暗号資産市場は先月に引き続き好調を維持しています。ビットコインをはじめとする多くのトークンが着実に成長を遂げており、強気相場の兆しが見えています。ビットコインの半減期やイーサリアムのカンクン-デネブ（「デンクン：Dencun」）アップグレードが近づいていますが、既に戦略的にポジションを構築している投資家は、この上昇トレンドの恩恵を受けています。短期取引に熟達したユーザーにとっては、2月に観測された暗号資産市場は先月に引き続き好調を維持しています。ビットコインをはじめとする多くのトークンが着実に成長を遂げており、強気相場の兆しが見えています。ビットコインの半減期やイーサリアムのカンクン-デネブ（「デンクン：Dencun」）アップグレードが近づいていますが、既に戦略的にポジションを構築している投資家は、この上昇トレンドの恩恵を受けています。短期取引に熟達したユーザーにとっては、2月に観測された
学ぶ/MXゾーン/収益イベント/MXゾーン 2月イベントレポート

MXゾーン 2月イベントレポート

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#初級#MX#初心者
MX Token
MX$2.6409+0.64%
Factor
FACT$2.4-6.61%
Harambe
HARAMBE$0.002153+2.47%
Houdini Swap
LOCK$0.3012+62.89%
Victoria VR
VR$0.005973-6.80%

暗号資産市場は先月に引き続き好調を維持しています。ビットコインをはじめとする多くのトークンが着実に成長を遂げており、強気相場の兆しが見えています。ビットコインの半減期やイーサリアムのカンクン-デネブ（「デンクン：Dencun」）アップグレードが近づいていますが、既に戦略的にポジションを構築している投資家は、この上昇トレンドの恩恵を受けています。短期取引に熟達したユーザーにとっては、2月に観測された価格の急上昇に伴って、大きな利益のチャンスがあります。

MXトークンの価格は今月も安定しており、2.8ドル前後で推移しています。MEXCで現物と先物を取引すると、市場で最安値水準の取引手数料を享受できます。MXトークンを保有すると、価格の上昇から利益を得るだけでなく、毎月開催される限定イベントにも参加できます。無料のエアドロップ報酬を獲得できます。MXを保有する利点についての詳細は、こちらの記事をご参照ください：MX保有の3大メリット

1. MXゾーン2月イベントレポート


2024年2月、MEXCプラットフォームは、1回のLaunchpoolイベントと198回のKickstarterイベントを含む、合計199のエアドロップイベントを実施しました。これらのイベントを通じて、1101万ドル相当以上の報酬が配布され、最高APY102%を達成しました。2024年の最初の2ヶ月間で、合計400回のエアドロップイベントが実施され、これは2023年の全年間で行われたエアドロップイベントの約3分の1に相当します。

MEXCプラットフォームのデータ統計によると、2月の199回のエアドロップ報酬のうち、上位3つのトークンはすべて500%以上の価格上昇を経験しました。最も高かったのはICNXトークンで、驚異的な1414.34%の急騰を記録しました。FACTトークンは845.56%の価格上昇で2位を獲得しました。価格上昇率が最も高いトップ10のトークンでは、すべてのトークンが150%以上の急騰をしています。

2024年2月 優良暗号資産トップ10

プロジェクト名
エアドロップ日時
(MXの投票日時)
価格上昇率 (2/29現在)
ICNX
2024/2/9
1414.34%
FACT
2024/2/13
845.56%
HARAMBE
2024/2/2
506.31%
PKT
2024/2/7
353.30%
INSCRIBE
2024/2/21
294.30%
LOCK
2024/2/6
257.53%
MTVT
2024/2/20
239.75%
VR
2024/2/5
215.73%
VITE
2024/2/1
203.00%
ANDR
2024/2/22
197.24%

2. 暗号資産エアドロップイベントへの参加方法


LaunchpoolとKickstarterは、MX保有者限定の無料エアドロップイベントです。1,000MXトークン以上を30日以上連続して保有すると、KickstarterとLaunchpoolのイベントに参加することができます。

MEXC公式サイトのトップページ上部にあるナビゲーションバーから[現物取引]を選択してください。そこに[Launchpool]と[Kickstarter]イベントにアクセスできるリンクがあります。


3. MXの購入方法


まだMXを保有しておらず、LaunchpoolやKickstarterのイベントに参加したい場合は、MEXCプラットフォームでMXトークンを購入し、一定期間保有する必要があります。条件を満たせば、これらのイベントに参加できるようになります。MXトークンの購入方法の詳細については、「1分でMXを購入する」を参照し、チュートリアルの手順に従って購入してください。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


人気記事

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

関連記事

KickstarterとLaunchpoolイベントの係数ルールが改訂・アップグレードされました！

KickstarterとLaunchpoolイベントの係数ルールが改訂・アップグレードされました！

KickstarterおよびLaunchpoolイベントは、MX保有者限定の無料エアドロップイベントです。MX保有者の積極的な参加を促し、報酬を増やすため、MEXCはKickstarterおよびLaunchpoolイベントのレベル報酬係数のルールを調整しました。調整内容は以下の通りです：調整前：イベントでより多くのMXを投票すればするほど、対応する投票係数が高くなり、山分けされる報酬が多くなります

MXゾーン9月イベントレポート

MXゾーン9月イベントレポート

MEXCプラットフォームでは、MX保有者限定の無料エアドロップイベントを提供しており、さまざまなプロジェクトからエアドロップ報酬を獲得することができます。MX保有者の積極的な参加を促し、エアドロップ報酬を増やすために、MEXCは9月に参加要件を引き下げ、エアドロップイベントの報酬係数を調整しました。この改訂プランにより、ユーザー様はエアドロップイベントにより迅速に参加できるようになり、報酬係数を増

MXゾーン11月イベントレポート

MXゾーン11月イベントレポート

2024年11月、アメリカ大統領選挙が終了し、トランプ氏が無事に次期大統領に選出されました。この選挙結果を受けて、暗号資産市場は急反発し、BTC価格は新高値を何度も更新し、$10万の大台を突破しました。暗号資産に対する投資家の熱意は高まり、新たな投資ブームを巻き起こしました。この期間中、MEXCは複数回にわたる無料エアドロップイベントを展開し、ユーザー様に豊富な報酬を提供するとともに、いくつかのト

MXゾーン12月イベントレポート

MXゾーン12月イベントレポート

2024年、MEXCプラットフォームは年間を通じて合計2,022回の新規トークンエアドロップイベントを開催し、総額$1億2,700万USDT以上の報酬が配布されました。月平均1,062万USDT、年間収益率は71%に達しました！MX*URLS-MX_USDT*トークンを保有して、プラットフォームのメリットをご享受ください。MXを保有するメリットについては、「MX保有の3大メリット」の記事をご参照く

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得