MXゾーン 2月イベントレポート





暗号資産市場は先月に引き続き好調を維持しています。ビットコインをはじめとする多くのトークンが着実に成長を遂げており、強気相場の兆しが見えています。ビットコインの半減期やイーサリアムのカンクン-デネブ（「デンクン：Dencun」）アップグレードが近づいていますが、既に戦略的にポジションを構築している投資家は、この上昇トレンドの恩恵を受けています。短期取引に熟達したユーザーにとっては、2月に観測された価格の急上昇に伴って、大きな利益のチャンスがあります。













2024年2月、MEXCプラットフォームは、1回のLaunchpoolイベントと198回のKickstarterイベントを含む、合計199のエアドロップイベントを実施しました。これらのイベントを通じて、1101万ドル相当以上の報酬が配布され、最高APY102%を達成しました。2024年の最初の2ヶ月間で、合計400回のエアドロップイベントが実施され、これは2023年の全年間で行われたエアドロップイベントの約3分の1に相当します。





MEXCプラットフォームのデータ統計によると、2月の199回のエアドロップ報酬のうち、上位3つのトークンはすべて500%以上の価格上昇を経験しました。最も高かったのはICNXトークンで、驚異的な1414.34%の急騰を記録しました。FACTトークンは845.56%の価格上昇で2位を獲得しました。価格上昇率が最も高いトップ10のトークンでは、すべてのトークンが150%以上の急騰をしています。





プロジェクト名 エアドロップ日時 (MXの投票日時) 価格上昇率 (2/29現在) ICNX 2024/2/9 1414.34% FACT 2024/2/13 845.56% HARAMBE 2024/2/2 506.31% PKT 2024/2/7 353.30% INSCRIBE 2024/2/21 294.30% LOCK 2024/2/6 257.53% MTVT 2024/2/20 239.75% VR 2024/2/5 215.73% VITE 2024/2/1 203.00% ANDR 2024/2/22 197.24%









LaunchpoolとKickstarterは、MX保有者限定の無料エアドロップイベントです。1,000MXトークン以上を30日以上連続して保有すると、KickstarterとLaunchpoolのイベントに参加することができます。





MEXC公式サイトのトップページ上部にあるナビゲーションバーから[現物取引]を選択してください。そこに[Launchpool]と[Kickstarter]イベントにアクセスできるリンクがあります。















