Elympicsの始め方 - 新たなエンターテインメント時代の構築

機能モジュール
説明
Gameplay SDK
開発で最も一般的に使われるコアモジュール。Unityネイティブのフレームワークとツールキットで、最小限の開発負荷で安全かつ競争力のあるゲーム構築を支援します。
Lobby & Matchmaking System
プレイヤーメニューを管理し、ソーシャルマッチメイキングと自動マッチングの両方をサポート。ゲームルールを学習し、機械学習を活用してより魅力的なマッチ体験を提供します。
PlayPad SDK Authentication
ブラウザ、Telegram、スタンドアロンアプリなど、どの環境でも使えるシンプルで安全なプレイヤー認証を提供。認証を抽象化し、ゲーム開発に集中できるようにします。
Cloud Deployment & Hosting
メンテナンス不要のフルマネージドなグローバルホスティングソリューション。ビルドホスティング、オンデマンドのマッチサーバー、世界中のプレイヤーをサポートするスケーラブルな環境を含みます。
Web3 Monetization Features
EVMおよびTON上で構築された競争型スマートコントラクトによるプレイヤー報酬と収益化を可能にします。組み込みテンプレートの利用やカスタム分散型トーナメントコントラクトの統合により、迅速にオンチェーン競技を実現。
Telegram Bot Integration
ゲームを直接Telegramに展開し、カスタムボットを生成。Telegramコミュニティ内でのプレイヤー維持率、認知度、エンゲージメント向上を支援します。
External API Access
シンプルなHTTPフックを使い、プレイヤー進行管理や試合結果同期などのカスタムバックエンド機能を実装可能です。
Dynamic Leaderboard System
非同期プレイモードでも公平な競争を保証。Elympicsのオーソリティサーバーアーキテクチャ上に構築され、安全で信頼性の高い結果を提供します。
Honor Points System
プレイヤーと開発者の参加・継続を促すポイント＆名誉システム。競争的かつ健全なエコシステムを育成します。
PlayPad
ゲームビルドと連携するフロントエンドインターフェース。ユーザー認証とトーナメント参加を管理し、Elympics Cloudへの展開時に自動で有効化されます。
Player Dashboard
プレイヤーはElympicsエコシステム内のすべてのゲーム（自分のゲームも含む）を閲覧し、ID管理や個人アカウント設定を行えます。
Developer Console
ゲーム設定の構成、サーバークラスターの選択、マッチメイキングロジックの設定を行い、ローンチ準備を支援します。
CLI Tool
コマンドライン環境を好む方や、展開・管理タスクの自動化が必要な方のための専用CLIツールが提供されています。
配分カテゴリ
割合
説明
コア貢献者
14%
Elympicsプロトコルの開発、成長、長期的成功を牽引するコアビルダーおよびビジョナリーに割り当てられます。
初期支援者
11%
プロジェクト初期段階で重要な資金提供と支援を行った信頼されたパートナーおよび投資家に割り当てられます。
戦略ラウンド
12%
Elympicsの長期ビジョンおよびエコシステム目標に合致した戦略的パートナーおよび投資家に割り当てられます。
コミュニティセール＆エアドロップ
4.5%
初期コミュニティ参加者への報酬やネットワーク全体の初期トークン配布を支援するために使用されます。
IDO
1.5%
専用ローンチパッドでのTGE前トークンプレセール参加者向けに確保されています。
流動性
10%
主要取引所での活発な取引、スリッページの軽減、リスティングおよび市場の深さをサポートします。
エコシステム＆ネットワーク成長
28%
開発者インセンティブ、マーケティングキャンペーン、ユーザー報酬プログラム、プロトコル全体の普及促進に充てられます。
リザーブ
19%
今後の戦略的機会、製品開発、技術革新、プロトコルの長期的持続可能性のために確保されています。
配分カテゴリ
クリフ期間（月）
ベスティング期間（月）
TGE アンロック率 (%)
配分割合 (%)
コア貢献者
6
24
0%
14%
初期支援者
4
12
20%
11%
戦略ラウンド
3
6
20%
12%
コミュニティセール＆エアドロップ
0
3
30%
4.5%
IDO
0
3
40%
1.5%
エコシステム＆ネットワーク成長
0
30
5%
28%
流動性
0
0
100%
10%
リザーブ
0
24
35%
19%
ユースケース
説明
ゲームアクセス
開発者はElympicsインフラへアクセスし、ゲームを収益化するために一定量のELPをロックする必要があります。
ノード運用
ノードオペレーターはマッチのホスティングや検証のためにELPをステーキングし、その見返りとして報酬を得ることができます。
ゲームプレイ検証
ELPはオラクルを通じて試合結果の検証やリプレイレビューの開始に使用できます。これらの一部のアクションにはトークンのバーンが伴う場合があります。
プレミアム機能
ELPをロックすることで、迅速なマッチメイキング、豪華賞金プール、マッチ優先度に影響する評判スコアの向上など、特権的な機能が解放されます。
ステーキング＆エアドロップ
ユーザーはELPをバルト（vault）にステークし、ゲームやプロトコル、エコシステムパートナーが実施するトークンエアドロップに参加できます。
収益買い戻し
プロトコルの財務はプラットフォーム収益を用いて市場からELPを買い戻し、トークン価値の安定化を図ります。
ガバナンス
ELP保有者はプロトコルのアップグレード、コミュニティ提案、エコシステム基金の配分に関して投票権を持ちます。
トークンゲートデータアクセス
AIツール、ライブストリームプラットフォーム、第三者サービス向けなどのリアルタイムゲームプレイデータへのアクセスには、ELPの保有または消費が必要です。
1. ログイン1.1 携帯電話番号もメールアドレスも使用できない場合のログイン方法アカウントのログインパスワードを覚えている場合：ウェブサイト：公式ログインページで、ユーザー様のアカウントとパスワードを入力し、[ホーム] ページの右上にある [人型アイコン] - [セキュリティ] に進みます。モバイル認証またはメール認証右側の [変更] をクリックし、[セキュリティ認証のリセット] をクリックし、
ビットコインの送金は最初は複雑に見えるかもしれませんが、基本を理解すれば実際には非常にシンプルです。 このガイドでは、ビットコインを安全かつ効率的に送金するために知っておくべきすべてのことを説明します。 必要なツール、取引を段階的に完了する方法、および資金を保護するための重要な安全対策について学びます。 重要なポイント ビットコインを送金する前に、ビットコインウォレット、受取人のアドレス、および取
2025年に両資産が歴史的な評価額に達したことで、ビットコイン vs ゴールドの議論が激化しています。 ゴールドは1オンスあたり3,000ドルを超えて大幅に上昇し、ビットコインは100,000ドルを超えて取引されており、投資家はどちらの資産が本当にポートフォリオに値するのか疑問に思っています。 本ガイドでは、パフォーマンス、ボラティリティ、アクセシビリティ、投資ポテンシャルの観点から、ビットコイン
ビットコインは数セントから数万ドルまで上昇しましたが、物理的な裏付けのないデジタル通貨がどのようにして価値を持つのか、多くの人が疑問に思っています。 本記事では、固定供給量から機関投資家による採用の増加まで、ビットコインに価値をもたらす核心的な要因を説明します。 世界中の何百万人もの人々がBTCを正当な価値保存手段として見なす理由と、それが従来の通貨とどのように比較されるかを理解できるでしょう。
ビットコイン価格の持続的上昇は、直近の市場の急騰を牽引し、暗号資産市場を熱狂させています。MX Tokenもこの急騰の中で3ドルに達し、先月から上昇を続けています。今月のMX Tokenの価格は、2.8ドルから3ドルの間で変動しています。MX Tokenを保有することで、その価格上昇を利用する機会が得られるだけでなく、毎月の限定イベントに参加したり、無料のエアドロップ報酬を受け取ったりすることがで
1. 9月 エアドロップイベントデータ実績MEXCでは、毎月MXトークン保有者限定のエアドロップイベントを開催しています。一定期間MXトークンを保有すると、これらの無料エアドロップイベントに参加することができます。MEXCは9月に7回のLaunchpoolイベントと126回のKickstarterイベントを含む、合計133回のエアドロップイベントを開催しました。これらのエアドロップイベントでは、9
10月の暗号資産市場は、主にビットコインの勢いに後押しされたことにより、待望の好転を遂げました。この高騰の中、MEXCプラットフォームのネイティブトークンであるMXの価値は2.85ドルまで急上昇しました。MXトークンを保有することで、その価格上昇を利用する機会が得られるだけでなく、毎月の限定イベントに参加したり、無料のエアドロップ報酬を受け取ったりすることができます。MXを保有するメリットについて
1. 7月エアドロップ イベントデータ実績MEXCは毎月、MXトークン保有者限定の無料エアドロップイベントを実施し、MX保有者の不労収益を増やしています。7月には、Launchpoolでは11件、Kickstarterでは124件、合計135のエアドロップイベントがプラットフォーム上で行われました。7月のエアドロップイベントでは1,000万ドル以上の報酬が配布され、年間利回りは最大61%でした。こ