先物データは市場センチメントと資金の流れを表し、市場動向に影響を与え、先物取引の参考や指針となります。そのため、先物データの意味を理解し、その指標を解釈することは、投資家が情報に基づいた意思決定を行うために必要です。MEXCでは、プラットフォームのロング/ショートポジション保有者比率、プラットフォームのアクティブな売買状況、エリートアカウントのロング/ショートポジション保有比率、エリートアカウントのロング/ショートポジション保有者比率の4つの先物データを確認することができます。

1. 先物データの定義


1.1 プラットフォームのロング/ショートポジション保有者比率


プラットフォームのロング/ショートポジション保有者比率とは、MEXC プラットフォーム上のロングポジション保有者数とショートポジション保有者数の比率のことです。

11月18日 8:00のデータを例にとると、ロング保有率は65.04%、ショート保有率は34.95%となり、ロング保有/ショート保有比率は1.86となります。


1.2 プラットフォームのアクティブな売買状況


プラットフォームのアクティブな売買状況は、一定期間内のアクティブな購入と売却の比率を指し、主に1時間以内の短期取引高に焦点を当てています。下図に示すように、MEXCプラットフォームの1時間ごとのアクティブな購入と売却の数量とその比率を明確に確認することができます。


1.3 エリートアカウントのロング/ショートポジション保有比率


エリートアカウントのロング/ショートポジション保有比率は、MEXC プラットフォームでエリートアカウントが保有するロングポジションの数と、エリートアカウントが保有するショートポジションの数の比率です。

11月18日8:00のデータを例にとると、ロング保有率は75.73%、ショート保有率は24.26%で、エリートアカウントのロング保有/ショート保有比率は3.12です。これは、エリートアカウントが保有するロングポジションの数がショートポジションの数の3.12倍であることを示しています。


1.4 エリートアカウントのロング/ショートポジション保有者比率


エリートアカウントのロング/ショートポジション保有者比率とは、MEXCプラットフォームのエリートアカウントのショートポジション保有者数に対するエリートアカウントのロングポジション保有者数の比率を指します。

11月18日8:00のデータを例にとると、ロング保有率は64.52%、ショート保有率は35.47%で、エリートアカウントのロング保有/ショート保有比率は1.81となります。これは、ロングポジション保有者数がショートポジション保有者数の1.81倍であることを示しています。


2. 先物データの解釈


2.1 ロング/ショートポジション保有者比率


暗号資産取引所では、先物はユーザー同士の取引であり、ロングポジションとショートポジションの合計ポジション金額が等しく、1対1の関係が成立する必要があります。あるユーザーが10 BTCのロングポジションを建てた場合、反対側に10 BTCのショートポジションを持つユーザーが1人以上いなければなりません。そうでなければ、10 BTCのロングポジションの注文は成立しません。

総ポジション額が固定されている状況では、ロング/ショートポジション保有比率とロング/ショートポジション保有者比率が高いということは、強気な参加者が多いものの、一人当たりの平均ポジション額が低く、小口トレーダーが強気であることを示唆しています。逆に、ショートポジション保有者数が少なく、一人当たりの平均ポジション金額が高い場合は、大口トレーダーの割合が高く弱気であることを示しています。ロング/ショートポジション保有比率とポジション保有者比率は、基本的に個人投資家とクジラの市場センチメントの違いを反映しており、比率が大きいほどセンチメントの格差が大きいことを示しています。一般的に、機関投資家トレーダーはより専門的なトレーディングスキルを持ち、幅広い情報にアクセスできるため、彼らのポジションはある程度参考になります。

2.2 プラットフォームのアクティブな売買状況


1時間以内のアクティブな購入と売却の統計データは、市場センチメントの短期的な変動を反映しています。アクティブな購入の数量がアクティブな売却の数量を上回った場合、市場の短期的な強気センチメントが高まっていることを示します。逆に、アクティブな売却数量の方が多い場合は、短期的な弱気心理が強く、空売りを行うユーザーが多いことを示唆しています。

3. 先物データの見方


[先物取引] - [先物概要] をクリックします。


[先物取引ビッグデータ]が表示されるまでページをスクロールし、[もっと見る]をクリックします。


右側で、見たい先物取引ペアを選択します。現在、MEXCはBTC USDT無期限先物、ETH USDT無期限先物など、主流暗号資産のUSDT-M無期限先物取引データをサポートしています。


上記の分析は理論に基づくものであり、現実の取引市場では、多くの要因が影響を与える可能性があることにご留意ください。ロング/ショート保有者比率は歪みの影響を受ける可能性があり、小口トレーダーと機関投資家の真のバランス、もしくは彼らの実際のロング/ショート傾向を正確に反映していない可能性があります。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

