インスクリプション分野から見るAIエージェント：発展と投資機会に関する分析

Web3テクノロジーの急速な成長により、新たな競争分野には事欠きませんが、その中でも、AIエージェント分野が主要分野として頭角を現してきました。昨年注目されたインスクリプション分野とは一見異なるように思われますが、両者とも類似した開発戦略、市場トレンド、競争環境を持っています。本稿では、インスクリプション分野の進化を振り返り、AIエージェント分野における潜在的な発展の道筋と投資機会を探ります。

1. 暗号資産の発行と市場投機：共通のスタートライン


AIエージェントとインスクリプションの両分野は、そのどちらも当初、暗号資産の発行による急速な成長を経験し、市場に大きな興奮をもたらしました。インスクリプション分野は、BRC20トークンの登場によって注目を集めました。その売りは「先行者利益」で、希少性を生み出しながら競争と初期市場での優位性を確立しました。これにより、すぐにFOMO（取り残されることへの不安）が生じ、多額の投資が流入し、最終的に投機バブルが発生しました。同様に、AIエージェント分野もFOMOによって急騰しました。AIエージェントの概念の台頭により、*URLS-Goat_USDT*、*URLS-ACT_USDT*、*URLS-FARTCOIN_USDT*などのミームコインが誕生しました。これらのトークンは、実証可能な技術イノベーションというよりも、主に話題性や早期参入の魅力によって投資家を惹きつけています。これらは、初期のインスクリプション分野でみられた投機バブルと非常に似たパターンを示しています。

しかし、インスクリプション分野とは異なり、AIエージェントには実際のアプリケーションとしての潜在力があります。自動言語処理、会話生成、画像生成などの技術を統合することで、AIエージェントは技術能力と市場潜在力を発揮し始めています。その結果、AIエージェント分野におけるバブル期は比較的短期間でしたが、その技術と応用の完全な実現には、より多くの時間と開発が必要です。

2. フレームワーク標準の競争激化：AIエージェント分野における重要な段階


インスクリプション分野の軌跡をたどるように、AIエージェント市場は、現在の投機的段階から、競合する技術標準間の熾烈な競争段階へと移行する可能性が高いでしょう。インスクリプション分野では、ARC20、SRC20、DRC20、Runesなどの多様なフレームワークの登場が、市場の成長を促進すると同時に、技術的優位性に関する競争を激化させました。

AIエージェントの分野も同様の進化を遂げると予想されます。現在、ELIZA、ARC、Swarmsなどの多数のプロジェクトが、主要な技術標準の確立をめぐって優位性を争っています。この競争環境が展開するにつれ、技術の洗練度、GitHubの活動状況、開発者の専門知識、コミュニティの関与といった主要指標が、プロジェクトの長期的な持続可能性と市場での地位をますます決定するようになります。

この段階ではまだ、技術標準の品質を評価することは困難な場合が多いです。GitHubの活動度やチームの経歴から初期評価を行うことはできますが、市場検証や技術の定着には時間がかかります。投資家は、技術の長期的な可能性と強力なコミュニティ支援を得られているかに重点を置き、慎重にプロジェクトを選択する必要があります。

3. ブロックチェーン統合：AIエージェントの可能性を最大化


暗号資産の発行と技術標準の競争を経て、インスクリプション分野は現実世界での応用を見出すためにインフラとレイヤー2の開発へとシフトしました。同様に、AIエージェント分野もブロックチェーン統合へと向かっています。その可能性を最大限に引き出すには、AIエージェントは分散化、透明性、スマートコントラクト機能をアプリケーションに組み込む必要があります。スケーラビリティのあるメモリストレージ、マルチモーダルなインタラクション、信頼の確立といった重要な課題に対処するためには、この統合が不可欠となります。ブロックチェーンを使用することで、AIエージェントはインタラクションや意思決定プロセスを透明性をもって記録し、インセンティブの仕組みを導入することが可能になります。これにより、開発者やコミュニティの参加がさらに促進されるでしょう。

このトレンドは、AIエージェント分野における大きな投資機会を生み出します。ブロックチェーンベースのAIエージェントは、スマートコントラクトによる自動化を活用し、分散型金融（DeFi）、NFT、その他のWeb3アプリケーションの成長を促進します。ブロックチェーン技術が進歩するにつれ、AIエージェントの「ブロックチェーン化」は重要な投資分野となり、そのインフラ整備や技術イノベーションへ資金が集まることが予想されます。

4. AIエージェント分野における投資機会を最大限に活用するには


AIエージェント分野は急速に成長していますが、市場には依然として不確実性が伴います。投資家が考慮すべき主な戦略は以下の通りです：

  • 技術とプロジェクトの質を評価する：多くのAIエージェントプロジェクトが立ち上がっていますが、すべてが成功するわけではありません。投資家は、プロジェクトの技術、チーム、実世界での応用を評価する必要があります。優れたチーム、継続的な技術アップデート、実用的なユースケースを備えたプロジェクトは成功する可能性が高いでしょう。
  • 「ブロックチェーン化」のトレンドを追う：ブロックチェーンとAIの統合は、今後の重要なトレンドです。分散型AIの開発は、ブロックチェーンインフラとスマートコントラクトプラットフォームへの投資増加につながる可能性が高いでしょう。
  • 初期段階のプロジェクトに投資する：初期段階のプロジェクトはリスクが高いものの、技術的なブレークスルーと強力なコミュニティのサポートがあれば、大きなリターンが期待できます。投資家は実用的な応用を示しているプロジェクトに注目することが重要です。
  • 長期的な成長をみる：AIエージェント分野は投機バブルと市場変動の段階を経ることになります。投資家は忍耐強く、短期的なFOMO（取り残されることへの恐れ）を避け、長期的なイノベーションと成長の可能性を示すプロジェクトに焦点を当てることが重要です。

5. AIエージェント分野における新たな機会


インスクリプション分野からAIエージェント分野への市場の進化は、暗号資産の発行や技術標準を巡る競争からブロックチェーン統合への自然な流れをみせています。Web3の成長力として、AIエージェントはブロックチェーンと人工知能のより深い融合を推進しています。市場は現在、投機と標準競争の段階にありますが、技術の継続的な発展と応用事例の拡大により、AIエージェント分野は将来的に有望な投資分野となるでしょう。投資家にとって、こうした新たな機会を特定し、活用することは、大きな利益と潜在的な技術イノベーションにつながる可能性があります。

このような進化する市場環境において、MEXCのようなプラットフォームは、AIエージェント分野への投資アクセスを提供するという点で極めて重要な役割を果たしています。業界最速のトークン上場、豊富なトークンの選択肢、先物取引における強い流動性、他に類をみない100倍トークン発掘による優位性により、MEXCは投資家に効率的な取引プラットフォームと競争力のある投資機会を提供しています。MEXCを通じて、投資家はAIエージェント関連のプロジェクトや投資動向に関する情報を得ることができ、市場機会を拡大することができます。

免責事項：暗号資産投資にはリスクが伴います。本コンテンツは参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。何らかの決定を下す際には、リスクを十分に評価し、ご自身のリスク許容度に基づいて判断を行ってください。

