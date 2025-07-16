金融大手、最前線に躍り出る：Web3決済（PayFi）の新たなトレンドをご紹介！

金融技術が日進月歩で進化する中、業界では新しい概念としてWeb3決済（PayFi）が登場し、大きな注目を集めています。最近、多くの有名企業がWeb3決済に着目しています。例えば、ソラナ財団のLily Liu会長は、今年のEthCCなどの主要なWeb3カンファレンスでPayFiを積極的に発表し、その市場規模がDeFiをはるかに超える可能性があると予測しています。一方、バイナンスリサーチは「ブロックチェーン決済：新たなスタート」と題したWeb3決済に関する詳細なレポートを発表し、ブロックチェーンが世界の決済に与える影響を探っています。また、CoinbaseのCEOも、AIを活用した暗号資産決済という新分野への参入を表明しています。これらの動きは、Web3決済のビジョンの継続を意味するだけでなく、従来の金融システムの重大な変革を示唆しています。





Web3決済（PayFi）とは、ブロックチェーン技術と暗号資産を活用した決済方法のことです。これは、金融技術分野における重要な革新であり、新たな概念でもあります。従来の決済システムとは異なり、Web3決済はトランザクションの検証、清算、決済を銀行、クレジットカード会社（VisaやMastercardなど）、決済代行会社（PayPalなど）といった中央集権的な金融機関に頼りません。その代わりに、分散型ネットワークを利用してユーザー間の価値の移転を促進します。主な特徴は以下の通りです：





分散型： Web3決済はブロックチェーン技術を活用し、従来の金融システムに存在する仲介者を排除します。つまり、銀行やその他の金融機関に頼ることなく、世界規模で直接かつ透明性の高い取引が可能になります。

スマートコントラクト： Web3決済は、スマートコントラクトを使用して金融業務を自動化します。これらのプログラム可能なコントラクトは、事前に定義された条件下で自動的にトランザクションを実行し、人為的なミスや介入の可能性を軽減します。

プログラム可能なお金： Web3決済で使用される暗号資産は、基本的な取引だけでなく、事前に設定されたルールに基づいて、より複雑な金融活動を実行することもできます。この機能は、様々な革新的な金融商品やサービスをサポートします。

経済的主権とセルフカストディ： Web3決済は、ユーザーが資金を完全にコントロールできることを主眼に置いています。ユーザーはセルフカストディの暗号資産ウォレットを通じて資産を管理できるため、第三者機関が資金を保有・管理する必要がなくなります。

流動性と効率の向上： 従来の決済システムではクロスボーダー決済において遅延が生じることはよくあることですが、Web3決済はブロックチェーンのグローバルかつリアルタイムな機能を活用することで、トランザクション速度と効率を大幅に向上させています。これにより、クロスボーダー決済がより迅速かつ便利になります。

革新的な金融商品： Web3決済は、従来の決済シナリオを超え、「購入して支払わない（Buy Now Pay Never）」や「クリエイターの収益化（Creator Monetization）」などの新しい金融商品を含みます。これらの革新的な商品は、お金の時間価値を活用しています。





Web3決済は、分散型、スマートコントラクト、プログラム可能なお金を通じて、従来の決済システムよりも効率的で透明性の高いソリューションを提供します。また、Web3決済はトランザクション速度と効率を向上させるだけでなく、ユーザーにより大きな経済的主権と自己管理能力を提供し、金融技術における最先端の革新を示しています。





Web3投資市場全体が低迷する中、PayFiは最近の資金調達において最も注目を集めている分野の一つとして浮上しています。Web3資産プラットフォームRootDataのデータによると、過去2ヶ月間のWeb3決済分野での資金調達件数は15件にのぼり、その総額は2億ドルを超えています。このことから、この分野での力強い成長がうかがえます。





頻繁な大規模投資： ChainCatcherの最近の資金調達データによると、過去2ヶ月間で3000万ドルを超える投資が11件あり、そのうちの40%近くがWeb3決済分野への投資であることが判明しました。

多様な投資家：投資家には、Visa、Tether、Circle、JPMorgan Chase、Standard Charteredなどの決済、ステーブルコイン、伝統的な金融など様々な分野の大手企業や、Sequoia Capital、Temasekなどの大手投資会社が含まれています。





2023年、ステーブルコインが扱うトランザクション額は10.8兆ドルを超え、実際の取引高は2.3兆ドルに達しました。ステーブルコイン決済はますます従来の決済システムを凌駕し、重要なグローバル決済ツールになりつつあります。過去2ヶ月の間に、ステーブルコイン決済プラットフォームのBridgeやブロックチェーン決済技術プラットフォームのPartiorを含む複数のプロジェクトが5000万ドル以上の資金調達を実施しました。最近の資金調達の詳細は以下の通りです：





Bridge： 直近で5,800万ドルの資金調達を実施しました。同プラットフォームは、クロスボーダー決済を含む企業向けのステーブルコイン決済ソリューションを提供し、SpaceXやCoinbaseなどの主要なクライアントに採用されています。

WSPN（Worldwide Stablecoin Payment Network）： シード資金として3,000万ドルを確保し、米ドルと1対1で裏付けされたWUSDステーブルコインを導入しました。また、収益とコミュニティガバナンスを通じてユーザーベースを拡大することを計画しています。

Sling： シリーズAで1,500万ドルの資金調達を完了し、低コストのグローバル送金サービスに注力しています。また、50以上の国と地域を網羅するセルフカストディウォレット「USDP」の提供を開始しました。

その他のプロジェクト：IDAは600万ドル、Kredeteは225万ドル、PEXとCalizaはそれぞれ450万ドルと850万ドルの資金調達を実施しました。これらのプロジェクトは、すべてステーブルコインを使用した即時送金をサポートしています。





ステーブルコイン決済に加え、AIベースの暗号資産決済が急速に台頭しています。8月31日、CoinbaseのCEOであるBrian Armstrong氏は、Baseネットワーク上でAI間の暗号資産取引の実装を発表しました。これにより、AIエージェントはUSDCを使用して即座に手数料無料のグローバル取引を行うことができます。さらに、SkyfireやPaymanのようなAI暗号資産決済の新興企業は、主要機関から支援を受けています。これらのAI暗号資産決済プロジェクトは、AIエージェントと人間の間の決済のためのインターフェイスやサービスを提供していますが、NearエコシステムのBitteやブロックチェーンゲームのWayfinderのように、一般ユーザー向けの決済機能を持つAIエージェントを開発しているプロジェクトもあります。AI暗号資産決済はまだ初期段階にあるものの、その潜在的な可能性はますます高まっています。





総合的に見ると、PayFiの急速な発展、ステーブルコイン決済プラットフォームの資金調達と広範な適用の実現、AI暗号資産決済の革新的な取り組みは、Web3決済が今後も金融技術において重要な役割を果たすことを示しています。しかし、PayFiには以下のような課題もあります：





技術的な実装と採用： ブロックチェーン技術がPayFiを強力にサポートしているにもかかわらず、実用化には技術的な課題と市場受容の問題があります。現在のPayFiプロジェクトは関連サービスを提供し始めていますが、全体的な市場での認知度や受容度はまだ初期段階にあります。

規制とコンプライアンス： PayFiは金融取引とクロスボーダー決済に関与しており、システムのコンプライアンスとセキュリティを確保するために関連法規の継続的な改善が必要です。グローバルな規制政策の変化は、PayFiの発展に直接的な影響を与えます。

ユーザー体験：多くのPayFiプロジェクトは、KYC認証などの高い参入障壁を抱えており、ユーザーベースの拡大やさらなる発展が制限されています。





ソラナ財団のLily Liu会長は、PayFiが従来の「ピアツーピアの電子金融システム」を超えて、「プログラム可能なお金、オープンな金融システム、デジタル財産権、セルフカストディ、経済的主権」を包含するエコシステムを構築するものとして見ています。金融取引に重点を置くDeFiとは異なり、PayFiは商品やサービスを中心とした実用的な応用を目標としており、これは現実資産（RWA）の領域に含まれます。PayFiのビジョンは、主に「お金の時間価値」を中心に展開されています。Lily Liu氏の3つの主要な応用シナリオがこのビジョンを具体化しています：





Buy Now Pay Never（購入して支払わない）

この概念は、従来のBuy Now Pay Later（今買って、後で支払う）という仕組みとは対照的です。Buy Now Pay Neverでは、ユーザーがDeFiプロダクトに資金を入金し、レンディングを通じて獲得した利息を使用して商品を購入することができます。この方法により、決済が即座に行われるのではなく、お金の時間価値を通じて実現されます。

Creator Monetization（クリエイターの収益化）

多くのクリエイターは、創作から決済までの間にキャッシュフローの遅延が生じるという問題に直面しています。PayFiは、将来の収入を割り引くことで、クリエイターが即座にキャッシュフローを受け取れるよう支援し、創作過程で起こりうる資金調達の問題を解決します。

Accounts Receivable（売掛金）

売掛債権買取は伝統的な企業の資金調達方法です。PayFiは、ブロックチェーン技術を用いてこのプロセスを最適化し、決済速度を高め、資金調達の障壁を下げることで、より多くの企業がキャッシュフローを効率的に管理できるようにすることを目指しています。









PayFiはまだ初期段階にありますが、いくつかの注目すべきプロジェクトがそのビジョンを実用化しようとしています：





Huma

Humaは、PayFiプロジェクトの中でも比較的発展したプロジェクトの1つで、企業と個人の両方に対してレンディングサービスを提供するほか、売掛金の買取も行っています。約8億9,000万ドルの決済資金を処理しているにもかかわらず、HumaはKYC認証要件や地域制限といったいくつかの障壁に直面しています。

Arf

Arfはクロスボーダー決済ネットワークに重点を置き、認可を受けた金融機関に対してUSDCに基づく短期クレジットラインを提供しています。Arfのサービスはクロスボーダー決済の流動性と効率性を高めており、Humaとの合併はこの分野での影響力をさらに強化する可能性があります。

Credix Finance

CredixはB2Bクレジットに特化したプロトコルで、主にラテンアメリカ市場にサービスを提供しています。同社のCrediPayサービスは、Buy Now Pay Later（今買って、後で支払う）に似た機能を提供し、より柔軟な資金調達オプションを企業に提供しています。

NX Finance

NX Financeはソラナエコシステム内のイールドレイヤープロトコルであり、レバレッジとステーキング戦略を通じて資産の活用を最適化します。NX Financeは主にCrypto Nativeのレンディングプロトコルにサービスを提供していますが、お金の時間価値に焦点を当てている点で、PayFiのビジョンと密接に関連しています。







