UEFA Euro（UEFA欧州選手権）とCopa América（コパ・アメリカ）のトーナメントが本格的に開催され、世界中のスポーツ愛好家の注目を集めています。試合における競技の魅力だけでなく、こうしたスポーツイベントはベッティングなどの派生イベントも生み出し、多くのファンを魅了しています。暗号資産コミュニティのユーザーにとって、ファントークンは非常に魅力的なエンゲージメントの手段となっていますUEFA Euro（UEFA欧州選手権）とCopa América（コパ・アメリカ）のトーナメントが本格的に開催され、世界中のスポーツ愛好家の注目を集めています。試合における競技の魅力だけでなく、こうしたスポーツイベントはベッティングなどの派生イベントも生み出し、多くのファンを魅了しています。暗号資産コミュニティのユーザーにとって、ファントークンは非常に魅力的なエンゲージメントの手段となっています
学ぶ/ブロックチェーン百科事典/人気コンセプト/緑のフィールドに情...を手に入れるのか？

緑のフィールドに情熱を燃やすファンたち、スポーツ愛好家たちはいかにしてフィールド外で大金を手に入れるのか？

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#業界最新ニュース
TokenFi
TOKEN$0.01237+2.31%
Argentine Football
ARG$0.8023-1.59%
Brazil National Fan
BFT$0.01758+4.96%
Spain National Fan
SNFT$0.03323-0.65%
Paris Saint-Germain
PSG$1.504+0.60%

UEFA Euro（UEFA欧州選手権）とCopa América（コパ・アメリカ）のトーナメントが本格的に開催され、世界中のスポーツ愛好家の注目を集めています。試合における競技の魅力だけでなく、こうしたスポーツイベントはベッティングなどの派生イベントも生み出し、多くのファンを魅了しています。暗号資産コミュニティのユーザーにとって、ファントークンは非常に魅力的なエンゲージメントの手段となっています。

1. ファントークンとは？


ファントークンは、スポーツクラブが発行するファンエコノミーの産物です。これは、ファンコミュニティに限定的な会員特典を提供し、より多くのファンからのサポートを得ることを目的としています。ファントークンの保有者は通常、限定コンテンツへのアクセス、賞品、体験、クラブの決定に関する投票権など、会員特典を享受する権利を得ることができます。

ファントークンは現在、サッカー、ラグビー、モータースポーツ、バスケットボール、クリケット、eスポーツ、アイスホッケー、格闘技など、さまざまな領域で活用されています。その中でも、サッカーのファントークンが最も人気で高い流動性を示しています。

2. ファントークンの特長


2.1 コミュニティへの参加：ファントークンは、ファンと彼らが応援するチームとの交流および参加を促進します。トークン保有者は、意思決定、投票、コミュニティイベントに参加することができ、参加意識および帰属意識を高めることができます。

2.2 価値認識：ファントークンは、特定のチームに対するファンのサポートと認識を表しているため、感情的価値を有しています。保有者は、特定のプロジェクトに対する熱意や忠誠心を示すとともに、他のサポーターとつながり、交流することができます。

2.3 経済的インセンティブ：ファントークンは、特定のイベントへの参加、プロジェクトの推進、コンテンツの共有などに対して、保有者に報酬を与えるなど、経済的インセンティブを提供することができます。このインセンティブメカニズムにより、コミュニティイベントが促進され、保有者はサポートするプロジェクトから経済的リターンを得ることができます。

2.4 分散化と流動性：ファントークンは通常、ブロックチェーン技術に基づいて発行されており、信頼性の問題に対処しています。また、特定の取引所やプラットフォームでトークンを取引することができるため、保有者は必要なときにトークンを売買し、そこから利益を得ることができます。

3. 注目すべきサッカーファントークンは？


CoinGeckoのデータによると、以下のサッカーファントークンは時価総額と流動性に基づいて選定されています。トークンの発行主体が異なるため、これらのサッカーファントークンをさらに以下のように分類しています：

3.1 ナショナルチームのファントークン

トークン名
トークンシンボル
説明
Argentine Football Association Fan Token
ARG
アルゼンチンサッカー協会のファントークン：アルゼンチンサッカー協会は、アルゼンチンのサッカーを統括する組織です。アルゼンチンは南米サッカーの伝統的な強豪国であり、前回のワールドカップの優勝国でもあります。
Brazil National Football Team Fan Token
BFT
サッカーブラジル代表チームのファントークン：ワールドカップで5度の優勝を果たし、ワールドカップ史上最多優勝チームとなったサッカーブラジル代表チームが発行しています。
Spain National Football Team Fan Token
SNFT
サッカースペイン代表チームのファントークン：欧州サッカー界の伝統的強豪、サッカースペイン代表チームが発行しています。
Peruvian National Football Team Fan Token
FPFT
サッカーポルトガル代表チームのファントークン：サッカーポルトガル代表チームが発行しています。

3.2 クラブファントークン

トークン名
トークンシンボル
説明
Paris Saint-Germain
PSG
パリ・サンジェルマンサッカークラブのファントークン：トップスターのメッシ、ムバッペ、ネイマールは皆このクラブで活躍していました。
FC Barcelona FT
BAR
バルセロナサッカークラブのファントークン：スペインを本拠地とし、スペイン国内最多の優勝トロフィーを誇るワールドクラスのクラブです。
Manchester City Fan Token
CITY
マンチェスター・シティ・サッカークラブのファントークン：英国を本拠地とする老舗のサッカークラブです。
Santos FC Fan Token
SANTOS
サントス・フットボール・クラブのファントークン：ブラジルの有名なサッカークラブで、伝説的な選手ペレの本拠地でもああります。
Galatasaray Fan Token
GAL
ガラタサライ・スポーツクラブのファントークンです。

3.3 Chiliz（CHZ）


Chilizは、スポーツとエンターテインメント業界のインフラ構築を目的とした、業界を牽引するファントークンプロジェクトです。現在、Chilizはバルセロナ、パリ・サンジェルマン、ユベントス、マンチェスター・ユナイテッドなどのトップサッカークラブと共同で82のファントークンを発行しています。ファンは提携クラブブランドのファントークンを購入および取引できるだけでなく、クラブの調査や投票への参加権、影響力、投票権を有することができます。

4. ファントークンを購入する方法


ここでは、主要なファントークンプロジェクトであるCHZを例に、注文の発注方法を説明します。

MEXCアプリを開き、トップページの上部にある検索バーをタップします。「CHZ」と入力し、「現物取引」カテゴリーでCHZ/USDT取引ペアを選択し、Kラインページにアクセスします。[購入] をタップし、注文タイプで [成行注文] を選択し、[数量] または [合計] のいずれかを入力します。最後に [CHZを購入] をタップして注文を発注します。

現物取引でCHZを購入する場合、指値注文、ストップリミット、またはOCO注文を選択することもできます。


ファントークンは、コミュニティへの参加促進、価値認識の形成、経済的インセンティブの提供を通じて、ファンに新しいエンゲージメントの手段を提供します。これにより、ファンとチーム間のより密接なつながりや交流が促進されます。また、このモデルはブロックチェーン技術を応用するための優れたパラダイムとしても機能します。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


人気記事

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

関連記事

BINANCELIFE（币安人生）とは？インターネット・ミームから暗号資産トレンドへ

BINANCELIFE（币安人生）とは？インターネット・ミームから暗号資産トレンドへ

TL;DR1）マイルストーンの達成：BINANCELIFE（币安人生）は、Binanceに初めて上場した中国発ミームコインとなり、市場の常識を打ち破りました。2）爆発的な成長：ローンチからわずか3日で、BINANCELIFEの時価総額はゼロから$3億に急騰し、Binance Alpha上場後わずか1時間で2,000%上昇しました。3）文化的現象：「Apple vs. Android」ミームから生ま

Recallとは？分散型AIスキルマーケットの3つの主要メカニズムを簡単解説

Recallとは？分散型AIスキルマーケットの3つの主要メカニズムを簡単解説

要約Recallは分散型の市場メカニズムを活用し、少数の大手テック企業に委ねるのではなく、コミュニティ自身が必要とされるAIスキルを決定できる仕組みを提供します。プラットフォームのネイティブ資産であるRECALLトークンは、マーケットの創出、AI製品の支援、報酬の獲得、ネットワークガバナンスへの参加に使用されます。ユーザーは、AI分野の予測市場と同様に、質の高いAI製品を特定して支援することで報酬

USDfとは？Falcon Financeの革新的ステーブルコインメカニズムのクイックガイド

USDfとは？Falcon Financeの革新的ステーブルコインメカニズムのクイックガイド

TL;DRUSDfはイーサリアム上に構築された超過担保型の合成ドルで、現在の流通供給量は約18.99億枚、暗号資産市場でのランキングは202位です。USDfはステーブルコインおよび非ステーブルコイン資産を担保としてサポートし、システムの安全性を確保するために動的な担保率を採用しています。USDfは、ユーザーのリスク選好に応じるために、クラシック型とイノベーティブ型の2種類の発行メカニズムを採用して

Espressoとは？100ノードで分断されたブロックチェーン世界を再結合する

Espressoとは？100ノードで分断されたブロックチェーン世界を再結合する

要約1) Espressoは分散型BFTコンセンサスを採用し、接続されたすべてのブロックチェーンに対して6秒以内の高速なトランザクション確認を実現します。2) グローバルな確認レイヤーとして、異なるチェーン同士が相互の検証済み状態をリアルタイムで参照でき、真のクロスチェーン・コンポーザビリティを可能にします。3) Arbitrum、OP Stack、Polygon CDKを含む主要なロールアップ・

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得