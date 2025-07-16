2024年9月18日（米国時間）、米連邦準備制度理事会（FRB）は連邦資金利率を50bps引き下げ、4.75%～5.00%の範囲に設定すると発表しました。これは、2020年3月以来初めての利下げであり、多くのアナリストの予想を大幅に上回る利下げ率でした。 米連邦準備制度（FRS）が50bpsの利下げを発表したことは、世界経済に大きな影響を与え、暗号資産業界は強い反応を示しました。BTCの価格は582024年9月18日（米国時間）、米連邦準備制度理事会（FRB）は連邦資金利率を50bps引き下げ、4.75%～5.00%の範囲に設定すると発表しました。これは、2020年3月以来初めての利下げであり、多くのアナリストの予想を大幅に上回る利下げ率でした。 米連邦準備制度（FRS）が50bpsの利下げを発表したことは、世界経済に大きな影響を与え、暗号資産業界は強い反応を示しました。BTCの価格は58
FRBが50bptの利下げ！暗号資産市場に与える影響は？

2024年9月18日（米国時間）、米連邦準備制度理事会（FRB）は連邦資金利率を50bps引き下げ、4.75%～5.00%の範囲に設定すると発表しました。これは、2020年3月以来初めての利下げであり、多くのアナリストの予想を大幅に上回る利下げ率でした。

米連邦準備制度（FRS）が50bpsの利下げを発表したことは、世界経済に大きな影響を与え、暗号資産業界は強い反応を示しました。BTCの価格は58,000ドルから急速に上昇し、62,000ドルを超えました。9月20日時点でのBTCの上昇傾向は明らかで、一時は63,850ドルを上回りました。


では、FRBによる利下げは暗号資産市場にどのような波及効果をもたらしたのでしょうか?

FRBの利下げによる課題


FRBの利下げは、直接的かつ顕著な措置であり、市場に大量の流動性を供給しました。この動きは借入のハードルを下げ、銀行や企業が低コストの資金に容易にアクセスできるようになり、消費と投資の成長の両方を効果的に促進しました。こうした背景から、暗号資産市場は、その高いボラティリティと高リターンの可能性により、暗号資産市場は高いボラティリティと高リターンの可能性を持つ注目の的となり、多くの資本が集まる市場となりました。

利下げ後、大量の資金が暗号資産市場に流入し、ビットコインやイーサリアムなどの主流暗号資産の価格を直接的に押し上げました。この資金の流入は市場を活性化させただけでなく、グローバルな資産配分における暗号資産の存在感を高めました。

同時に、利下げへの期待は通常、ドル安の傾向を伴います。貨幣供給の増加によりドルの購買力が低下し、ドル建て資産の相対的な価値の下落につながります。この変化は暗号資産市場にとって有利です。ビットコインやイーサリアムなどの資産は、ドル建てでの相対価値が上昇し、その魅力が大幅に高まります。資産の保全と拡大を目指す投資家は、ドルなどの伝統的な資産から暗号資産市場に資金を移行させる傾向にあります。

この移行は暗号資産価格の上昇を加速させただけでなく、暗号資産の安全な避難先としての地位をさらに強固にしました。世界経済の不確実性が増し、インフレリスクが高まる中で、暗号資産は市場のボラティリティを回避し、資産を保護しようとする投資家にとって重要な選択肢となっています。

FRSの利下げによる課題


利下げは投資家心理に変化をもたらしました。景気刺激策として目されている利下げは投資家の自信を高め、リスク資産への需要を増加させます。この楽観論に後押しされ、暗号資産市場がより多くの投資家を惹きつけ、価格上昇に繋がりました。しかし、この市場心理の高まりにはバブルのリスクも伴います。投資家がやみくもに高値を追い求めれば、価格が基準値から乖離し、脆弱な市場バブルが形成される可能性があります。このバブルが崩壊すれば、価格の急落が投資家に深刻な影響を与える可能性もあります。

同時に、暗号資産市場の急速な拡大と価格上昇は、各国政府や規制当局の注目を集め、規制の強化が進められます。規制政策をめぐる不確実性は、市場の新たな変動要因となっています。この不確実性は、市場の過度な拡大を抑制する可能性がある一方で、政策調整による価格のボラティリティを激化させる可能性もあります。

したがって、暗号資産市場に参加する投資家は、理性的な判断と慎重な態度を維持するだけでなく、規制の動向を注意深く観察し、市場の変化に対応するため、柔軟に戦略を調整する必要があります。

MEXCは未来のトレンドをリードし、暗号資産市場の鍵を握る


FRBが50ベーシスポイントの利下げを発表したことで、世界の金融市場は新たな流動性の波に乗り、暗号資産市場に短期的な力強い成長の勢いをもたらしました。特に、機関投資家がこの分野への配分を加速させているため、暗号資産の価格は継続的な上昇傾向を示しています。ビットコインの「デジタルゴールド」としての地位はさらに確固たるものとなり、暗号資産市場全体が現在の緩和的な金融政策環境下で新たな繁栄の波を経験することが広く期待されています。

MEXCは、業界最速上場とトークンの最も豊富な品揃えを誇るグローバルプラットフォームとして、投資家が新たな市場機会を迅速に捉えることを可能にし、業界最安値の手数料率と出金手数料により、ユーザー様の取引コストを大幅に削減します。また、MEXCの先物市場の流動性は業界トップクラスであり、スムーズで効率的な取引を保証し、深さと広がりを兼ね揃えた取引環境を提供しています。特に、MEXCのMXエアドロップの収益率は業界最高水準であり、ユーザー様にこれまでにない価値ある体験を提供しています。

今回の利下げを背景に、これらの利点はさらに際立ち、世界中の投資家がMEXCに集まり、暗号資産市場の無限の可能性と機会を共に探求することになるでしょう。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


