緑のフィールドに情熱を燃やすファンたち、スポーツ愛好家たちはいかにしてフィールド外で大金を手に入れるのか？





UEFA Euro（UEFA欧州選手権）とCopa América（コパ・アメリカ）のトーナメントが本格的に開催され、世界中のスポーツ愛好家の注目を集めています。試合における競技の魅力だけでなく、こうしたスポーツイベントはベッティングなどの派生イベントも生み出し、多くのファンを魅了しています。暗号資産コミュニティのユーザーにとって、ファントークンは非常に魅力的なエンゲージメントの手段となっています。









ファントークンは、スポーツクラブが発行するファンエコノミーの産物です。これは、ファンコミュニティに限定的な会員特典を提供し、より多くのファンからのサポートを得ることを目的としています。ファントークンの保有者は通常、限定コンテンツへのアクセス、賞品、体験、クラブの決定に関する投票権など、会員特典を享受する権利を得ることができます。





ファントークンは現在、サッカー、ラグビー、モータースポーツ、バスケットボール、クリケット、eスポーツ、アイスホッケー、格闘技など、さまざまな領域で活用されています。その中でも、サッカーのファントークンが最も人気で高い流動性を示しています。









2.1 コミュニティへの参加：ファントークンは、ファンと彼らが応援するチームとの交流および参加を促進します。トークン保有者は、意思決定、投票、コミュニティイベントに参加することができ、参加意識および帰属意識を高めることができます。





2.2 価値認識：ファントークンは、特定のチームに対するファンのサポートと認識を表しているため、感情的価値を有しています。保有者は、特定のプロジェクトに対する熱意や忠誠心を示すとともに、他のサポーターとつながり、交流することができます。





2.3 経済的インセンティブ：ファントークンは、特定のイベントへの参加、プロジェクトの推進、コンテンツの共有などに対して、保有者に報酬を与えるなど、経済的インセンティブを提供することができます。このインセンティブメカニズムにより、コミュニティイベントが促進され、保有者はサポートするプロジェクトから経済的リターンを得ることができます。





2.4 分散化と流動性：ファントークンは通常、ブロックチェーン技術に基づいて発行されており、信頼性の問題に対処しています。また、特定の取引所やプラットフォームでトークンを取引することができるため、保有者は必要なときにトークンを売買し、そこから利益を得ることができます。









CoinGeckoのデータによると、以下のサッカーファントークンは時価総額と流動性に基づいて選定されています。トークンの発行主体が異なるため、これらのサッカーファントークンをさらに以下のように分類しています：





トークン名 トークンシンボル 説明 Argentine Football Association Fan Token ARG アルゼンチンサッカー協会のファントークン：アルゼンチンサッカー協会は、アルゼンチンのサッカーを統括する組織です。アルゼンチンは南米サッカーの伝統的な強豪国であり、前回のワールドカップの優勝国でもあります。 Brazil National Football Team Fan Token BFT サッカーブラジル代表チームのファントークン：ワールドカップで5度の優勝を果たし、ワールドカップ史上最多優勝チームとなったサッカーブラジル代表チームが発行しています。 Spain National Football Team Fan Token SNFT サッカースペイン代表チームのファントークン：欧州サッカー界の伝統的強豪、サッカースペイン代表チームが発行しています。 Peruvian National Football Team Fan Token FPFT サッカーポルトガル代表チームのファントークン：サッカーポルトガル代表チームが発行しています。





トークン名 トークンシンボル 説明 Paris Saint-Germain PSG パリ・サンジェルマンサッカークラブのファントークン：トップスターのメッシ、ムバッペ、ネイマールは皆このクラブで活躍していました。 FC Barcelona FT BAR バルセロナサッカークラブのファントークン：スペインを本拠地とし、スペイン国内最多の優勝トロフィーを誇るワールドクラスのクラブです。 Manchester City Fan Token CITY マンチェスター・シティ・サッカークラブのファントークン：英国を本拠地とする老舗のサッカークラブです。 Santos FC Fan Token SANTOS サントス・フットボール・クラブのファントークン：ブラジルの有名なサッカークラブで、伝説的な選手ペレの本拠地でもああります。 Galatasaray Fan Token GAL ガラタサライ・スポーツクラブのファントークンです。









Chilizは、スポーツとエンターテインメント業界のインフラ構築を目的とした、業界を牽引するファントークンプロジェクトです。現在、Chilizはバルセロナ、パリ・サンジェルマン、ユベントス、マンチェスター・ユナイテッドなどのトップサッカークラブと共同で82のファントークンを発行しています。ファンは提携クラブブランドのファントークンを購入および取引できるだけでなく、クラブの調査や投票への参加権、影響力、投票権を有することができます。









ここでは、主要なファントークンプロジェクトであるCHZを例に、注文の発注方法を説明します。





MEXCアプリを開き、トップページの上部にある検索バーをタップします。「CHZ」と入力し、「現物取引」カテゴリーでCHZ/USDT取引ペアを選択し、Kラインページにアクセスします。[購入] をタップし、注文タイプで [成行注文] を選択し、[数量] または [合計] のいずれかを入力します。最後に [CHZを購入] をタップして注文を発注します。





現物取引でCHZを購入する場合、指値注文、ストップリミット、またはOCO注文を選択することもできます。









ファントークンは、コミュニティへの参加促進、価値認識の形成、経済的インセンティブの提供を通じて、ファンに新しいエンゲージメントの手段を提供します。これにより、ファンとチーム間のより密接なつながりや交流が促進されます。また、このモデルはブロックチェーン技術を応用するための優れたパラダイムとしても機能します。



