できます。

このエコシステムはTONやBaseなどの主要ネットワークをサポート（さらに対応チェーンを拡大予定）し、Telegramや今後登場予定のCoinbase Walletなどのアプリを通じて配信が可能で、一般ユーザーでも簡単にブロックチェーンゲームへアクセスできる環境を提供します。

IPやパートナーエコシステムからの関心が高まる中で、ElympicsはWeb3ゲームのスケーラビリティを再定義 し、あらゆるゲームをシェア可能なオンチェーン体験へと変えることで、デジタルエンターテインメントの流れにWeb3を自然に溶け込ませています。


免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

