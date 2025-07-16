Storyの探求：分散型知的財産権（IP）管理の新境地を切り開く

ハイライト
利点
スマートコントラクトによるライセンスの自動化
スマートコントラクトによりIPライセンスの条件を強制執行し、効率性を向上させ、コストを削減します。
法的コンプライアンスの統合
プログラム可能なIPライセンス（PIL）を実装し、IP保護のための現実世界の法的枠組みに適合させます。
高度なスマートデータ構造のサポート
IPグラフなどの複雑なデータ構造をサポートし、事前コンパイルされたプリミティブを使用して、複雑なIP関係を低コストで高速にトラバースします。これにより、IP資産の効率的な認証、追跡、取引履歴の取得が可能になります。
IP資産向けに最適化された実行レイヤー
EVMと完全互換であり、実行レイヤーの最適化が深く行われているため、IP資産の低コストかつ高速な処理が可能です。
AIとIPの統合
AI開発者はトークン化されたIPデータセットに簡単にアクセスし、利用することができます。また、スマートコントラクトによる自動ロイヤリティ支払いとライセンス供与も可能です。これにより、AI開発が加速し、AIアプリケーションの効率が向上します。
IPFiによるDeFiアプリケーションの促進
IP所有者は、IPをステーキングしたり貸し出したりすることができ、IP資産をDeFiエコシステムに統合することで、クリエイターに新たな収益源を生み出すことができます。
標準化および簡素化された開発者向けツール
統合が容易なAPIと標準化されたモジュールを提供し、IPベースの分散型アプリケーション（dApps）の開発障壁を低減し、より迅速なイノベーションを実現します。
グローバルで透明性の高いIPデータベース
ユニバーサルなIP登録および照会プラットフォームにより、開発者はIP資産を迅速に発見し、活用することができ、IP取引や利用を簡素化し、侵害や紛争のリスクを低減します。
強化されたロイヤリティ分配と自動化された流動性管理
自動化されたロイヤリティ支払いシステムにより、IPクリエイターへの公正な報酬が保証され、すべての取引履歴および派生商品はオンチェーンでリアルタイムに記録され、エコシステムにおける透明性と信頼性が向上します。
