Grayscale社からビットコイン現物ETFへ：機関投資家の資金が市場のボラティリティに与える影響

暗号資産市場は一定のサイクルで変動し、強気相場と弱気相場は、多くの要因が複雑に絡み合って形成されます。過去数年間、私たちは熱狂的な強気相場とその後の大幅な調整局面というサイクルを何度も目の当たりにしてきました。その間、ほとんどの投資家は大きな市場の波を経験しました。2024年から2025年にかけてのサイクルに突入する中で、暗号資産市場は再び新たな局面を迎えています。過去のサイクルと比較すると、今回のサイクルでは特に参加者や市場の構造に顕著な変化が見られます。機関投資家の資本が市場動向を左右する主要な原動力となり、暗号資産市場のあり方を再定義しています。この変化は、ビットコインの市場パフォーマンスに影響を与えるだけでなく、暗号資産エコシステム全体にも大きな影響を与えています。









このサイクルにおける最も顕著な変化は、機関投資家の資本流入です。これまで暗号資産市場は主に個人投資家によって牽引されてきましたが、今回のサイクルでは機関投資家がますます重要な役割を担うようになっています。









近年、暗号資産市場の成熟を示す重要な指標として、機関投資家の参入が注目されています。2017年には、熱狂的な強気相場にもかかわらず、機関投資家はほとんど参入していませんでした。しかし、市場が徐々に成熟し、規制の枠組みが明確になるにつれて、2020年頃には、機関投資家が暗号資産に投資する主要な窓口として、Grayscale Bitcoin Trust（GBTC）が登場しました。GBTCは、投資家がビットコインを間接的に保有することを可能にしたため、多くの機関投資家にとって魅力的な選択肢となりました。しかし、特にディスカウント取引などの構造的な問題により、投資家はビットコインの実際の市場価格を上回るコストを負担せざるを得ないことが多く、このことが長期的な魅力に影響を与えました。





規制環境が明確化する中、ビットコイン現物ETFの導入は、機関投資家の市場参入における新たなマイルストーンとなりました。2023年には、ビットコイン現物ETFが正式に立ち上げられ、機関投資家にとってより便利で透明性の高い投資手段が提供されました。これらのETFは、投資家がビットコインを直接保有できるだけでなく、保管や取引のプロセスを簡素化し、資本がより効率的に市場に流入できるようにしました。ビットコイン現物ETFの導入により、年金基金、ヘッジファンド、ファミリーオフィスなどの伝統的な金融機関が、コンプライアンスを順守しながら、より大規模にビットコイン市場に参入することが可能となりました。従来の信託型金融商品と比較して、ビットコイン現物ETFは高い流動性と透明性を提供し、より多くの機関投資家の資本を引き寄せ、市場活動を大幅に活性化させています。この結果、ビットコイン市場の機関化と成熟が加速しています。









ビットコイン現物ETFが機関投資家の主要な投資チャネルとなる中、主要プレイヤーたちは積極的にビットコインの保有量を増加させ、市場の機関化をさらに加速させています。暗号資産データ追跡プラットフォームであるCoinGeckoによると、Strategy社（旧MicroStrategy社）は現在、444,262 BTCを保有しており、機関投資家としては最大のビットコイン保有者とされています。これにより、Strategy社はビットコイン総供給量の2%以上を占めています。保有資産の時価総額は約$354億で、合計購入コストは約$277億となり、ビットコイン1枚当たりの平均取得価格は$62,350に達しています。Strategy社に次いでビットコインを多く保有しているのは、ビットコインマイニング企業のマラソン・デジタル・ホールディングス（Marathon Digital Holdings）と、暗号資産金融サービス企業のギャラクシー・デジタル・ホールディングス（Galaxy Digital Holdings）で、それぞれ26,842 BTCと15,449 BTCを保有していますが、いずれもStrategy社の圧倒的な保有量には及びません。









かつて米国のビジネスインテリジェンス企業であったStrategy社は、近年、ビットコインへの投資を通じて最大の公開企業に変貌を遂げました。2020年以降、同社はキャッシュフローの一部をビットコイン準備金に転換し、暗号資産市場での影響力を大きく高め、ビットコインの普及を推進してきました。Strategy社の資金源には、同社のキャッシュフローと債務による資金調達が含まれています。しかし、この戦略はビットコイン価格の変動に影響を受けるリスクを伴っており、特に価格が下落局面では、債務とビットコイン準備金に対するコスト圧力が増大します。





3月10日の報告によると、ビットコインの継続的な下落により、Strategy社のビットコイン保有量は$9.03億の未実現損失を計上しました。ビットコイン価格の下落は同社の財務業績にも影響を及ぼしました。会計基準に従い、ビットコイン価格が下落した場合、企業は減損損失を計上しなければならないため、2022年第4四半期にStrategy社は$1.97億の減損損失を計上しました。また、ビットコイン価格の下落は同社の株価にも影響を与え、3月10日には株価が約17%下落して$239.27となりました。これは、前年の11月に記録した史上最高値$473.83から大幅に下落した結果です。一方、ビットコイン価格が上昇しても、同社の利益には直ちにその恩恵が反映されるわけではありません。長期的に市場が弱気相場に突入すれば、Strategy社は大きな資金調達圧力に直面することになります。これらの課題にもかかわらず、Strategy社はビットコインの保有にこだわり続け、市場で「クジラ」としての地位を確立しています。3月10日、同社は事業運営とビットコインの追加取得を目的として、新株発行を通じて$210億を調達する計画を発表しました。





市場では、Strategy社のビットコイン投資に対する意見が分かれています。暗号資産への大胆な投資を称賛する声がある一方で、そのアプローチがあまりにも強引だと考える人もいます。それでも、ブルームバーグのアナリストは楽観的な見解を維持しており、昨年の高値と比較して目標株価を引き上げ、「買い」の投資判断を継続しています。一方、インタラクティブ・ブローカーズのチーフ・ストラテジストであるスティーブ・ソスニック氏は、暗号資産取引が全体的な市場リスクに大きく影響されることを指摘しており、レバレッジを効かせたビットコイン取引を行うStrategy社は今後も大きな課題に直面するだろうと述べています。









個人投資家が市場を支配している場合に比べ、機関投資家の資本はより合理的で安定している傾向があり、短期的なボラティリティを緩和するのに役立ちます。しかし、ビットコイン現物ETFの流動性は市場を一層不安定にし、特に大規模な資金の流入や流出が発生した場合、市場の変動が一層激しくなる可能性があります。





例えば、過去1ヶ月間に、一部の機関投資家が裁定取引を行い、ビットコイン現物ETFから資金を引き揚げたため、ビットコイン価格が短期的に大きく調整されました。ヘッジファンドや高頻度取引業者は、ETFを活用して資本運用を行い、短期間で市場の変動を引き起こします。また、市場が下落すると、一部の機関投資家は「利確」を選択し、市場から資金を出金することで、下落圧力がさらに強まります。ビットコイン価格が$80,000を下回ると、資本流出の影響が特に顕著になり、市場の流動性が低下し、価格調整が一層拡大します。





過去のデータによると、ビットコイン価格とETF資本の流入/流出にはしばしば負の相関関係が見られます。2024年11月から12月にかけて、ドナルド・トランプ氏の当選を受けて、ビットコインの実際の需要が279,000 BTCに急増しました。しかし、2025年2月26日にはこの数字が10,000 BTCにまで減少し、2月27日には2024年9月以来初めてこの指標がマイナスに転じ、-93,700 BTCまで下落しました。この傾向が続けば、ビットコイン価格はさらに下落する可能性があります。同様のパターンは2023年7月にも発生しており、ビットコインの市場需要がマイナスに転じた後、8月5日には価格が30%急落し、$40,600まで下落しました。





出典：CryptoQuant





暗号資産アナリストのアダム・バック氏は、歴史的に見ると、資本の大規模な流入や流出が14回発生しているものの、ビットコイン価格が資本の流れと一致したのは1回だけだと指摘しています。この稀な事例は、ドナルド・トランプ氏が大統領選で勝利した2024年11月7日に起こりました。この勝利により、ビットコイン価格が急騰し、大量の資本流入が発生しました。彼は、「一般的に、人々は大きな赤い数字を見るとパニック売りを始めるか、逆に大きな緑の数字をみると買いに走る」と説明しています。また、その他の要因が相互に作用することで、「一時的な反発（リリーフ・ラリー）」が起こる可能性が高いと考えています。









今回のサイクルでも、類似したパターンが繰り返されているようです。2月末以降、ビットコインの価格は下落しており、ビットコイン現物ETFからの資金流出は$15億を超えました。一方、市場分析会社であるCryptoQuantのデータによると、ビットコインの表面的な需要は低迷しており、潜在的な投資家のリスク選好が低下していることを示唆しています。2月24日から2月27日にかけて、ビットコインは12.48%という大幅な下落を記録しました。この期間中、SoSoValueのデータによれば、ビットコイン現物ETF市場全体で$24億の資金流出が発生しました。注目すべきは、2月25日にビットコインがETF資金流出の新記録を更新し、$11.3億という驚異的な金額に達したことです。全体として、2月のビットコイン現物ETF市場では、合計$34億の資金流出が発生しました。この大規模な流出は市場に直接的な影響を与え、ビットコイン価格の急落につながりました。





2月のビットコイン現物ETF資本流入/流出。出典: SoSoValue。









過去1ヶ月の市場データを分析すると、機関投資家の投資が市場のボラティリティを悪化させる主要な要因となっていることが分かります。ヘッジファンドや高頻度取引機関による大規模な出金がビットコイン市場の流動性を大幅に低下させ、下落圧力を強めました。ビットコイン現物ETFの高い流動性により、市場は裁定取引による混乱の影響を受けやすくなっています。機関投資家が資金を出金すると、価格は急激に変動し、パニックが広がります。これが最近のビットコイン価格の下落の重要な要因となっています。





対照的に、ビットコインを長期保有するStrategy社のような機関は、市場の調整局面でポジションを追加し、市場に一定のサポートを提供します。しかし、これらの機関の資金規模が比較的小さいため、大規模な変動に対抗する力は限られており、短期的な影響にとどまります。したがって、長期保有者は市場をある程度安定させるのに役立ちますが、大規模な機関投資家の流出という背景では、そのサポートも弱まることになります。





全体として、機関投資家の資金流出が最近の市場下落の主要な原因であることは間違いありません。特に市場のセンチメントが不安定な場合、機関投資家の資金引き揚げはパニックを増幅させ、急激な価格変動を引き起こす可能性があります。











