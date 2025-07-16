エクストリームスポーツとブロックチェーンが融合：世界初の「アクショントークン」Tiger Sharkがローンチ！









ほとんどの暗号資産プロジェクトは、依然としてエアドロップやプレセール、マーケティング戦略に依存していますが、Tiger Sharkは、従来の発売式典を現実のハイリスクなアクションに置き換えるという、まったく異なるアプローチを採用しています。Tiger Sharkのオリジナルギアを身につけたアラン・ロベール氏は、息子であり元フランス海兵隊員でもあるジュリアン・ロベール氏とともにこのチャレンジを完遂しました。





アラン・ロベール氏は、ブルジュ・ハリファ、エッフェル塔、ペトロナス・ツインタワーなど、150以上の象徴的な超高層ビルを素手で登頂したことで世界的に有名です。安全装置＝命綱なしでの登頂で知られ、しばしば「リアル・スパイダーマン」と呼ばれています。暗号資産トークンのローンチに参加することで、彼のキャリアは「都市冒険家」から「ブロックチェーンのパイオニア」へと新たな章を迎えました。ジュリアンとの共同登頂は、勇気の継承を象徴すると共に、伝統的なアスリート精神と先端テクノロジーの融合というTiger Sharkの使命を体現するものでした。





Tiger Sharkの広報担当、Lilly Douse氏は次のように述べています。「私たちは、エアドロップや単なる話題性ではなく、現実世界でのアドレナリン溢れる挑戦によって、暗号資産ローンチの在り方を再定義しています。」

この登頂は「ミッション 1：スパイダーマンと息子」と題され、Tiger Sharkのエコシステムで計画されている多くのエクストリームチャレンジの第一弾でした。今後も、スカイダイビング、ウィングスーツ飛行、パルクール、モトクロスなど多彩なミッションが予定されており、いずれもエコシステムの成長とグローバルなブランドの影響力の向上を目指しています。

















つまり、スポーツが過激であればあるほど、参加度が深まるほど、トークンの価値も高まります。Tiger Sharkは、アドレナリンをオンチェーンコンセンサス資産に変換することを目指しています。









公式ロードマップによると、Tiger Sharkの長期的なビジョンは、単なるトークンプロジェクトにとどまりません。ブロックチェーンを活用したエクストリームスポーツのブランドプラットフォームとなることを目指して、主な開発目標は以下の通りです：





世界中のエクストリームアスリートと協力し、よりアドレナリンが湧き出るミッションをローンチ

ブランドグッズ、ギア、デジタルコレクティブルのリリース

オフラインのエクストリームスポーツイベントやコミュニティの交流会の開催

トークンを活用したアスリート支援プログラムや DAOガバナンスフレームワーク の構築









これにより、Tiger Sharkは単なるトークンローンチではなく、暗号資産とエクストリームアドベンチャーの世界を融合した、持続可能なコンテンツエコシステムおよびブランド運営モデルとしての地位を確立することになります。

















DeFi、NFT、AI などの主流のストーリーを超えて、エクストリームスポーツと暗号資産の融合は、主流市場への新たな道を切り拓く可能性を秘めています。革新的な資産と世界中のユーザー様をつなぐ重要な架け橋として、MEXCは、Tiger Sharkのような画期的なプロジェクトを引き続きサポートし、ユーザー様が暗号資産の次の大きなチャンスをつかむお手伝いをいたします。



