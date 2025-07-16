FRB、9月利下げの可能性を示唆：暗号資産市場に新たな夜明けが訪れるか？

8月16日のBlockBeatsの報道によると、連邦準備制度理事会（FRB）のジェローム・パウエル議長は、8月23日午前10時（東部標準時間、北京時間では同日午後10時）にジャクソンホールで開催される経済シンポジウムで経済見通しに関する講演を行う予定です。この講演は、9月に利下げが実施される可能性を示唆するものになるかもしれません。またこれは、カンザスシティ連銀がワイオミング州ジャクソンホールで主催する年次経済シンポジウムの初の終日セッションとなります。世界各国の中央銀行が一堂に会するこの年次会合は、パウエル議長にとって、FRBが7月から9月にかけて開催する政策会合の間に、米国経済の動向と金融政策の見通しについて最新の評価を発信する重要な機会です。パウエル議長は先月、インフレが鈍化し、労働市場が引き続き冷え込むようであれば、次回の会合で利下げを検討する可能性があるとの見方を示しています。





この1年間、米国経済の動向が注目されており、ソフトランディング（軟着陸）に向かうのか、それともリセッション（景気後退）に向かうのかという議論が続けられてきました。しかし、最新の経済データおよび市場予測から、景気の悪化懸念が強まっています。





リセッションに対する世間の認識

Affirmが6月に発表した報告によると、アメリカ人の約60％が、生活費の上昇や経済的圧力から、アメリカがすでにリセッションに陥っているのではないかと誤認しています。また、CMEグループの「FedWatch」のデータによると、FRBが9月に25ベーシスポイント（bp）の利下げを実施する確率は63％、50ベーシスポイント（bp）の利下げを実施する確率は37％となっています。





リセッションの歴史的パターンと兆候

歴史的に見て、米国経済は繁栄の後にリセッションに見舞われるのが一般的で、その主な原因は資産バブル、債務の増加、所得格差による個人消費力の低下です。

リセッションの兆候のひとつは、失業率の持続的な上昇です。8月上旬に発表された期待はずれの雇用統計は、株式市場の投資家に懸念を引き起こし、過去のリセッションで見られたパターンを想起させました。





サーム・ルールとリセッションシグナル

元FRBエコノミストのクラウディア・サーム（Claudia Sahm）氏が提唱したサーム・ルールによると、直近3ヶ月の平均失業率が過去12ヶ月の最低水準を0.5％以上上回ると、通常、リセッションの初期段階にあることを示すシグナルとなります。

1950年以来、サーム・ルールは11回発動され、いずれも米国経済がリセッションの初期段階にあることが確認されました。2024年6月には12回目のルールが発動され、リセッションへの懸念が一層強まりました。









現在の経済成長に大きな圧力がかかっていることから、各機関は一般的にFRBが2024年9月に利下げを実施すると予想しています。FRBのこの措置は、経済成長のひずみに対処し、経済発展を支援することを目的としています。利下げにより借入コストが低下し、景気減速の影響が緩和されることで、経済活動が促進されることが期待されています。





注目すべきは、リセッションの可能性に対する懸念がある一方で、米国の労働市場が依然として一定の回復力と活力を示していることです。最近のデータによると、7月の米消費者物価指数（CPI）は前年比2.9％上昇し、予想されていた3％を下回りました。このデータはトレーダーのインフレ予想に大きな影響を与えなかったため、彼らは利下げ予想を修正しませんでした。マクロ的な視点から見ると、従来の高金利が引き続き世界的な資本流入を米国に引き寄せており、特に円・ドルの裁定取引がドルの市場流動性を高めています。米国の経済データは依然として一定の回復力を示しています。





当然ながら、FRBの利下げ政策はリセッションに対処する上で重要な役割を果たしますが、その効果はタイミングと状況に密接に関係しています。2000年以降、FRBは3回の重要な利下げサイクルを経験しています。これは、経済的な課題への対処や成長促進を目的としており、それぞれの利下げサイクルには特定の経済状況や株式市場のパフォーマンスが伴っています。2000年から2003年にかけては、ITバブルの崩壊と9.11同時多発テロが市場の混乱を引き起こしました。利下げは市場全体の調整には役立ちましたが、株式市場を迅速に安定させることはできませんでした。2008年の金融危機では、利下げが金融ストレスの緩和に貢献しましたが、株式市場は依然として大幅な下落に見舞われました。2019年から2020年にかけて、COVID-19パンデミックが発生し、世界経済が急激に後退しました。パンデミックによる経済的影響に対応するため、FRBは、借入コストの削減と経済活動の支援を目的とした利下げやその他の経済支援策の実施を余儀なくされました。





FRBの金利政策とその米国株式市場への影響を分析することは、複雑で多様な要因が絡むため、一言では言い表すことができません。しかし、限られた履歴データに基づけば、リセッションが米国株式に与えるマイナスの影響は明らかです。一方、ビットコインと従来の金融界とのつながりが深まるにつれ、FRBの政策方針が暗号資産市場に大きな影響を与えることは間違いありません。したがって、投資家はこれらの政策がもたらす潜在的な影響について深く理解することが極めて重要です。





通常、利下げは市場の流動性を高め、借入コストを引き下げるため、投資家のリスク選好度を高めます。暗号資産市場にとって、利下げは資本流入の増加につながり、資産価格を押し上げる可能性があります。歴史的に見て、金融緩和政策は暗号資産などのリスク資産に対して好影響を与えてきました。FRBが利下げを行い金融緩和を実施すると、市場の流動性が高まり、ビットコインのようなハイリスク・ハイリターンの資産に資金が流入し、価格が上昇します。





例えば、2020年から2021年にかけて、COVID-19パンデミックの経済的影響に対応するため、世界中の中央銀行、特にFRBは、無制限の量的緩和（QE）を含む大規模な金融緩和を実施しました。この政策は、国債やその他の金融資産を購入することで大量の資金を市場に注入し、市場の流動性を高め、暗号資産の強気相場を引き起こしました。最近では、ビットコインとイーサリアムの上場投資信託（ETF）が登場し、従来の金融投資家が暗号資産に投資しやすくなっています。これらのETFの登場により、従来の金融市場から資金が流入し、暗号資産市場の成長がさらに加速しています。





データによると、今週の暗号資産市場は反発傾向を示しており、利下げに対する市場の期待と密接に関係していると考えられます。しかし、利下げの影響は、世界経済の回復速度や他国の金融政策調整など、他の経済要因も考慮する必要があります。ビットコインの過去14年間のパフォーマンスを振り返ると、通常8月と9月は低迷しているものの、第4四半期には好調に推移する傾向にあります。したがって、9月の利下げが予想される中、市場は引き続き変動と統合を経験する可能性があります。長期的に見れば、暗号資産市場は3月12日、9月4日、5月19日、そして最近の8月5日の景気後退による下落など、大幅な下落を経験しているにもかかわらず、こうした暴落は往々にしてパニックを速やかに解消します。市場の受け入れが進み、インフラが改善され、投資家の信頼が強まるにつれて、暗号資産市場はより積極的な価格上昇を経験することが期待されています。





今月初めの米国の雇用統計が低調だったことを受け、債券市場はFRBによる年内50ベーシスポイント（bp）の利下げ観測を高めました。市場参加者は、今月末に開催されるジャクソンホール中央銀行年次会合でのFRBのパウエル議長の講演や9月初旬に発表される予定の非農業部門雇用者数の報告を注視しています。





アメリベッツ証券（AmeriVet Securities）の米国金利取引およびストラテジー責任者グレゴリー・ファラネロ（Gregory Faranello）氏は、インフレデータが安定的に推移すれば、FRBは9月に25ベーシスポイント（bp）の利下げを実施する可能性があると述べました。しかし、失業率が再び上昇し、来月の非農業部門雇用者数の報告がさらに悪化すれば、FRBの利下げに対する市場の予測が変わる可能性があります。





ドイツ銀行のチーフ・米国エコノミスト、マシュー・ルゼッティ（Matthew Luzzetti）氏は、FRBが9月に25ベーシスポイント（bp）または50ベーシスポイント（bp）の利下げを実施するかどうかの議論について「正直なところ、どちらの立場にも説得力のある議論が交わされると思います」と述べました。また次のように語っています。「FRBは利下げを制限しており、インフレデータはインフレ上昇リスクがそれほど高くないことを示しています。そして、私たちが考えているほど経済の回復力があるかどうかにかかっています。」





一方、アトランタ連銀のラファエル・W・ボスティック（Raphael W. Bostic）総裁は火曜日、利下げを支持する前にさらに多くのデータを確認したいと述べました。またボスティック総裁は、FRBが利下げに踏み切った後、頻繁に政策を調整しなければならないような状況には陥りたくないと強調しました。





MEXCトレーダーは、2024年のFRBの利下げが暗号資産市場に大きな富の効果をもたらす可能性があると考えています。以前のサイクルと比較して、機関投資家の参加率が高まっており、資本規模も大きくなっています。利下げは借入コストの引き下げ、投資家のリスク選好度の向上、そして暗号資産市場への資金流入を促進する可能性があります。さらに、FRBの利下げは通常、米ドルの価値の減少を伴うため、ビットコインは一部の投資家から法定通貨の価値の減少に対するヘッジと見なされています。ドル安の環境において、ビットコインはより多くの投資家を惹きつけ、それによって価格が上昇する可能性があります。





業界内でFRBの利下げに対する解釈が異なるものの、市場の将来の経済見通しに対する多様な期待が反映されており、9月の利下げはほぼ避けられないとの見方が一般的です。大半のアナリストやエコノミストは、現在の低調な雇用統計や景気減速の兆候に加え、FRB内部の景気回復をさらに後押しする必要性があることから、9月に利下げが実施される可能性は高いとみています。





FRBの利下げ政策は通常、景気回復のシグナルと見なされます。歴史を振り返ると、利下げは暗号資産市場に朗報をもたらすことが多く、今後この傾向が再び現れ、暗号資産市場に「新たな夜明け」が訪れる可能性があります。通常、利下げは米ドルの価値を減少させるため、投資家は価値の維持と成長のために他の資産に目を向けるかもしれません。デジタル資産であるビットコインやその他の暗号資産は、インフレヘッジのツールとみなされることが多く、より多くの投資資金を呼び込む可能性があります。また、利下げによって従来の金融市場から暗号資産市場にシフトする投資家が増え、暗号資産の成長がさらに促進される可能性があります。さらに、利下げによって借入コストが低下すれば、企業や個人の投資が刺激され、暗号資産市場にもプラスに働くと考えられます。今後の市場の反応は未だ不透明ですが、FRBの利下げが暗号資産市場の回復を促進する重要な要因となることは間違いないでしょう。



