イーサリアム経営陣が困難に直面：ヴィタリック・ブテリン氏と財団による論争対処法

ブロックチェーンの分野でイーサリアムは、分散型金融（DeFi）とスマートコントラクト技術におけるブレークスルーにより、長い間「キング・オブ・パブリックチェーン」と称され、業界のベンチマークとなってきました。しかし、イーサリアムは現在、技術的なボトルネック、コミュニティの分裂、財務透明性の問題など、一連の課題に直面しています。これらの要因により、かつての栄光は徐々に失われつつあります。イーサリアムの持続可能性や技術的見通しに対する懸念は高まっており、イーサリアムの評判や将来の方向性に影響を与えています。しかし、これらの否定的な声に負けずに、イーサリアムの将来に対する肯定的な見方や希望も依然としてあります。





イーサリアムの創設者であるヴィタリック・ブテリン氏のDeFi（Decentralized Finance/分散型金融）に関する最近の発言が、広く論争を巻き起こしています。イーサリアムのエコシステムの重要な構成要素であるDeFiは、ブロックチェーン技術を通じて金融サービスを提供することを目指しています。しかし、ブテリン氏のDeFiに関する見解は、コミュニティに完全に受け入れられているわけではありません。





KOLのストロビー・リー氏（strobie reeeee）がソーシャルメディアでブテリン氏を公然と批判し、DeFiに関するコミュニケーション不足を指摘しました。彼は「ヴィタリック、あなたのDeFiに対する見解に対して混乱や苛立ちを感じる理由の一つは、コミュニケーションの誤りによるものだと思います。あなたの目には、"DeFi"は2021年のマイニング狂騒やポンジスキームを意味しているように見えるようですが、多くの人（私の考えでは大多数）にとっては、"DeFi"はAaveのようなマネーマーケットや、あなたも言及したRAIのようなCDP、Synthetics などでレンディング／借入を行うことを意味します。これらはすべて健全な分散型金融のアプリケーションです。利回りは借り手や取引手数料から来ているのです。確かに、DeFiエコシステムに組み込まれた一部の"ポンジノミクス"が一時的に指標を押し上げることは理解できますが、それがDeFiの全てではありません」と述べました。





リー氏は、ブテリン氏の視点はAave、RAI、SyntheticsのなどのDeFi内の健全なアプリケーションを見落としており、DeFiの本来の価値を無視していると述べています。リー氏は、ブテリン氏がDeFiを「ポンジスキーム」と同一視する一方で、DeFiの分散型金融ツールとしての可能性を無視しているように見えるとも指摘しています。









これに対してブテリン氏は、DeFiの利回りが主に暗号資産を取引する人々が支払う手数料に依存していることを懸念していると応えました。彼は、DeFiにメリットがあることは認めつつも、その成長の限界を感じており、DiFiは暗号技術をより広い市場に普及させるための「画期的なイノベーション」にはなり得ないと考えています。









ブテリン氏の返答が論争を沈静化させることはなく、さらなる反論を呼び起こしました。Electric Capitalのパートナーは、ブテリン氏の見解はすべての金融セクターに当てはまると指摘し、KOLのPaperImperiumは、ブテリン氏のコメントは人類の経済史に対する誤解を反映していると述べました。また、Alphaverse CapitalのCEOである@cryptohuntz氏もブテリン氏の見解に疑問を呈し、彼の議論は成り立たないと主張しています。









この論争は、ブテリン氏の個人的な意見に対する見解の違いだけでなく、DeFiの将来的な発展に対するコミュニティの期待の多様性をも反映しています。Vitalikの懸念とそれに対する反対意見は、DeFiの成長に対する慎重な姿勢を示している一方で、コミュニティはより楽観的な見通しを持っています。この意見の相違は、イーサリアムの将来の戦略調整やエコシステムの発展に影響を与える可能性があります。





イーサリアム財団の最近の財務運営も論点となっています。2024年8月25日に、イーサリアム財団が35,000ETHを移転したことが、財務の透明性に対する懸念を引き起こしました。コミュニティは財団の支出報告に疑問を投げかけ、財団の財務状況が十分にオープンで透明ではないと感じています。





これに対して、ETHGlobalのメンバーであるジョシュ・スターク氏（Josh Stark）は、財団が支出報告の更新を準備中であり、11月のDevcon SEA会議前に発表予定であると述べました。その報告には、2022年および2023年の内部支出と外部支出に関する詳細な情報が含まれる予定です。





ジョシュ・スターク氏によれば、財団の支出は内部支出と外部支出に分けられており、内部支出には、イーサリアムのコア開発チーム（Geth、Privacy and Scaling Explorations（PSE）、Solidity、暗号研究、Robust Incentives Group、Devconなど）への資金支出が含まれています。一方、外部支出には、Nomic Foundation、Decentralization Research Center、L2Beat、0xPARC Foundationなどの関連組織への助成金が含まれます。





とはいえ、財団の財務透明性に関する問題は未解決のままです。多くのコミュニティメンバーは、財団がより詳細で透明な財務報告を提供し、資金の使用と管理に対する信頼を回復することを望んでいます。この問題を解決することは、財団の信頼性だけでなく、イーサリアムの将来の発展やコミュニティの支援にも重要です。





イーサリアムのエコシステムの開発も重要な論点です。2021年以降、ETHエコシステム内の新開発者数が減少しており、エコシステムの構築に対する懸念が高まっています。対照的に、ソラナなどの他のプラットフォームでは、多くの若い開発者や革新的なプロジェクトを引き付けています。データによれば、過去1年間でSOL/ETHの成長率は300%に達しましたが（右のグラフ）、一方でETH/BTC比率はここ2年間で50%減少しています（左のグラフ）。この期間中にイーサリアムの時価総額はビットコインに対して半減しました。









Ethenalabsのリスク責任者であるMacroMate8氏は、ソラナなどのプラットフォームの急速な発展と活発な開発者コミュニティがイーサリアムに競争圧力を強めていると指摘。しかし、ジョシュ・スターク氏はElectric Capitalの開発者レポートのデータを引用し、この見解に反論しました。彼は、イーサリアムの成功は開発者の数だけでは測れないとし、レイヤー2（L2）ソリューションの導入がイーサリアム全体のパフォーマンスとスケーラビリティを高めると主張しています。





さらに、CF BenchmarksのCEOはイーサリアムの将来について楽観的な見通しを持っています。彼は、今後数ヶ月の間にイーサリアムの現物ETFの需要が伸び続ける可能性があり、より多くの資産運用会社が顧客に関連商品を提供する可能性があると考えています。CF Benchmarksは、資産運用会社やファイナンシャルアドバイザーがイーサリアムに関する教育プロセスを完了すれば、イーサリアム現物ETFへの資金流入が増加し、イーサリアムの発展がさらに促進されると示唆しています。





これらの視点は、イーサリアムが直面する競争や課題にもかかわらず、依然として大きな市場機会と可能性を秘めていることを示しています。イーサリアムの今後の成長には、エコシステムの構築と拡大が不可欠であり、他のプラットフォームからの挑戦にどのように対応するかが、イーサリアムがブロックチェーン分野でリーダーシップを維持できるかを左右するでしょう。





現在直面している複数の課題にもかかわらず、イーサリアムの将来を楽観視する動きもあります。イーサリアム財団が2020年に販売した10万ETHが大幅に価格上昇したことは、イーサリアムがまだ潜在的な価値を保持していることを示しています。したがって、より大きな信頼危機に直面した後でも、イーサリアムは将来的にブレークスルーを達成する可能性があります。





1confirmationの創設者であるNick Tomaino氏もイーサリアムの将来について楽観的です。彼は2024年第2四半期のLPレターの中で、イーサリアムの時価総額は今後5年以内にビットコインを上回る可能性があると明言しています。彼は、ビットコインが「デジタルゴールド」として明確な物語を持っている一方で、イーサリアムは過去5年間で最も影響力のあるブロックチェーンであり、多くの資産運用会社が市場に参入するにつれて、イーサリアムの価値と応用の可能性がさらに認識されるだろうと説明しました。









Steno Researchのシニア暗号資産アナリストであるMads Eberhardt氏も、イーサリアムの回復に向けた提案を行いました。彼はX（旧Twitter）への投稿で、 「DeFiの総ロック資産（TVL）は、USDの1年先物金利を3か月遅れて追随しており、逆の方向に動いている。つまり、USDの金利がDeFiの魅力を左右する鍵だ」と述べました。彼は、金利がDeFi市場での高リスクな機会を求める投資家の意欲を決定する要因であり、金利の変動がDeFi市場のパフォーマンスに影響を与え、イーサリアム全体の発展にも影響を与えると考えています。













全体として、イーサリアムはブロックチェーン技術の代表として、かつては無限の期待を寄せられていました。現在の論争や課題は、イーサリアムが今後の発展において多くの複雑な問題に対処する必要があることを示しています。とはいえ、イーサリアムは過去にも大きな信用危機を乗り越えてきたため、現在は忍耐と希望を持ってイーサリアムの将来の発展を見守るのが最適な態度かもしれません。イーサリアムの将来は、現在の課題にどのように対処し、変化し続ける市場環境に適応するために戦略を調整し、開発者やユーザーを惹きつけ、支援し続けるかにかかっています。イーサリアムは継続的な革新と改善を通じて、ブロックチェーン分野における主導的地位を維持し、DeFiとスマートコントラクトにおける潜在能力を実現することができるでしょう。



