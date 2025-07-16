フォーブス対談：Grayscaleリサーチ責任者が語る、ビットコインの輝かしい未来

Zach Pandl氏は、世界有数の暗号資産運用会社のGrayscale Investments リサーチ責任者です。深い市場洞察と先見的な分析手法で、Pandl氏は暗号資産分野で高い評価を受けています。最近、フォーブス誌とのインタビューに参加し、暗号市場の年間見通しについて語りました。このインタビューでは、Pandl氏が8月の市場の変動や、これが今後の連邦準備制度理事会（FRB）の政策に与える影響について深い見解を示しました。また、将来の暗号資産の展望に関する独自の視点を共有し、どの暗号資産が台頭すると予想されるか、そしてなぜ他の資産が課題に直面する可能性があるのかについて分析しました。









Grayscale Investmentsのリサーチ責任者であるZach Pandl氏は、フォーブス誌とのインタビューで、現在の暗号資産市場に関連するいくつかの重要なトピックについて掘り下げました。





8月の市場変動の理由と分析

Pandl氏は、8月の市場変動を2つの異なるフェーズに分けています。7月末から8月5日にかけて市場のパニックが蓄積し、その後、8月6日から徐々に回復が始まりました。彼は、8月の市場の変動の主な原因は2つあると指摘しています。1つ目は、アメリカにおけるパニックの拡大と失業率の上昇で、これにより経済の見通しに対する懸念が広がりました。2つ目は、VIX指数の急激な変動で、短期的な過剰反応を示唆しています。8月の市場のボラティリティは予想を超えていましたが、Pandl氏は、今後数ヶ月の市場動向は低金利と米ドルの弱体化によって好影響を受ける可能性があると予測しています。

ビットコインの優位性と短期的展望

Pandl氏は、ビットコインが現在の市場で依然として支配的な地位を維持していると考えており、この傾向は続くと予想しています。これには、連邦準備制度の金利引き下げ、大統領選挙に関する不確実性、現物ETFに対する需要の増加といったマクロ経済的要因が寄与しています。イーサリアムの最近のETFパフォーマンスは比較的低調でしたが、Pandl氏はその長期的な見通しに楽観的です。彼は、イーサリアムの短期的なパフォーマンスは技術的な要因によるものであり、エコシステムの健全性には問題がないと説明しています。技術が進化し市場が成熟するにつれて、イーサリアムは長期的に成長し続けると予測しています。彼は、ビットコインとイーサリアムは異なるタイプの資産であり、それぞれ異なる投資家教育と分析が必要であると強調しました。ビットコインは主に通貨として機能する一方で、イーサリアムはスマートコントラクトのプラットフォームとして機能します。両者はブロックチェーンベースであるものの、その役割は異なり、イーサリアムの学習曲線はビットコインよりも長いと述べています。

ブロックチェーンの競争と投資機会

Pandl氏は、イーサリアムの競合とその長期的展望についても言及しました。イーサリアムはスマートコントラクトプラットフォームの分野でリーダー的な地位を持っていますが、アービトラムやソラナといった他のブロックチェーンとの激しい競争に直面しています。それでも彼は、ネットワーク効果においてイーサリアムが優位に立っており、長期的にはその支配的な地位を維持すると考えています。また、アバランチとソラナは興味深い投資機会を提供しているとも述べました。アバランチは資産のトークン化において可能性を秘めており、ソラナは優れたユーザーエクスペリエンスで評価されています。しかし、ソラナが広範なアプリケーションで持続的な価値を確立できるかどうかは未だ不明です。Pandl氏は、これらのブロックチェーンプラットフォームを評価する際には、技術革新と市場への適応可能性を考慮するよう投資家に勧めています。

DeFiの規制上の課題と将来展望

Pandl氏は、分散型金融（DeFi）の未来についての懸念も表明しました。特に現在の規制の不確実性が、DeFiのイノベーションと成長を妨げる可能性があると考えています。彼は、DeFiの発展を支えるために、より明確な規制に関するガイドラインが必要だと強調しました。これにより、従来の金融資産との統合が促進されるべきだと主張しています。Pandl氏は、DeFiが本当に伝統的な金融システムと統合されるためには、合理的な規制枠組みが不可欠であり、それが技術革新とより広範な採用を促進すると述べました。

暗号資産と人工知能の統合の未来

Zach Pandl氏は、ブロックチェーン技術と人工知能（AI）の融合の可能性についても言及し、この組み合わせには大きな可能性があると指摘しました。彼は、特に知的財産保護や共有コンピューティングリソースの分野で、AIのための重要なインフラをブロックチェーンが提供できると強調しました。ブロックチェーンの分散型の性質は、データのセキュリティと透明性を確保しながら、AIに必要なデータストレージと計算能力を提供します。Pandl氏は、Bittensorのようなプロジェクトを高く評価し、ブロックチェーンの分散型かつオープンなシステムを活用してAI開発を進めることができると述べました。彼は、この統合がAIの知的財産を保護するだけでなく、より広範なコラボレーションとイノベーションを促進すると信じています。未来を見据えて、Pandl氏はブロックチェーンとAIの統合がさらなるイノベーションと価値をもたらし、新しい応用シナリオやビジネスモデルが創出されると予測しています。この2つの最先端技術の組み合わせは、産業全体のデジタルトランスフォーメーション（DX）を加速させ、技術の効率性と信頼性を向上させるでしょう。





インタビューの中で、Pandl氏は投資家に向けた先見的なアドバイスをいくつかの重要な要素に焦点を当てて提供しました。彼はビットコインの将来について楽観的な見方を示しており、その理由として以下の3つを主要な点として挙げています。1つ目は、現物ETFの導入により新たな資本流入が見込まれること、2つ目はアメリカの暗号資産に対する政策の改善（民主党の立場にはまだ不確実性があるものの、全体的な傾向は好ましい）、そして3つ目は、連邦準備制度（FRB）の利下げが好ましい経済環境を生み出すことです。過去の景気後退時の利下げとは異なり、今回は長期的なインフレ圧力を抑制することに成功したため、特にビットコインのような資産にとって有利であるとPandl氏は説明しています。





それでもなお、Pandl氏は投資家に対し、アメリカ経済が無事に安定した状態に移行できるかどうかが、主なリスクであると警告しています。もし経済が安定しない場合、ビットコインやその他の資産の価格に悪影響を及ぼす可能性があります。したがって、彼は投資家に対して、景気後退をビットコイン投資を増やす機会と捉えるよう提案しています。こうした時期は通常、緩和的な金融政策や財政政策が取られるため、ビットコインの蓄積に有利な環境となります。





Pandl氏は、暗号資産は投資ポートフォリオの中で重要な位置を占めるべきであり、特に資産の分散化において重要であると強調しました。暗号資産は多くのブロックチェーントークンが負債を持たないため、株式よりもリスクが低く、特定の側面では従来の株式よりも安定していると指摘しました。また、パブリックブロックチェーントークンの分析はまだ初期段階にあり、従来の金融分析はこれらの資産を十分に探求していないと述べました。Pandl氏は、この新興市場で分析を提供できることを幸運に思っており、投資家に貴重な洞察を提供できることを期待しています。







