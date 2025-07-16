はじめに ブロックチェーン技術のリーダーであるイーサリアムは、常に技術革新と最適化を通じて市場のニーズに応え、ユーザー体験の向上に努めてきました。最近、イーサリアムのコア開発チームは次の大規模アップグレード「Pectra」を発表し、さらなる進化を遂げることを明らかにしました。このアップグレードは少なくとも2段階で実施され、最初の段階は2025年2月頃に予定されています。この記事では、Pectraアはじめに ブロックチェーン技術のリーダーであるイーサリアムは、常に技術革新と最適化を通じて市場のニーズに応え、ユーザー体験の向上に努めてきました。最近、イーサリアムのコア開発チームは次の大規模アップグレード「Pectra」を発表し、さらなる進化を遂げることを明らかにしました。このアップグレードは少なくとも2段階で実施され、最初の段階は2025年2月頃に予定されています。この記事では、Pectraア
イーサリアムアップグレード「Pectra」：ガス代改革とバリデーター権利の新たな展望

イーサリアム
はじめに

ブロックチェーン技術のリーダーであるイーサリアムは、常に技術革新と最適化を通じて市場のニーズに応え、ユーザー体験の向上に努めてきました。最近、イーサリアムのコア開発チームは次の大規模アップグレード「Pectra」を発表し、さらなる進化を遂げることを明らかにしました。このアップグレードは少なくとも2段階で実施され、最初の段階は2025年2月頃に予定されています。この記事では、Pectraアップグレードの中でも特に注目されているガス代の改革とバリデーター権利の向上に焦点を当て、その詳細を解説していきます。

1. Pectraアップグレードの概要

Pectraアップグレードは、複数のイーサリアム改善提案（Ethereum Improvement Proposals, EIPs）を実装することで、イーサリアムネットワークの効率性とユーザー体験を大幅に向上させることを目的としています。このアップグレードは、特にガス代の支払いメカニズムとバリデーター権利に焦点を当てており、エコシステム全体に大きな影響を与えると期待されています。

1.1 ガス代支払い方法の変更

現在、イーサリアムおよびそのレイヤー2ネットワーク（Base、Arbitrum、Optimismなど）では、トランザクションの際にETHでガス代を支払う必要があります。この要件はイーサリアムネットワークの安定性を確保するためのものですが、ユーザー側の柔軟性をやや制限している面があります。Pectraアップグレードでは、EIP-7702の導入により、他の暗号資産を使用してガス代を支払うことが可能になり、支払の仕組みを大きく変革します。

EIP-7702導入のメリット：
  • 柔軟性の向上：ユーザーは市況に応じて最適なトークンを選び、ガス代を支払うことができるため、トランザクション時の柔軟性が高まると同時に、資金管理も効率的に行えます。
  • トークンエコシステムの成長促進：様々なトークンがガス代の支払いに使用できるようになることで、イーサリアムエコシステム内での暗号資産の利用が促進され、市場の活性化が期待されます。
  • 取引コストの削減：トランザクションごとに事前にETHを購入する必要がなくなるため、取引コストが大幅に削減され、イーサリアムネットワークへの参加者が増加することが見込まれます。

1.2 バリデーター権利の向上

ガス代支払い方法の変更に加え、Pectraアップグレードではイーサリアムのバリデーター権利にも大幅な改善が導入されます。現在、ステイカーは最初の32ETHまでしか報酬を得ることができず、それ以上をステーキングしても報酬や投票権は付与されません。EIP-7251はこれを変更し、ステイカーが追加でステーキングしたETHにも報酬が付与されるようになります。この改善により、ユーザーはより多くのETHをステーキングするインセンティブを得て、資本の流入がさらに促進されると期待されています。

EIP-7251導入のメリット：
  • ステーキングの奨励：より高いステーキング報酬は、ユーザーがより多くのETHをステーキングする動機を高め、ネットワークのセキュリティと信頼性が向上します。
  • ネットワークパフォーマンスの最適化：バリデーターの増加により、ネットワークの帯域利用が効率化され、リソースの無駄が減少し、トランザクション処理速度が向上します。
  • 権力の分散化：ステーキングに対する報酬メカニズムを改善することで、より多くのユーザーが参加を促され、ネットワーク全体の関与が拡充し、中央集権化のリスクが軽減されます。

1.3 その他の提案：EIP-6110とEIP-7002

Pectraの初期バージョンには、完全に自動化されたパーミッションレスなETHステーキングプールを実現することを目指す2つの重要な提案、EIP-6110およびEIP-7002の実装も含まれています。

  • EIP-6110
EIP-6110は、完全に自動化されたステーキングプールの実現を提案しており、ユーザーが複雑な操作を必要とせずにステーキングに参加できる仕組みを提供します。この自動化されたプロセスにより、参加障壁が低くなり、より多くのユーザーが容易にステーキングに参加できるようになります。

  • EIP-7002
EIP-7002はステーキングプロセスをさらに簡素化し、ユーザーが複雑な手続きを経ずにステーキングした資産を管理できるようにします。簡単な操作でステーキングのメリットを享受できるため、全体的なユーザー体験が大幅に向上することが期待されています。

2. Pectraの今後の展望

Pectraの最初の段階は2025年2月に公開される予定ですが、全体の完成は2026年までかかる可能性があります。このため、イーサリアムコミュニティは新たな調整期間に直面し、開発者とユーザーの双方が新しいメカニズムを理解し、活用する必要があります。

2.1 課題と機会

  • 技術的な実装の課題：これらの提案を実装する過程で、開発チームは技術的な困難を克服し、アップグレードをスムーズに実行する必要があります。
  • ユーザー教育：新しい支払いシステムとステーキングシステムは、ユーザーがその過程において再学習を必要とします。開発者とコミュニティは、ユーザーがスムーズに移行できるように教育とプロモーションに投資する必要があります。
  • 市場の適応：ガス代支払い方法の変更は、他の暗号資産にも影響を与えます。さまざまなトークン間の関係を調整することが、今後の成長において重要となるでしょう。

3.まとめ

Pectraアップグレードは、イーサリアムにとって重要な技術革新であり、ユーザーにより柔軟なガス代支払い方法と、より魅力的なステーキング報酬を提供します。これらの変化は、イーサリアムエコシステムのさらなる発展を促進するだけでなく、ユーザーに優れた体験をもたらします。技術が進化し続ける中で、イーサリアムはますます効率的で安全かつ多様化されたプラットフォームへと成長していくでしょう。開発者とユーザーの双方にとって、この機会を活用することが、未来のブロックチェーン環境で優位に立つための鍵となります。


Pectraの実装を通じて、イーサリアムは技術的リーダーシップを維持するだけでなく、より多くのユーザーや開発者を引き付け、ブロックチェーンの未来を共に推進していきます。この一連のアップデートと改善により、イーサリアムは競争の激しい市場でさらに進化し、信頼性の高い分散型プラットフォームとしての地位を強化するでしょう。MEXCは、業界をリードする取引所として、イーサリアムの動向を注視し、ユーザー様に優れたサービスを提供することに努めます。トークン上場のスピードから取引体験に至るまで、MEXCは常に業界の最前線にいます。「ユーザー様を第一に」の原則を掲げ、MEXCは引き続きプラットフォームの機能やサービスを最適化し、ユーザー様が市場機会を簡単に捉えることができる効率的で安全かつ包括的な暗号資産取引エコシステムの構築を目指します。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


