1週間にわたる貿易摩擦の激化を経て、市場は週末にようやく一息つきました。暗号資産市場では再びインフレ動向と利下げ観測に注目が集まっています。待望の政策対応として注目される利下げは、BTCを中心とした主要暗号資産に、再び力強い成長モメンタムを呼び込む起爆剤になると期待されています。 複雑な経済情勢が続く中、市場ではFRB（米連邦準備制度）の今後の動きに対する期待と憶測が高まっています。 1. 利下げ1週間にわたる貿易摩擦の激化を経て、市場は週末にようやく一息つきました。暗号資産市場では再びインフレ動向と利下げ観測に注目が集まっています。待望の政策対応として注目される利下げは、BTCを中心とした主要暗号資産に、再び力強い成長モメンタムを呼び込む起爆剤になると期待されています。 複雑な経済情勢が続く中、市場ではFRB（米連邦準備制度）の今後の動きに対する期待と憶測が高まっています。 1. 利下げ
学ぶ/Learn/厳選コンテンツ/FRB政策の行...資産市場の反応

FRB政策の行方：経済の逆風下で注目される利下げと暗号資産市場の反応

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#業界最新ニュース
ビットコイン
BTC$121,576.27-0.06%

1週間にわたる貿易摩擦の激化を経て、市場は週末にようやく一息つきました。暗号資産市場では再びインフレ動向と利下げ観測に注目が集まっています。待望の政策対応として注目される利下げは、BTCを中心とした主要暗号資産に、再び力強い成長モメンタムを呼び込む起爆剤になると期待されています。

複雑な経済情勢が続く中、市場ではFRB（米連邦準備制度）の今後の動きに対する期待と憶測が高まっています。

1. 利下げの期待：FRBの政策判断を形作る経済的プレッシャー


2025年の幕開け以降、世界経済の見通しは不透明感に包まれています。トランプ政権下での関税政策、米国の景気後退リスク、インフレと雇用のバランスといった要因が絡み合い、FRBの政策判断に複雑な背景をもたらしています。

1.1 トランプ政権の関税政策の影響


トランプ政権が導入した高関税政策は、世界経済に大きな不確実性をもたらしました。米国は最近、75カ国以上に対する関税を90日間一時停止しましたが、市場の不安は依然として根強く残っています。こうした政策の不透明さは国際貿易を混乱させ、米国経済にも影響を及ぼしています。多くの企業がコストの上昇やサプライチェーンの混乱に直面しており、それが雇用情勢や消費者マインドにも悪影響を及ぼしています。

1.2 景気後退への懸念の高まり


米国の景気後退リスクが強まっています。4月6日、ゴールドマン・サックスは米国が景気後退に陥る確率を35%から45%に引き上げました。ロイターによれば、これは1週間以内で2度目の上方修正です。トランプ政権による貿易戦争が激化する中、他の投資銀行や機関も同様の見解を示しており、JPMorganはその確率を60%と見積もっています。

1.3 インフレと労働市場のバランス


米国の最新データでは、インフレ圧力の緩和が確認されています。3月のCPIは前年比+2.4%となり、予想の2.5%を下回り、前月の2.8%からも減速しました。前月比では▲0.1%と、2024年6月以来の減少で、2020年5月以来の低水準です。市場は+0.1%の上昇を予想していました。


食品とエネルギーを除いたコアCPIは前年比+2.8%となり、2カ月連続で減速。これは2021年3月以来の低水準で、予想の3%および前月の3.1%を下回りました。前月比でも+0.1%にとどまり、2024年6月以来の最小の伸びとなっています。


一方、労働市場は複雑な様相を呈しています。雇用は依然として高水準を維持しており、経済の底堅さと労働需給の逼迫を反映しています。4月5日までの週の新規失業保険申請件数は22.3万件で、前週の21.9万件という市場予想通りでした。

2. 利下げの可能性：政策判断に多方面からの圧力


現在の経済環境下で、FRBは内外のさまざまな圧力を受けています。国内では、成長の鈍化、企業投資の弱さ、消費者信頼感の低下といった要因が利下げを正当化する材料となっており、市場信頼の回復と経済刺激策として期待されています。また、トランプ政権からの低金利圧力もパウエル議長に対する政治的なプレッシャーとなっています。ただし、利下げが早すぎれば再インフレのリスクを、遅れれば景気の減速を招くリスクがあり、FRBは「物価安定」と「成長支援」の間で難しい判断を迫られています。

国際的にも、FRBの利下げに対する期待は高まっています。米国経済の動向は世界経済全体に波及するため、多くの国や市場がFRBの緩和策によるグローバルな景気回復を望んでいます。特に暗号資産などのリスク資産クラスでは、金利低下が流動性拡大と借入コストの低下をもたらすことから、市場活性化への期待が強まっています。なお、FRB内部でも意見は割れています。ウォラー理事らは景気後退リスクへの対応として積極的な利下げを主張する一方、他のメンバーはさらなるデータを待つべきとしています。この分裂が、政策見通しを一層不透明にしています。

3. 市場への影響：利下げが引き起こす連鎖反応


FRBが利下げを実施した場合、その影響は世界経済や金融市場全体に広がります。低金利は企業や家計の借入コストを下げ、投資や消費を後押しし、景気後退の圧力を和らげ、市場心理の改善にもつながります。一方で、経済が完全雇用に近い水準にある場合、インフレが再燃するリスクも高まります。

また、利下げはドル安を引き起こしやすく、それが貿易収支や国際的な資本移動に影響を及ぼします。米国の金融政策は世界中に強い波及効果を持つため、すべての国にとって好影響となるとは限りません。特にドル建て資金に依存している新興国では、資本流出や市場の不安定化を招くリスクがあり、一部の国では輸出競争力を維持するために通貨を切り下げる動きが出る可能性もあります。これにより、貿易摩擦が再び激化する恐れもあります。

金融市場においても、利下げは株式、債券、為替、コモディティ（商品）など幅広い資産クラスに影響を及ぼします。低金利により企業の業績見通しが改善され、投資家心理も強まり、株価は上昇傾向になります。債券市場では利回りが低下し、価格が上昇します。また、為替や商品市場も新たな金利環境に合わせて調整が進みます。

4. 暗号資産市場への影響：新たな機会と課題


FRBの利下げは、暗号資産市場にとっても重大なマクロイベントです。流動性の注入と資金調達コストの低下は市場活性化を後押しする一方で、新たなリスクや課題ももたらします。

4.1 流動性の注入と資金配分


利下げによって市場に潤沢な資金が流入すると、投資家はより高いリターンを求めて動きます。高リスク・高リターンの暗号資産市場は、そうした資金の一部を引き寄せやすくなります。ただし、資金流入が価格変動を激化させたり、投機的な動きを助長したりするリスクもあるため、健全な流動性管理が求められます。

4.2 機関投資家の流入とポートフォリオ分散


利下げサイクルが進む中で、従来の金融市場のリターンが低下することで、一部の機関投資家がより高い収益を求めてポートフォリオの再構築を図る動きが出てきます。暗号資産市場は、そうした機関の資金の受け皿としての存在感を増す可能性があります。ただし、これには透明性、規制対応、セキュリティ面の強化が不可欠です。

5. 今後の展望：利下げと暗号資産市場の未来


FRBによる利下げは、米国経済だけでなく、世界の金融システム全体に影響を与える複雑かつ決定的な政策判断です。暗号資産市場にとっては、新たな成長の機会と同時に、新たなリスク管理の課題ももたらされます。

このような変化の激しい市場環境の中で、MEXCは多くの投資家に選ばれるプラットフォームとして存在感を発揮しています。迅速なトークン上場、低い取引手数料、豊富な流動性により、効率的かつ安心して取引を行うことが可能です。

免責事項：暗号資産取引にはリスクが伴います。本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


人気記事

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

関連記事

BINANCELIFE（币安人生）とは？インターネット・ミームから暗号資産トレンドへ

BINANCELIFE（币安人生）とは？インターネット・ミームから暗号資産トレンドへ

TL;DR1）マイルストーンの達成：BINANCELIFE（币安人生）は、Binanceに初めて上場した中国発ミームコインとなり、市場の常識を打ち破りました。2）爆発的な成長：ローンチからわずか3日で、BINANCELIFEの時価総額はゼロから$3億に急騰し、Binance Alpha上場後わずか1時間で2,000%上昇しました。3）文化的現象：「Apple vs. Android」ミームから生ま

Recallとは？分散型AIスキルマーケットの3つの主要メカニズムを簡単解説

Recallとは？分散型AIスキルマーケットの3つの主要メカニズムを簡単解説

要約Recallは分散型の市場メカニズムを活用し、少数の大手テック企業に委ねるのではなく、コミュニティ自身が必要とされるAIスキルを決定できる仕組みを提供します。プラットフォームのネイティブ資産であるRECALLトークンは、マーケットの創出、AI製品の支援、報酬の獲得、ネットワークガバナンスへの参加に使用されます。ユーザーは、AI分野の予測市場と同様に、質の高いAI製品を特定して支援することで報酬

USDfとは？Falcon Financeの革新的ステーブルコインメカニズムのクイックガイド

USDfとは？Falcon Financeの革新的ステーブルコインメカニズムのクイックガイド

TL;DRUSDfはイーサリアム上に構築された超過担保型の合成ドルで、現在の流通供給量は約18.99億枚、暗号資産市場でのランキングは202位です。USDfはステーブルコインおよび非ステーブルコイン資産を担保としてサポートし、システムの安全性を確保するために動的な担保率を採用しています。USDfは、ユーザーのリスク選好に応じるために、クラシック型とイノベーティブ型の2種類の発行メカニズムを採用して

Espressoとは？100ノードで分断されたブロックチェーン世界を再結合する

Espressoとは？100ノードで分断されたブロックチェーン世界を再結合する

要約1) Espressoは分散型BFTコンセンサスを採用し、接続されたすべてのブロックチェーンに対して6秒以内の高速なトランザクション確認を実現します。2) グローバルな確認レイヤーとして、異なるチェーン同士が相互の検証済み状態をリアルタイムで参照でき、真のクロスチェーン・コンポーザビリティを可能にします。3) Arbitrum、OP Stack、Polygon CDKを含む主要なロールアップ・

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得