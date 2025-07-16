







先物取引は、先渡取引から発展した先物契約取引に由来します。先渡取引には、古代ギリシャやローマの時代から、中央取引所や大量商品取引、先物取引の特徴を持つ取引活動がありました。先渡取引とは、二者間で一定量の商品を指定された時期に納品するという口頭での約束です。取引の範囲が広がるにつれて、これらの口頭での約束は徐々に売買契約に置き換えられ、ここから「先物契約」という用語が生まれました。









これらの先物取引が複雑化するにつれて、買い手と売り手の間で納品や支払いを確実に行うために仲介者が必要になりました。その結果、世界初の商品先渡契約取引所である王立取引所が1571年にロンドンに設立され、1848年には米国シカゴに最初の近代的な先物取引所が設立されました。









商品経済の発展に適応し、輸送や保管条件を改善するために、1848年に82人の商人がシカゴ商品取引所（CBOT）を組織しました。1851年にはCBOTが先渡契約を導入し、1865年にはシカゴ穀物取引所が「先物契約」と呼ばれる標準化された契約を導入しました。これらの標準化された契約は、当事者間で契約の譲渡を可能にし、徐々に証拠金制度を改善しました。その結果、標準化された契約を専門とする先物市場が形成され、先物は投資家の投資や資産運用のツールとなりました。









契約は100年以上も前から存在していますが、暗号資産先物取引は2013年頃から発展し始めました。それ以来、多くの取引所が暗号資産先物に関心を示してきました。しかし、当時取引されていた先物の種類は、MEXCで見られるような無期限先物ではありませんでした。それらは無期限先物の前身である決済契約でした。









決済先物とは、両当事者が指定された日付（決済日）に合意した価格で売買することに同意した先物契約です。これらの契約はUSDTを価格付けと決済単位として利用する暗号資産契約であり、固定日に決済が行われます。契約価格は市場メカニズムによって完全に決定され、損益額はインデックス価格ではなく直近価格を用いて計算されます。









無期限先物とは、暗号資産市場で金融派生商品の一種として分類される革新的な種類の先物契約です。従来の契約とは異なり、無期限先物には満期や決済日がなく、無期限に保有することができます。そのため、「無期限先物」と呼ばれます。MEXCでは、無期限先物はUSDTまたはそれぞれの暗号資産で表示され、決済されることができます。









無期限先物と決済先物は、取引規制の面で大きな違いがあります。









無期限先物と決済先物の設計メカニズムの最大の違いは、無期限先物には決済日がないということです。決済先物とは異なり、無期限先物には契約の決済を行う満期日がなく、契約が強制決済されない限り無期限に保有することができます。





決済先物には明確な満期日と決済日があります。例えば、3月に前回の契約が満期になった後に6月の契約を取引したり、6月に前回の契約が満期になった後に9月の契約を取引したりできます。満期日になると、契約取引は停止します。決済日に決済が完了すると、契約は無価値になります。









決済先物では、多くの取引所が社会化損失ルールを採用しています。市場の大幅な変動により、一部の先物ユーザーが期限内にポジションを決済できず、証拠金が損失をカバーできない破産に陥る場合、すべての利益を得たユーザーは破産したユーザーが被った損失を分担しなければなりません。













無期限先物では、資金調達率メカニズムを採用しており、現物市場価格に追従することで、極端な価格変動を回避し、悪意のある価格操作による強制決済のリスクを低減します。





決済先物は、価格が通常取引所の自身の注文板の価格によって決定されるため、注文板上の最良の買い値や売り値に影響を受ける可能性があります。そのため、悪意のある価格操作による清算により影響を受けやすくなります。









決済先物は投機的な取引には適しておらず、マイナーやヘッジ取引を行うユーザー向きです。





無期限先物は最大500倍のレバレッジを調整可能ですが、決済先物は最大20倍のレバレッジです。前者は高いリスクと大きな投機的可能性を伴います。









MEXCは2018年から先物事業を展開しています。2年間の発展を経て、MEXCは2020年に世界有数の暗号資産取引所の一つとして台頭しました。





2022年には、MEXCの無期限先物取引高は驚異的な1,200%の成長を遂げ、日次取引高で世界トップ10にランクインしました。同時に、MEXCは他の取引所と比較して無期限先物の流動性でTOP1にランクインしました。





MEXCの無期限先物には決済日がないため、時間制約がなくなり、トレーダーは長期間ポジションを保有することができます。これにより、より大きな投資収益を得る可能性があります。この柔軟性により、トレーダーは時間と引き換えにより大きな利益の可能性を得ることができます。





MEXC先物は資金調達率メカニズムを利用して、先物価格が現物インデックス価格に沿うようにしており、価格の透明性を高め、異常な価格変動を回避しています。





自動デレバレッジメカニズム（ADL）は、リスク分担メカニズムではなく、完全なレバレッジ調整メカニズムを実施することで、トレーダーの利益を守ります。この方法では、強制決済損失は適切に負担され、高リスクの、投機家から生じる大きな損失からトレーダーを効果的に保護します。





公正価格メカニズムは、直近価格ではなく、公正価格としてマーク価格を設定することで、不必要な強制決済を防ぎます。





最大500倍の調整可能なレバレッジ：MEXCでは、無期限先物取引では最大500倍のレバレッジ（例：BTC/USDT無期限先物）が提供されます。トレーダーは、自分のニーズに応じてポジションをオープンした後にレバレッジを調整することができます。これにより、リスク調整可能なプラットフォームを提供しながら、ユーザー様に最高の取引体験を保証します。





リスク警告：取引にはリスクが伴い、投資は慎重に行う必要があります。このコンテンツは投資助言ではありません。個々の投資目標、財務状況、リスク許容度に基づいて投資判断を行ってください。