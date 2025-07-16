エクストリームスポーツとブロックチェーンが融合：世界初の「アクショントークン」Tiger Sharkがローンチ！

最近、スペイン・バルセロナの上空で、エクストリームスポーツとブロックチェーン技術を融合した息を飲むような偉業が繰り広げられました。「フランスのスパイダーマン」として知られる伝説のクライマー、アラン・ロベール氏（Alain Robert）が、身一つで安全装置もなく、高さ116メートルのメリア・バルセロナ・スカイ・ホテルを素手で登頂しました。この大胆な登頂は、単なる視覚的なパフォーマンスではなく、画期最近、スペイン・バルセロナの上空で、エクストリームスポーツとブロックチェーン技術を融合した息を飲むような偉業が繰り広げられました。「フランスのスパイダーマン」として知られる伝説のクライマー、アラン・ロベール氏（Alain Robert）が、身一つで安全装置もなく、高さ116メートルのメリア・バルセロナ・スカイ・ホテルを素手で登頂しました。この大胆な登頂は、単なる視覚的なパフォーマンスではなく、画期
最近、スペイン・バルセロナの上空で、エクストリームスポーツとブロックチェーン技術を融合した息を飲むような偉業が繰り広げられました。「フランスのスパイダーマン」として知られる伝説のクライマー、アラン・ロベール氏（Alain Robert）が、身一つで安全装置もなく、高さ116メートルのメリア・バルセロナ・スカイ・ホテルを素手で登頂しました。この大胆な登頂は、単なる視覚的なパフォーマンスではなく、画期的なプロジェクトの象徴的な開始でもありました。それは、現実世界でのエクストリームアクションを原動力とする世界初の暗号資産、Tiger Shark (TIGERSHARK) の公式ローンチです。

1. トークンローンチの概念を一新：「エアドロップ」から「リアル・チャレンジ」へ


ほとんどの暗号資産プロジェクトは、依然としてエアドロップやプレセール、マーケティング戦略に依存していますが、Tiger Sharkは、従来の発売式典を現実のハイリスクなアクションに置き換えるという、まったく異なるアプローチを採用しています。Tiger Sharkのオリジナルギアを身につけたアラン・ロベール氏は、息子であり元フランス海兵隊員でもあるジュリアン・ロベール氏とともにこのチャレンジを完遂しました。

アラン・ロベール氏は、ブルジュ・ハリファ、エッフェル塔、ペトロナス・ツインタワーなど、150以上の象徴的な超高層ビルを素手で登頂したことで世界的に有名です。安全装置＝命綱なしでの登頂で知られ、しばしば「リアル・スパイダーマン」と呼ばれています。暗号資産トークンのローンチに参加することで、彼のキャリアは「都市冒険家」から「ブロックチェーンのパイオニア」へと新たな章を迎えました。ジュリアンとの共同登頂は、勇気の継承を象徴すると共に、伝統的なアスリート精神と先端テクノロジーの融合というTiger Sharkの使命を体現するものでした。

Tiger Sharkの広報担当、Lilly Douse氏は次のように述べています。「私たちは、エアドロップや単なる話題性ではなく、現実世界でのアドレナリン溢れる挑戦によって、暗号資産ローンチの在り方を再定義しています。」
この登頂は「ミッション 1：スパイダーマンと息子」と題され、Tiger Sharkのエコシステムで計画されている多くのエクストリームチャレンジの第一弾でした。今後も、スカイダイビング、ウィングスーツ飛行、パルクール、モトクロスなど多彩なミッションが予定されており、いずれもエコシステムの成長とグローバルなブランドの影響力の向上を目指しています。

2. 「アクショントークン」とは？Tiger Sharkの中核コンセプト


Tiger Sharkは、自らを「アクション主導経済」と位置づけ、トークン「TIGERSHARK」の単なる金融ユーティリティにとどまらず、エクストリームスポーツの精神や価値観を体現しています。その運営のロジックは次のとおりです：

  • 現実世界における高リスクチャレンジが、Tiger Sharkネットワーク内での価値創出イベントとなります。
  • プロジェクトのそれぞれの段階は「ミッション」として構成されており、高所クライミング、ウィングスーツ飛行、スカイダイビング、パルクールなどのエクストリームスポーツに焦点を当てています。
  • トークン保有者は、舞台裏のコンテンツ、アスリートとの交流、限定エアドロップ、記念NFTなど、コミュニティ参加機能にアクセスできます。

つまり、スポーツが過激であればあるほど、参加度が深まるほど、トークンの価値も高まります。Tiger Sharkは、アドレナリンをオンチェーンコンセンサス資産に変換することを目指しています。

3. 現実世界とブロックチェーンの融合：エクストリームスポーツ経済の新たなパラダイム


公式ロードマップによると、Tiger Sharkの長期的なビジョンは、単なるトークンプロジェクトにとどまりません。ブロックチェーンを活用したエクストリームスポーツのブランドプラットフォームとなることを目指して、主な開発目標は以下の通りです：


  • 世界中のエクストリームアスリートと協力し、よりアドレナリンが湧き出るミッションをローンチ
  • ブランドグッズ、ギア、デジタルコレクティブルのリリース
  • オフラインのエクストリームスポーツイベントやコミュニティの交流会の開催
  • トークンを活用したアスリート支援プログラムやDAOガバナンスフレームワークの構築


これにより、Tiger Sharkは単なるトークンローンチではなく、暗号資産とエクストリームアドベンチャーの世界を融合した、持続可能なコンテンツエコシステムおよびブランド運営モデルとしての地位を確立することになります。

4. 勇気がブロックチェーンに出会うとき、エクストリームチャレンジが価値の起点となる


Tiger Sharkの登場は、暗号資産業界における物語の革新の新たな章の始まりを告げるものです。挑戦という人類の根源的な本能と、最先端のブロックチェーン技術を融合することで、トークン発行の境界を拡大し、没入型で参加型、そして現実世界に深く根ざした経済モデルを創出しています。DeFi、NFT、AIといった画一的なストーリーが広がる今、Tiger Sharkはこうした流れに一石を投じ、オンチェーンの価値とは単なるコードだけでなく、信念、勇気、そして本物の汗にもあることを私たちに思い出させてくれます。

現在、TIGERSHARK トークンはMEXCに上場しています。世界有数の暗号資産取引所であるMEXCは、安定した取引環境と競争力のある手数料割引をこのプロジェクトに提供しています。ユーザー様は、以下の手順で簡単に参加できます：

1）MEXCアプリまたは公式ウェブサイトにアクセスし、ログインします。
2）検索バーに「TIGERSHARK」と入力し、TIGERSHARKの現物取引を選択します。
3）注文タイプを選び、数量・価格などの条件を入力して取引を完了させます。

DeFi、NFT、AI などの主流のストーリーを超えて、エクストリームスポーツと暗号資産の融合は、主流市場への新たな道を切り拓く可能性を秘めています。革新的な資産と世界中のユーザー様をつなぐ重要な架け橋として、MEXCは、Tiger Sharkのような画期的なプロジェクトを引き続きサポートし、ユーザー様が暗号資産の次の大きなチャンスをつかむお手伝いをいたします。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

